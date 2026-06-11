El gobierno lanza una de sus leyes económicas clave en un contexto de reclamos

Algunos dirigentes de la oposición política, varios economistas y voceros empresariales expresaron respaldo al contenido del proyecto de competitividad y reducción del costo de vida

Los ministros Lustemberg, Oddone y Cardona en la presentación del proyecto de competitividad.

Mientras avanza en la elaboración de la próxima Rendición de Cuentas, el Poder Ejecutivo presentó el contenido del proyecto de ley de competitividad y reducción del costo de vida, considerado por sus promotores como una de las iniciativas más importantes de este período de gobierno.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

La exposición de los lineamientos de esa iniciativa, que ingresará al Senado la semana próxima, fue realizada el miércoles 10 por cuatro ministros —de Economía, Industria, Ganadería y Salud Pública— en una conferencia en la Torre Ejecutiva. Ocurrió en la misma semana que se registró una protesta en las rutas del sector transportista de carga ante cambios anunciados en los controles, que hubo un paro general parcial convocado por el PIT-CNT por diversas reivindicaciones y que se sustanciaron deliberaciones en Ginebra por cuestionamientos a normas laborales de Uruguay ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Embed El proyecto tiene como objetivo aumentar la productividad, el crecimiento económico y la inversión a través de una “reducción de la burocracia”, la promoción de la competencia —facilitando los importadores múltiples de un mismo producto, por ejemplo—, diversas medidas de apoyo a las micro y pequeñas empresas y acciones de impulso a la innovación, en particular en el sector financiero.

El ministro de Economía, Gabriel Oddone, definió el proyecto como una “modesta pero importante reforma del Estado” que apunta a hacer a Uruguay “un país más competitivo y menos costoso”.

En una rueda de prensa en José Pedro Varela, en Lavalleja, a donde viajó para participar el miércoles 10 en la inauguración de la iluminación de una cancha de fútbol infantil, el presidente Yamandú Orsi respaldó el proyecto presentado por sus ministros horas antes y reconoció que el país enfrenta “problemas de competitividad”.