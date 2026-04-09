El presente de cabildantes de alto perfil: entre la vuelta al oficio, el alejamiento de la política y los cuarteles de invierno

Es cierto que se pueden advertir muy pocos gestos en la cara adusta del general Guido Manini Ríos , que suele tener una mirada imperturbable, fría, militar. Pero en la noche del domingo 26 de octubre de 2024, cuando se proyectaban los votos y apenas se superaba el 2%, la sombra de la derrota apagaba aún más el semblante del líder de Cabildo Abierto , el partido que había surgido como la última novedad política , el que prometía acabar con el recreo, el que irrumpió casi en plena campaña electoral de 2019 y sacudió las urnas con un 11%, más de 260.000 votos, el que llegó al Parlamento con tres senadores y 11 diputados.

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El flamante partido, con dirigentes ignotos en la arena política, se tuvo que estrenar como uno de los socios en el gobierno. La historia es conocida: hubo turbulencias internas, algunos cortocircuitos con el resto de los partidos de la coalición, malestar casi que permanente entre Manini Ríos y el expresidente Luis Lacalle Pou, destituciones, renuncias, bajas obligadas. Y una colectividad política que pasó de 15 legisladores entre las dos cámaras a una expresión casi mínima en el Parlamento: dos diputados.

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El exsenador Guillermo Domenech , mano derecha del general, fue uno de los parlamentarios cabildantes de alto perfil durante la pasada administración. Además de ser abogado y escribano jubilado, es aficionado a la historia, la literatura y la filosofía. Cuando habla intercala referencias históricas y también suele citar frases del latín. Y una de esas frases recuerda cuando se le pregunta por el hecho de que Cabildo Abierto haya pasado de ser esa potente expresión legislativa a lo que es ahora. “Sic transit gloria mundi”, dice y se ríe. Es una risa tranquila. Traduce la frase del latín como “es transitoria la gloria del mundo”. Domenech, de 75 años, toma sin dramatismo la situación actual del partido, aunque eso no quiere decir que no le dé espacio a la autocrítica (reconoce que cometieron errores) ni que no esté empeñado en que el partido vuelva a ganar peso.

De hecho, aunque no está interesado en liderar una agrupación ni en volver a ocupar un cargo y se siente cómodo “en el llano”, Domenech sí está decidido a promover un espacio periódico de intercambio y discusión con allegados a las ideas de Cabildo Abierto. Y quiere que esas personas afines puedan acceder de forma directa a los diputados Álvaro Perrone y Silvana Pérez Bonavita y también a Manini Ríos. Con ese propósito empezará a convocar reuniones semanales todos los miércoles en la sede del partidaria ubicada en la calle San José. Ya lo hizo cuando era senador y quiere reactivar ese espacio. “Voy a pensar algún tema para discutir y nos vamos a retroalimentar”, dice.

Algunos temas sobre los que le interesa impulsar el debate son la reestructuración de deudas, el cuestionamiento a la liberalización del consumo de drogas, el tratamiento de las adicciones, el trabajo con la población en situación de calle y con quienes salen de las cárceles, la posibilidad de eliminar oficinas que considera “inútiles” dentro del Estado (entre las que menciona como ejemplo la Institución Nacional de Derechos Humanos o la Oficina de Planeamiento y Presupuesto), y también proyectos de infraestructura, como reflotar la idea de un puerto de aguas profundas o evaluar obras que acerquen a Uruguay al Pacífico, que hoy considera más relevante en términos logísticos que el Atlántico.

Domenech cree que Cabildo Abierto puede volver a ganar fuerza, pero es consciente de que para eso es necesario un recambio. “Es imprescindible una generación joven que tome las banderas, que le siga prendiendo una vela a ese ideario”, sostiene. Tiene identificados cuatro o cinco jóvenes cabildantes que considera muy importantes y capaces. Por ahora, se guarda los nombres para no quemarlos.

Al mismo tiempo, afirma que el partido sigue contando con su líder y su “figura carismática”: Manini Ríos. Según cuenta, el exsenador y candidato presidencial cabildante está haciendo una gira por el interior. De paso, Domenech destaca una fortaleza que cree que el partido todavía conserva, que es “una red de adherentes en todo el país”.

“Somos pocos pero bien montados”, se enorgullece. Mientras Manini pone el cuerpo, Domenech dice que su aporte será más desde lo intelectual y “siempre soñando”.

El exdiputado Martín Sodano es otro de los soldados que le quedan al general Manini. Del otro lado del teléfono cuenta a Búsqueda que acaba de llegar de un campeonato de karting en Buenos Aires junto con su hijo. Y que, tras su paso por el Palacio Legislativo, ahora volvió a su oficio de mecánico. Su último intento político fue a principios del año pasado, cuando buscó ser candidato a intendente de Montevideo por Cabildo, pero desistió por falta de recursos económicos para solventar la campaña electoral. Sodano fue de esos dirigentes visibles, polémicos. A poco de asumir su banca tuvo que retractarse luego de afirmar en una entrevista con Búsqueda que para algunas mujeres abortar era como “una canilla libre”.

Sodano todavía pertenece a Cabildo y reconoce a Manini como “líder pleno”. “Sin él no hubiéramos tenido el 11% en 2019 y sin él no hubiéramos tenido el 2% en 2024. Es el único referente”, dice. Y reflexiona que a un partido que llegó bajo la consigna de terminar con el recreo “no le dieron cartas para jugar en la seguridad pública”. “No tuvo herramientas para incidir”, se queja. Y dice que se necesita una coalición con “socios más unidos”, para gobernar sin los sobresaltos del pasado.

En aquellas elecciones de 2019 cuando irrumpió Cabildo Abierto, Elsa Capillera fue la diputada más votada del partido. Y al principio del 2024 se fue pegando un portazo. “Fue lamentable la situación”, dice a Búsqueda. “Hubo mucha gente que confió en ese proyecto y en ese líder que salió de la nada. Y esa confianza se quebró. Le faltó política. Le faltó negociación”. Capillera, que se enfocó en el trabajo social en los barrios, es hoy suplente del senador colorado Andrés Ojeda. “La gente me empujó a irme, me decían que me iban a votar, pero que me tenía que ir de Cabildo”.

El tren pasa una sola vez

Eduardo Lust ni soñaba con ser diputado. No se le cruzaba por la cabeza, ni siquiera se votó a sí mismo en las elecciones del 2019. Por eso se pellizcó cuando en su primera incursión en la política partidaria obtuvo más de 20.000 votos y alcanzó una banca en la Cámara de Representantes. Su paso por Cabildo fue fugaz. A principios de 2022, luego de ver cómo se acentuaban sus discrepancias filosóficas e ideológicas con Manini Ríos, dejó el partido y se quedó con la banca para construir su propio proyecto constitucional y ambientalista.

Ahora Lust dice que está “alejado de la vida política activa” y dedicado a la docencia de derecho en la Universidad de República en Montevideo y Salto mientras tiene “hibernando” a su Partido Constitucional Ambientalista, con el que se presentó como candidato a presidente en las pasadas elecciones y obtuvo 12.000 votos. Lust, con su clásica parsimonia al hablar, dice que en 2028 decidirá si deja la política para siempre o hace un último intento.

Por ahora, evoca su pasaje por el Parlamento con un buen sabor de boca y dice que Cabildo fue un “fenómeno electoral sin precedentes”. “Pero el tren pasa una sola vez. Si llegás con el discurso de ‘se acabó el recreo’ y después aparecen casos de corrupción, hay una disputa por los cargos, y al poco tiempo caés en los mismos vicios que venías a terminar…”.

Cuarteles de invierno

El exdiputado Sebastián Cal, otro de perfil alto en la pasada legislatura, dice estar alejado de Cabildo y de la política. Su situación hoy es de “cero militancia” y no tiene pensado volver, al menos por ahora. “Tendría que surgir algo que me llamara mucho la atención para sacarle tiempo a mi vida y a la familia”, expresa.

Cal fue candidato por el partido a la intendencia de Maldonado, aunque no llegó a competir en las elecciones. Bajó su candidatura y se desvinculó, luego de ser denunciado por violencia de género por su expareja.

Meses atrás, Cal fue contratado por la Intendencia de Maldonado como coordinador del Aeropuerto El Jagüel. Respecto a la agenda política, dice estar casi completamente por fuera. Cuando termine su vínculo con El Jagüel, Cal dijo que se dedicará exclusivamente a su actividad privada: pilotar aviones y helicópteros.

Por su parte, el ex viceministro de Defensa Rivera Elgue, quien además fue jefe de la campaña electoral cabildante de 2024, renunció al partido a mitad de marzo, informó El Observador. Su partida se sumó a la de la excompañera de fórmula de Manini, Lorena Quintana, quien pretende liderar un movimiento cristiano con el cual competir en 2029, y del excandidato a intendente de Montevideo, Roque García.

Hay dos exdirigentes de Cabildo Abierto que no ostentaron ningún cargo, pero que eran muy cercanos al general y hoy están en la vereda opuesta. Nicolás Quintana, que decía ser “soldado” de Manini Ríos y le manejó la comunicación en buena parte de la última campaña, dice hoy que el partido es “una estafa política” y denuncia que es “evidente” que tiene un “arreglo con el MPP”. Hoy Quintana es líder de La Libertad Avanza, el símil local del partido del presidente argentino Javier Milei.

Eduardo Radaelli, del núcleo duro militar y fundacional de Cabildo Abierto, asegura estar ahora en “cuarteles de invierno”, sin contacto con el partido ni con el general, dedicando tiempo a su familia y viendo “cómo se están cumpliendo todas las cosas” que advirtió ”que iban a pasar en Cabildo”.