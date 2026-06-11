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    El gobierno lanza una de sus leyes económicas clave en un contexto de reclamos

    Algunos dirigentes de la oposición política, varios economistas y voceros empresariales expresaron respaldo al contenido del proyecto de competitividad y reducción del costo de vida

    Los ministros Lustemberg, Oddone y Cardona en la presentación del proyecto de competitividad.&nbsp;

    Los ministros Lustemberg, Oddone y Cardona en la presentación del proyecto de competitividad. 

    FOTO

    Mauricio Zina/adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Mientras avanza en la elaboración de la próxima Rendición de Cuentas, el Poder Ejecutivo presentó el contenido del proyecto de ley de competitividad y reducción del costo de vida, considerado por sus promotores como una de las iniciativas más importantes de este período de gobierno.

    La exposición de los lineamientos de esa iniciativa, que ingresará al Senado la semana próxima, fue realizada el miércoles 10 por cuatro ministros —de Economía, Industria, Ganadería y Salud Pública— en una conferencia en la Torre Ejecutiva. Ocurrió en la misma semana que se registró una protesta en las rutas del sector transportista de carga ante cambios anunciados en los controles, que hubo un paro general parcial convocado por el PIT-CNT por diversas reivindicaciones y que se sustanciaron deliberaciones en Ginebra por cuestionamientos a normas laborales de Uruguay ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

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    El proyecto tiene como objetivo aumentar la productividad, el crecimiento económico y la inversión a través de una “reducción de la burocracia”, la promoción de la competencia —facilitando los importadores múltiples de un mismo producto, por ejemplo—, diversas medidas de apoyo a las micro y pequeñas empresas y acciones de impulso a la innovación, en particular en el sector financiero.

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    El ministro de Economía, Gabriel Oddone, definió el proyecto como una “modesta pero importante reforma del Estado” que apunta a hacer a Uruguay “un país más competitivo y menos costoso”.

    En una rueda de prensa en José Pedro Varela, en Lavalleja, a donde viajó para participar el miércoles 10 en la inauguración de la iluminación de una cancha de fútbol infantil, el presidente Yamandú Orsi respaldó el proyecto presentado por sus ministros horas antes y reconoció que el país enfrenta “problemas de competitividad”.

    Primeras reacciones tras la presentación del proyecto

    Sin conocer el detalle del articulado, que no se divulgó, las primeras reacciones tras la presentación del proyecto fueron de apoyo por parte de algunos dirigentes de la oposición política —que ven puntos de contacto con propuestas hechas por el Partido Nacional en la campaña electoral de 2024—, varios economistas y voceros empresariales.

    El presidente de la Cámara de Industrias, Leonardo García, consideró “muy positiva” la iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo para mejorar la competitividad. Dijo a Búsqueda que están reflejados “varios temas” que esa gremial empresarial había conversado con la ministra de Industria, Fernanda Cardona. Como ejemplo, mencionó los cambios que buscan la reducción de costos para las pequeñas y medianas empresas relacionados a los tiempos de los registros ante el Estado. “Eso es muy importante y hace mucho que lo veníamos reclamando”, señaló.

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