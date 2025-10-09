El oficialismo sigue tensionado por guerra en Gaza y principales organizaciones judías advierten aumento de antisemitismo

Si bien el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , anunció un principio de acuerdo de paz entre las partes , los efectos del conflicto en la política y la sociedad uruguayas podrían resonar un tiempo más. El tema ha dominado parte de la agenda del gobierno y del Frente Amplio , mientras que las principales organizaciones sociales judías advierten un incremento del “antisemitismo” en el país y varios sectores de izquierda reclaman acciones más firmes del Poder Ejecutivo sobre Israel . La controversia tendrá nuevos episodios en las calles uruguayas.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

El comunicado emitido por la Cancillería uruguaya el martes 7 de octubre, fecha del segundo aniversario del ataque de Hamás, parece resumir parte de las tensiones que vive el oficialismo con el tema. Bajo el título Liberación de compatriotas de la Flotilla la comunicación institucional dedica los primeros párrafos a informar que el gobierno había logrado repatriar a los uruguayos que integraban las tripulaciones de los barcos que intentaron llegar a la Franja de Gaza con ayuda humanitaria, pero fueron interceptados por la Armada israelí el miércoles 1 de octubre.

El comunicado informaba que los ciudadanos uruguayos iban en camino a sus lugares de residencia y estaban en buen estado de salud. Uruguay agradecía los esfuerzos realizados por varios países que colaboraron en los esfuerzos diplomáticos para su liberación.

En los dos siguientes párrafos daba un poco de contexto. “En un día como hoy, hace dos años, se dio el peor ataque terrorista en la historia del Estado de Israel. Dejó cerca de 1.200 personas muertas y más de 250 secuestradas en manos de Hamás”, recordaba el primero. En el segundo, la otra parte: “Por otro lado marcó el inicio de una devastación de la Franja de Gaza por parte de Israel, que ha causado la muerte de decenas de miles de personas, la mayoría de ellas civiles, en particular mujeres y niños”.

La Cancillería destacó que en el “trágico aniversario” el gobierno ansiaba que “los diálogos indirectos iniciados en Egipto entre las partes en conflicto sean el comienzo de un camino de paz sostenible en Israel y Palestina”, que al día siguiente traerían novedades. “Uruguay reitera la necesidad urgente de implementar un cese al fuego inmediato y permanente, el retorno de los rehenes que permanecen secuestrados y el ingreso sin dilaciones ni obstáculos de la ayuda humanitaria a Gaza para hacer frente a la desesperante hambruna”, declaró.

En el último punto, reafirmó la postura de Uruguay de que la solución al conflicto en Medio Oriente debe ser mediante la creación de “dos Estados” para “dos pueblos” con las “garantías básicas a israelíes y palestinos para vivir definitivamente en paz y seguridad”.

Los días previos a la liberación de los detenidos por el gobierno israelí, el canciller Mario Lubetkin se reunió con los familiares y el ministerio informó en sucesivos comunicados los movimientos uruguayos sobre el tema.

Embed - Hamás liberaría 20 rehenes con vida e Israel empezaría a retirarse de Gaza tras firma de acuerdo

El apoyo a Israel y el anuncio del acuerdo

Legisladores de la oposición también aprovecharon el aniversario del ataque de Hamás para dar un apoyo sin fisuras a Israel. El senador blanco Javier García dijo en la media hora previa de la sesión de la Cámara Alta, el martes 7, que “los terroristas han logrado una victoria pretendidamente moral: pasar de ser asesinos fanáticos a víctimas”. Y añadió: “Han disparado el odio antisemita en el mundo entero, que desgraciadamente también llegó a nuestra tierra”. Sostuvo que “no vale lamentar la guerra” y las muertes actuales en Gaza “sin reconocer que hay un solo origen para ellos: la invasión al pueblo de Israel”.

García dijo que Uruguay defiende históricamente la solución de los dos Estados, pero no debe reclamarse “hoy, mientras los terroristas tienen rehenes”, porque es “darle la razón” a Hamás.

El senador y secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, sostuvo que Hamás llevó adelante un “acto genocida” y es una organización que solo tiene como objetivo la eliminación del pueblo judío.

A diferencia de quienes lo antecedieron, Nicolás Viera, senador del Movimiento de Participación Popular, recordó el atentado del 7 de octubre de 2023, pero añadió que el de fondo es “un problema de décadas”. Sostuvo que el Frente Amplio ha sido “contundente” el pedir la liberación de los rehenes en manos de Hamás, pero también solicitó “con la misma contundencia” la liberación de los detenidos palestinos en cárceles israelíes y el fin del “genocidio” en Gaza.

Un día antes del aniversario, la Mesa Política del Frente Amplio resolvió convocar a una movilización por Palestina “en condena al genocidio llevado adelante por el gobierno de Benjamín Netanyahu”. El planteo incluyó la “instalación inmediata de un cordón humanitario que posibilite el ingreso de alimentos y medicación” a Gaza y también la “liberación de los rehenes secuestrados por la organización terrorista Hamás”.

El grado de involucramiento del Frente Amplio en la organización de la movilización y el contenido de la proclama fue objeto de controversia interna.

Trump Trump anuncia la inminencia de un acuerdo de paz en Gaza. EFE

Más allá de esas dudas, la dinámica del conflicto tuvo nuevo giro ayer miércoles cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Hamás e Israel habían alcanzado un acuerdo sobre la primera fase de su plan de paz.

Según funcionarios estadounidenses citados por medios internacionales, informó France 24, el texto contempla la liberación de 48 rehenes israelíes —la mayoría fallecidos— y la excarcelación de unos 2.000 prisioneros palestinos. La Casa Blanca estima que Hamás liberará a los 20 rehenes con vida durante el fin de semana, mientras que los cuerpos de los fallecidos serían entregados en etapas posteriores.

El ejército israelí comenzará a retirarse de cerca del 70% del territorio gazatí para permitir la entrada de ayuda humanitaria y facilitar el intercambio de cautivos. Hamás tendrá un plazo de 72 horas para comenzar las liberaciones. El grupo islamista confirmó el acuerdo en un comunicado en el que destacó “los esfuerzos de Catar, Egipto, Turquía y de Trump para poner fin completamente a la guerra y lograr la retirada total de la ocupación”.

B’nai B’rith Uruguay emitió un comunicado en la noche del miércoles en el que expresó su “profunda alegría” por “el anuncio de la firma de un alto al fuego y el retorno de los rehenes secuestrados por la organización terrorista Hamás hace más de dos años”. Además, hizo un llamado a los uruguayos a unirse “en el respaldo a este acuerdo y al consiguiente proceso en procura de la paz”.

Preocupación por antisemitismo

Las dos de las principales organizaciones judías en Uruguay consideran que las calles y la discusión virtual locales se han vuelto más hostiles. La semana pasada concurrieron al Parlamento para plantear su preocupación por la situación de la comunidad en el país a partir del conflicto en la Franja de Gaza. La guerra, que mantiene a la población palestina bajo asedio, ha intensificado las críticas políticas y diplomáticas hacia el gobierno de Israel y, según señalaron, repercute de forma negativa en la vida cotidiana de los judíos en Uruguay.

“La permanente demonización de Israel genera antisemitismo. Esto no es una teoría; es un hecho. Las pintadas contra Israel que se hacen hoy en nuestro país no se hacen en la Embajada de Israel. Se hacen en sinagogas uruguayas; se hacen en escuelas judías-uruguayas; se hacen en el cementerio judío-uruguayo. Estamos cansados de que no haya respuestas concretas. Estamos cansados de que el odio hacia los judíos sea tolerado o aceptado", afirmó Javier Galperin, director de la B'nai B'rith Uruguay, una organización judía internacional dedicada a tareas culturales, sociales, de defensa de los derechos humanos y lucha contra el antisemitismo.

Galperin lideró una delegación que compareció ante la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Senadores, el 29 de septiembre, para marcar ciertos episodios sufridos por la comunidad judía en el sistema educativo uruguayo. Entre otros, se refirió a un hecho denunciado el mes pasado por un alumno de la Facultad de Información y Comunicación (FIC) de la Universidad de la República (Udelar). Según el relato, durante una clase sobre la Escuela de Frankfurt en la que se abordaban los aportes de los filósofos Theodor Adorno y Max Horkheimer, una docente se refirió al tamaño de las narices de los judíos. Tras la repercusión del hecho, la decana de la FIC, Gladys Ceretta, emitió un comunicado en el que subrayó que la universidad es, por definición jurídica y por constatación de su comunidad, un espacio de encuentro en la diversidad.

Galperin señaló que la actitud de la profesora imitó “viejas prácticas que se veían en la Alemania nazi” y cuestionó la respuesta de la facultad: “Fue un comunicado defendiendo la libertad de cátedra. ¿En serio alguien quiere defender discursos racistas como ejercicio legítimo de la libertad de cátedra?”.

Luego de que realizara más críticas a la FIC y a la Udelar en su conjunto, la posición de Galperin fue contrapuesta por la senadora frenteamplista Liliam Kechichian, quien dijo que, luego del ataque terrorista de Hamás contra Israel en octubre de 2023, la Udelar “definió claramente a Hamás como un grupo terrorista”. Kechichian añadió que otros supuestos actos antisemitas cometidos en el sistema educativo uruguayo son investigados por las autoridades. “Hay algunas sanciones a docentes. Hay sumarios a docentes en la universidad y, también, en la Administración Nacional de Educación Pública. Hay sumario a docentes, pérdida de calidad de estudiante y algunas cosas que se están analizando”, indicó.

Tras la comparecencia de la B'nai B'rith al Poder Legislativo, al día siguiente asistieron el presidente y la directora del Comité Central Israelita del Uruguay, Roby Schindler y Gabriela Fridmanas. La comparecencia fue en la Comisión Especial de Seguridad Pública de la Cámara de Senadores, para plantear inquietudes por amenazas a la seguridad y convivencia social de los judíos. “Hay una cantidad de hechos que entendemos muy lamentables y dolorosos, que se han venido dando en nuestra sociedad y que solamente nos recuerdan los cuentos que nuestros abuelos nos hicieron”, dijo Schindler.

Para Fridmanas, el conflicto entre Israel y Hamás supuso un cambio para la vida judía en Uruguay y la falta de respaldo de la sociedad civil a esa comunidad religiosa. “Desde el 7 de octubre por lo menos yo percibo que estamos en soledad; no sentimos apego, no sentimos empatía de otros grupos sociales y nos han ocurrido cosas dolorosísimas como que se atente o se vandalice una pared de un lugar sagrado, como una sinagoga, que se atente o se acose en la escuela por situaciones que ocurren a tantos miles de kilómetros”, afirmó.

Parte de su opinión fue compartida por Blanca Rodríguez, senadora por el Movimiento de Participación Popular, quien planteó que la guerra en Gaza "probablemente esté dando lugar a que algunas personas confundan" la condena contra Israel "con la colectividad judía".

Tanto Schindler como Fridmanas se refirieron a la medida tomada a fines de septiembre por la Coordinación por Palestina y la Coordinadora Marítima Portuaria, con el respaldo del PIT-CNT, de realizar un bloqueo parcial en el acceso norte del Puerto de Montevideo, en rechazo a la exportación de ganado en pie con destino a Israel. De forma específica, Schindler enfatizó que, en el acto del 1 de mayo, el PIT-CNT incluyó un único conflicto internacional en su discurso. En esa oportunidad, el presidente de la central sindical, Marcelo Abdala, reclamó un alto el fuego en la Franja de Gaza y acusó a Israel de perpetrar un "genocidio conducido por la extrema derecha”.

“No sé a qué cabecita puede llegar ese mensaje demonizador”, apuntó Schindler.

Su alegato fue interrumpido por el senador Óscar Andrade, del Partido Comunista y del Sindicato Único de la Construcción y Anexos (Sunca): “Una cosa es la opinión del Estado de Israel y su práctica actual y otro tema es el antisemitismo. Nosotros no vinimos acá a evaluar al Estado de Israel ni a decir hasta dónde se lo puede criticar, y menos hasta dónde lo puede criticar cada organización social. No es este el motivo de esta reunión, no es para eso. Lo digo para ser claro, porque, si no, tenemos que reabrir una discusión que es mucho más larga, pero que no es acá y no es con el Comité Central Israelita del Uruguay”.

Embed - Así se vive en la Franja de Gaza a dos años del inicio de la ofensiva israelí

Una mirada diferente

Además del Comité Central Israelita del Uruguay, en la Comisión Especial de Seguridad Pública participó la Asociación Cultural Israelita Dr. Jaime Zhitlovsky, una institución judía progresista con una reconocida labor cultural y social en el país. A diferencia de los otros representantes de la colectividad judía invitados al Parlamento, la asociación subrayó la necesidad de distinguir entre la comunidad judía e Israel y de no confundir el antisemitismo con cualquier manifestación crítica hacia ese Estado.

Para su presidente, Eduardo Beder, actualmente se realizan en Uruguay y en otros países manifestaciones contra el gobierno de Israel que no significan estar en contra del pueblo de Israel. "No podemos mezclar una cosa con la otra. Hoy nosotros no podemos hablar de antisemitismo organizado o de actos de antisemitismo que tengan por detrás una organización", afirmó.

Gabriel Slepac, otro de los directivos de la asociación que compareció ante el Senado, ejemplificó esta postura al señalar ciertos hechos ocurridos en Uruguay desde 2023. “Obviamente, ni una bandera palestina ni una marcha palestina ni una pintada por Palestina representan algún tipo de antisemitismo”, afirmó. En cambio, subrayó que sí deben repudiarse y enfrentarse manifestaciones como la de la Escuela Integral y la ocurrida durante el 8 de marzo de 2024, cuando en la marcha del Día Internacional de la Mujer en Montevideo se exhibió un cabezudo con una estrella de David en la frente y atravesado por una lanza.