En medio de la crisis del gobierno, la falta de información entre Orsi y el MPP tensionó la interna de Presidencia

El gobierno está decidido a dar vuelta la página de un episodio que derivó en la peor crisis en lo que va de la gestión de Yamandú Orsi. Un episodio que comenzó con dudas sobre la declaración jurada del mandatario y que terminó revelando que había obtenido un descuento de US$ 25.000 para comprar una camioneta de casi US$ 80.000, y que además entregó un auto donado para la campaña como parte del pago.

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Una muestra del afán por dejar el tema atrás es la respuesta que el presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, dio el viernes 5 en una nota con Info capital: tras destacar que Orsi había decidido donar la camioneta Hyundai Santa Fe a la Administración Nacional de Educación Pública, dijo que probablemente esa fuera la “última vez” que contestara una pregunta sobre el hecho.

Sin embargo, otros actores de peso en la izquierda consideran que el tema está lejos de cerrarse. El intendente de Montevideo, Mario Bergara , sostuvo por ejemplo que si bien el mandatario “dio su visión de los hechos y su explicación”, luego “aparecieron más elementos que requieren algunas aclaraciones adicionales”. En entrevista con Desayunos informales de Canal 12 el martes 9, el intendente opinó que “todo lo que implique más explicaciones y transparencia va a ayudar”. En el sector que lidera, Seregnistas, causó mucho malestar el manejo del episodio por parte de Presidencia, dijeron fuentes de ese bloque a Búsqueda .

Dentro de Presidencia tampoco hay satisfacción con cómo se procesó el tema. En particular debido a que algunos de los hechos que difundieron los medios no eran conocidos por toda la primera plana del gobierno. Según dijeron a Búsqueda fuentes del Poder Ejecutivo y del Movimiento de Participación Popular (MPP), un problema que agravó la situación fue que algunas de las principales autoridades que rodean al presidente no sabían que había utilizado un auto donado para su campaña —un Renault Stepway— como parte del pago de su camioneta Hyundai.

La operación solo era conocida por el círculo más íntimo del candidato , compuesto por asesores y jerarcas que se desempeñaron con él desde su gestión como intendente de Canelones. Ni el principal referente del MPP en el gobierno, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez —quien había sido el jefe de campaña de Orsi—, ni el asesor Camilo Cejas, también dirigente del MPP y con un rol activo durante el año electoral, sabían la información. Debido a esto, el hecho los tomó por sorpresa, aun cuando la polémica ya llevaba varios días.

La entrega de un auto donado como parte del pago tomó particular notoriedad porque la noticia fue dada a conocer por Búsqueda una hora después de que el presidente emitiera un mensaje público en el que no hizo referencia a ese hecho. “Lo primero que quiero precisar es que me he movido siempre con la verdad, verdad que se refleja en toda la documentación presentada. Siempre consideré, y considero, que la verdad no se dibuja, porque, de ser así, se transforma en mentira”, dijo el mandatario en el mensaje.

Además de figuras públicas como Sánchez o el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, Orsi se rodea de varios jerarcas que vienen de trabajar con él en la Intendencia de Canelones. En ese círculo están, entre otros, sus secretarios Horacio Rivero y Tania Yanes, el actual director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, Sergio Pérez —abogado del mandatario que estuvo presente en la reunión con periodistas el martes 2—, y el asesor Sergio Ashfield, quien fue coordinador del gabinete productivo en la intendencia.

Presidencia-Torre-Ejecutiva Entrada a la Presidencia, en la Torre Ejecutiva. Mauricio Zina / adhocFOTOS

Esta asimetría de información terminó causando malestar entre el sector político y el candidato, y tuvo una suerte de segundo round en una serie de declaraciones realizadas por el exintendente de Canelones Marcos Carámbula a la diaria Radio. El exjerarca, padrino político de Orsi, destacó el discurso del mandatario el 2 de marzo ante la Asamblea General y dijo que el gobierno debe “retomar” las prioridades de la actual gestión. Pero, en paralelo, Carámbula apuntó directamente contra Sánchez al mencionar que hubo otras iniciativas desde el Poder Ejecutivo “que no estuvieron en el planteo de Yamandú” en el Parlamento, como la propuesta de que ahorristas puedan financiar proyectos de empresas públicas a través de inversiones, que “no estaban consensuadas en la previa”. “Si hablamos de este tema, tenemos que hablar, más allá de las iniciativas personales, en el marco de un acuerdo en nuestra fuerza política, con el presidente, y hay que tener claro que no es la estrategia ni de un sector ni de una persona, sino que es la estrategia del Frente Amplio”, dijo el exintendente.

Carámbula opinó además sobre la comunicación del presidente. Dijo que se debe “administrar adecuadamente”, e incluso llamó a “conformar un equipo que respalde y fortalezca a los compañeros que ya están” en esa área.

La comunicación de Presidencia ha sido parte del debate y también estuvo en el ojo de la tormenta las últimas semanas. Mientras puertas adentro del FA es casi unánime la visión de que durante la crisis en torno a la camioneta Presidencia cometió considerables errores de comunicación, fuentes de la Torre Ejecutiva explicaron que la mayoría de las decisiones en esta área han sido “políticas” o han tenido más que ver con el talante del propio presidente que con estrategias del equipo de prensa.

Durante la reunión que Orsi mantuvo con periodistas, el jerarca informó que su comando volcó a la fuerza política un monto superior a US$ 400.000 que sobró de lo recaudado en la campaña. Y afirmó que dentro de ese monto se incluyó el valor de la camioneta Renault. Sin embargo, el dinero que recibió la fuerza política no incluía un desglose. El responsable de la Comisión de Administración del FA, Jorge Gotta, confirmó a Búsqueda que la fuerza política recibió en abril de 2025 los más de US$ 400.000 dólares donados por el comando de Orsi como excedente de las cuentas de la campaña electoral, sin un detalle de si ese dinero incluía o no aportes del presidente por el Renault.