En un encuentro de comunidades judías, Orsi expresó preocupación por el aumento del antisemitismo en Uruguay

El presidente Yamandú Orsi participó la semana pasada en un encuentro del Congreso Judío Latinoamericano, que este año se reunió en Montevideo, y pronunció un discurso en el que expresó su “preocupación” por el crecimiento del antisemitismo en Uruguay y en la región.

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Según contaron a Búsqueda participantes en el encuentro, el mandatario transmitió que como gobernante tiene la “responsabilidad” de garantizar que haya una “convivencia pacífica” en el país y dijo que podían “contar” con él para ello.

Orsi subrayó que Uruguay se caracteriza por la buena convivencia “entre los diferentes” y mencionó como ejemplo la pluralidad y buen relacionamiento del sistema político. Enfatizó que esa era una “fortaleza democrática” que Uruguay no podía perder.

El mandatario también recordó su viaje a Israel en setiembre de 2023, un mes antes del ataque de Hamás que mató a cerca de 1.200 israelíes y secuestró a más de 200, y que fue respondido con una dura ofensiva de Israel sobre la Franja de Gaza . Entonces intendente de Canelones, Orsi viajó invitado por el Congreso Judío Latinoamericano y por el Comité Central Israelita de Uruguay.

Visitar personalmente el país “cambió” su perspectiva sobre Israel, contó el presidente. Orsi, que estuvo acompañado por el número dos de la embajada uruguaya en Argentina, Ernesto Tulbovitz, destacó que le sorprendió ver la “pluralidad y la convivencia” interreligiosa y la participación de los árabes en la política y la sociedad del país.

Tras su intervención, representantes del congreso entregaron a Orsi como obsequio un yad —“mano”, en hebreo—, que se usa para seguir la lectura de la Torá durante el servicio de Shabat.

Las palabras de Orsi no fueron difundidas por los canales de comunicación oficiales ni por los organizadores de la cumbre, aunque sí se publicaron fotos de su participación en las redes sociales del Congreso Judío Latinoamericano. El periodista Leonardo Sarro publicó en sus redes fotos del evento y afirmó que al enterarse de la presencia de Orsi un canal uruguayo intentó cubrir el evento pero no se le permitió el acceso.

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La cumbre de comunidades judías se realizó en Montevideo el domingo 30 y el lunes 31 de agosto, en el hotel Hyatt. En ese marco, se le entregó un reconocimiento al empresario argentino Daniel Hadad, fundador de Infobae, por su “compromiso y solidaridad con el pueblo judío”. También se recordó a David Fremd, asesinado en Paysandú 10 años atrás, en un ataque antisemita. El cierre del encuentro lo realizó el nuevo embajador de Israel en Uruguay, Eldad Hayet.

Respaldo en el combate al antisemitismo

“Quedamos muy agradecidos de que Orsi aceptara la invitación y haya tenido la deferencia de pasar a saludar”, dijo a Búsqueda David Telias, referente de la comunidad en Uruguay y desde esta semana director del Comité Central Israelita. Explicó que es usual invitar al presidente del país donde se celebra el encuentro del Congreso, que tiene sede en Buenos Aires y reúne a comunidades judías de 18 países latinoamericanos.

El presidente compartió “un breve mensaje donde nos transmitió que estemos tranquilos de que contamos con él para combatir al antisemitismo y la discriminación”, dijo. Telias, que es docente en la Universidad ORT, añadió que no se abordó el conflicto en Gaza con el mandatario ni se le hicieron planteos vinculados al tema, dado que no era el ámbito para eso. “Había muchos extranjeros y figuras del ámbito empresarial, se trató solo de una visita protocolar”, resumió.

Telias destacó que el presidente “tiene claro que una cosa es lo que pasa allá y otra es lo que pasa acá, y que los judíos de Uruguay son ciudadanos uruguayos y no tienen por qué sufrir agresiones o discriminación. Él dejó claro que entiende bien la diferencia”.

“Pasó unos minutos, para dar un mensaje formal de bienvenida en nombre de Uruguay a los representantes extranjeros”, comentó por su parte el director ejecutivo de la organización, el argentino Claudio Epelman. Añadió que los encuentros se realizan de forma anual para discutir buenas y malas prácticas y experiencias de las comunidades judías de la región y que el país anfitrión es rotativo.

Daniel Golinski, rabino de la Nueva Congregación Israelita de Uruguay, dijo a Búsqueda que Orsi “pronunció un discurso breve pero comprometido”, y destacó de sus palabras la preocupación por el antisemitismo y por luchar contra “los actos de odio entre pares”. También consideró que el presidente tiene claro que él “debe ser el primero” en dar el ejemplo para asegurar una convivencia pacífica.

Gaza, un tema de tensión en el oficialismo

El posicionamiento del gobierno sobre la respuesta de Israel a los ataques de Hamás es un foco de tensión en el oficialismo. La militancia y parte de la dirigencia frenteamplista cuestionan que la administración de Orsi no condene de manera más firme la ofensiva sobre Gaza, que ha provocado la muerte de más de 70.000 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza.

En junio del año pasado el Frente Amplio condenó “los crímenes de lesa humanidad y genocidio” que está perpetrando el gobierno de Israel del primer ministro Benjamin Netanyahu “contra Palestina”. Desde el gobierno han evitado usar el término genocidio, aunque sí se han referido a la respuesta “desproporcionada” de Israel y han condenado los ataques de fuerzas israelíes contra la población civil palestina.

Desde el recrudecimiento de la guerra en Gaza, dirigentes y legisladores de izquierda ya no aceptan invitaciones de los israelíes para viajar a ese país.

Un “moderado” que se distingue de los líderes de izquierda “antisemitas”

El presidente de la Comunidad Judía de Chile, Alfredo Misraji, que participó del encuentro en Montevideo, elogió la actitud y el mensaje de Orsi. Dijo que si bien la izquierda “es en general antisemita”, un sentimiento que se profundizó debido a la situación en Gaza, el mandatario uruguayo se mostró “muy empático y cálido”. Contó que Orsi se describió como “una persona de izquierda moderada” y que habló de cómo su viaje a Israel “cambió su imagen”.

“Nuestra experiencia es que los parlamentarios que son antijudíos o anti-Israel, cuando van a Israel, les cambia el switch, porque ven la diversidad, ven que los árabes están en el Congreso y que participan en la vida de Israel”, dijo Misraji a Búsqueda.

“Es un hombre bastante moderado, me impresionó muy bien”, opinó el médico chileno, y lo contrastó con el expresidente de izquierda chileno Gabriel Boric, a quien describió como “antisemita”. También calificó como “antisemitas” a otros referentes de izquierda, como el exmandatario de Colombia Gustavo Petro y Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil.

“Boric nunca recibió a la comunidad judía, y creo que eso fue una de las causantes del aumento del antisemitismo en Chile”, consideró. Contó que desde que asumió el presidente José Antonio Kast el gobierno chileno cambió de postura, reinstaló a su embajador en Israel y se incrementaron las relaciones comerciales. También señaló que esta semana Kast participó de la Oración por Chile (tefilá, en hebreo) que organizó la comunidad judía, mientras que “no fue casi nadie de la izquierda”.

Misraji también celebró que Uruguay sea miembro observador de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IRHA, por su sigla en inglés), y contó que le pidió al presidente Kast que Chile también se sume como observador.

Debates sobre el conflicto en Medio Oriente

El evento comenzó el domingo 30 con una mesa de debate sobre la cobertura periodística del conflicto en Medio Oriente, en la que participaron los periodistas Lucas Silva, del medio local la diaria, el argentino Laureano Pérez, de Infobae, y el analista argentino Fabián Perechodnik. En la tarde se realizó una reunión entre los representantes de los países que integran el congreso.

El lunes a la mañana se realizó el encuentro con Orsi y la entrega del reconocimiento al empresario Hadad. En la tarde se organizó una charla con las conductoras del podcast argentino En tus zapatos, las politólogas Bárbara Zeifer (judía) y Melody Kabalan (de origen musulmán).

“Seguiremos trabajando para fortalecer las sociedades plurales en cada uno de nuestros países, donde el antisemitismo ni ninguna forma de discriminación tengan lugar“, afirmó Jack Terpins, presidente del Congreso Judío Latinoamericano, al concluir la reunión de la Junta Directiva, según recogió Infobae.