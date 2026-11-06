Dirigentes políticos, niños y candomberos le dieron la bienvenida a Uruguay a León XIV

El viernes 6 por la tarde, el Aeropuerto Internacional de Carrasco funcionaba como cualquier otro viernes. No hubo cortes sobre la avenida de las Américas ni vallas que alteraran la rutina. Estaba la gente de siempre y la serenidad habitual de una terminal poco ajetreada: pasajeros en vuelos vespertinos hacia San Pablo y Río de Janeiro, valijas que subían y bajaban por las escaleras mecánicas, cafés apurados antes de cruzar a la sala de embarque y despedidas en la puerta.

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Solo la sala vip delataba que no era un día cualquiera. Afuera, de pie, el canciller Mario Lubetkin esperaba pasadas las 15.30 al presidente Yamandú Orsi, quien bajó de su camioneta minutos después y entró al aeropuerto junto con el canciller.

Media hora más tarde ambos ya estaban en la pista, entre las mangas 2 y 3. Ahí se detuvo, a las 16.35, el vuelo de ITA Airways que traía a la delegación del Vaticano encabezada por el papa León XIV. Por la puerta trasera del avión descendieron primero parte de la comitiva y los periodistas acreditados ante la Santa Sede. La delantera se abrió luego para la salida del papa. Orsi lo esperaba al pie de la escalera, junto a una alfombra roja desplegada por dos efectivos del Ejército Nacional.

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“Llegó usted y salió el sol”, le dijo el presidente al pontífice, en referencia a las nubes que cubrían, hasta esa hora, un cálido día primaveral en Montevideo. Tras los saludos protocolares a otras autoridades del gobierno y eclesiásticas, León XIV se subió a una camioneta Chevrolet para encontrarse brevemente con los obispos uruguayos en la Base Aérea N° 1 y luego partir hacia plaza Independencia , en el inicio de lo que será un corto pero intenso viaje apostólico en Uruguay.

Recorrió la rambla, donde recibió el saludo de miles de uruguayos. Al llegar a plaza Independencia lo recibieron otros miles de fieles , la mayoría de Uruguay, pero también marcaron su presencia con banderas quienes llegaron desde Brasil y Argentina. Lo recibieron representantes de todo el sistema político frente a la Torre Ejecutiva.

Adrián Echeverriaga

Al final de la alfombra roja y junto a una guardia de honor, le dieron la bienvenida la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Doris Morales, y los expresidentes Julio María Sanguinetti, Luis Lacalle Herrera y Luis Lacalle Pou. Lacalle Herrera le hizo una reverencia. En las primeras filas del público se encontraban los ministros de gobierno y legisladores de todos los partidos.

Luego, Orsi pronunció un discurso en el que destacó los problemas sociales que enfrenta Uruguay, reivindicó el papel de la Iglesia y defendió el diálogo y la paz como caminos para evitar los conflictos. A continuación, el papa destacó el papel de la religión en un Estado laico como el uruguayo, habló de la historia del país, reivindicó la importancia de la familia y se refirió de manera indirecta al aborto y la eutanasia.

Encuentro con dirigentes políticos

Fue un día de encuentro y tregua política, en el que a los pies del escenario montado frente al Palacio Estévez el expresidente Luis Lacalle Pou y el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, se dieron la mano. Unos minutos más tarde, luego de que el presidente Yamandú Orsi se despidiera del sumo pontífice en la Puerta de la Ciudadela, el presidente del Partido Nacional, Álvaro Delgado, se acercó y le dio un abrazo al mandatario.

Orsi invitó a las autoridades partidarias y a otros referentes políticos a un encuentro con el papa en el Palacio Estévez. Participaron Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, y Blanca Rodríguez, senadora oficialista, Andrés Ojeda, senador y secretario general del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, senador colorado, Álvaro Delgado, presidente del Partido Nacional, Rodrigo Goñi, diputado blanco y presidente de la Cámara de Representantes, Pablo Mieres, presidente del Partido Independiente, y Guido Manini Ríos, presidente de Cabildo Abierto.

Si bien estaba previsto que el mandatario invitara solo a las autoridades partidarias, ante un pedido de Bordaberry, Orsi accedió a que participaran más dirigentes, por lo que sumaron también a Rodríguez y Goñi. Bordaberry se arrodilló ante León XIV cuando recibió su saludo, mientras que Ojeda le regaló una camiseta de la selección uruguaya con el nombre de León en el dorso y el número XIV.

El presidente Yamandú Orsi y el papa León XIV durante un encuentro tras su llegada a Montevideo el 6 de noviembre de 2026. AFP

Mientras los dirigentes mantenían el encuentro, Lacalle Pou se tomaba fotografías con los fieles que lo llamaban detrás de las vallas.

Una recepción con candombe

Tras la reunión privada con el presidente y el encuentro con los referentes partidarios, León XIV caminó hasta la Puerta de la Ciudadela, donde Orsi le presentó a Fernando Lobo Núñez. “Mi santidad, bienvenido al Uruguay”, le dijo, le anunció que tocarían candombe y apoyó su frente sobre la mano del sumo pontífice. León XIV subió entonces a un papamóvil construido a partir de un carro de golf y recorrió Sarandí hasta llegar al Cabildo, secundado por tambores y por fieles que lo saludaban detrás de las vallas.

Intérpretes de candombe bailan frente a la Puerta de la Ciudadela durante una ceremonia de bienvenida al papa León XIV en la Plaza Independencia. AFP

En el Cabildo, el intendente de Montevideo, Mario Bergara, le entregó las llaves de la ciudad y el papa, entonces, regresó al vehículo para cruzar la plaza Matriz. En la plaza, decenas de niños vestidos con ropas religiosas lo vitorearon. “Estos somos los niños del papa”, cantaban.

Ceremonia de entrega de la llave de la ciudad al Papa León XIV en el edificio histórico del Cabildo en Montevideo. Javier Calvelo / adhocFOTOS

Al mismo tiempo, Orsi emprendía retorno hacia la Torre Ejecutiva. En ese trayecto, le pidieron fotos quienes seguían en la plaza. El mandatario respondió al llamado de un periodista de Canal 4 y dio las primeras declaraciones tras el encuentro con el papa. “Es una señal maravillosa que nos ayuda en la autoestima como país, porque es alguien que nos visita con tanta dedicación; no nos olvidemos que fue operado hace poco y su mensaje es bastante rico”, dijo el mandatario.

AFP

El presidente estuvo reunido casi media hora con el papa. Dijo que le habló de su vida en el barrio, de su comunión. El papa también le contó sobre la suya. Al ser consultado sobre el discurso del pontífice, en el que aludió al valor de la vida desde la gestación hasta la muerte, Orsi dijo que “hay muchísimas más coincidencias que diferencias”. El presidente pidió a la ciudadanía que “siga acompañando” al papa.