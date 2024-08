Frases de la semana

“Pensé que no lo iba a hacer en aras de mantener la garantía para los ciudadanos. Acá la libertad de la que no se habla es la del ciudadano”. (Candidato presidencial por Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, en referencia al veto interpuesto por el presidente Luis Lacalle Pou al artículo 77 de la “ley de medios”, Telemundo, jueves 8)

“La propuesta actual no ha logrado, hasta ahora, concitar los consensos colectivos que son, a mi modo de ver, el marco al que debemos aspirar en temas de tal relevancia”. (Candidata a vicepresidenta por el Frente Amplio, Carolina Cosse, al comunicar la decisión de no respaldar el plebiscito sobre seguridad social, en la red social X, viernes 9)

“He cuidado a este hombre… lo he cuidado de tantas cosas que él ha hecho… que esos videos que aparecieron el otro día son poca cosa”. (Ex primera dama de Argentina Fabiola Yáñez, en una entrevista con Infobae a raíz de su denuncia al expresidente Alberto Fernández por violencia de género, sábado 10)

“¿Qué pócima mágica descubrió el PIT-CNT que nos permitiría a los uruguayos trabajar menos años que países mucho más ricos y productivos que nosotros?”. (Coordinador de los equipos técnicos de la fórmula presidencial del Partido Nacional, Agustín Iturralde, El País, viernes 9)

"Una buena ministra de Hacienda". (Economista Gabriel Oddone, quien es mencionado como posible ministro de Economía en un gobierno del Frente Amplio, al referirse a la actual titular de la cartera, Azucena Arbeleche, quien a su juicio se concentró en los "problemas fiscales", Radio Carve, lunes 12)

"Me preocupa esta táctica del avestruz de cara a la democracia y al próximo gobierno. No podemos tener un presidente avestruz". (Candidato presidencial colorado, Andrés Ojeda, en referencia a la ausencia del frenteamplista Yamandú Orsi en un desayuno de candidatos presidenciales organizado por la Cámara Uruguaya de Turismo y en otros eventos similares, El País, viernes 9)

“Queremos generar con la candidatura de Yamandú Orsi que un norte central del próximo gobierno sea la honestidad”. (Senador del Movimiento de Participación Popular Alejandro Sánchez, Buscadores de Canal 5, jueves 8)

“Yo no lo voto. No me niego a discutirlo en el marco de un proyecto mucho más global de seguridad”. (Candidato presidencial del Frente Amplio, Yamandú Orsi, consultado en una rueda de prensa en Salto sobre el plebiscito para permitir los allanamientos nocturnos, la diaria, domingo 11)

“Firmar por una propuesta y después decir que no la vas a votar… Si eso no es falta de rumbo, si eso no es ir de aquí para allá. (...) Eso es falta de responsabilidad y de rumbo”. (Candidato a presidente por el Partido Independiente, Pablo Mieres, en respuesta a la decisión de Carolina Cosse, durante la convención partidaria, domingo 11)

"Mieres confía en conectar con los votantes de centroizquierda que siguen decepcionados con el FA tras cinco años de gobierno de derecha y que no les molesta compartir coalición con Cabildo". (Título de la sección de humor de la diaria, miércoles 14)

“Sería bueno que el debate sea con la derecha, no con compañeros nuestros”. (Secretario general del Partido Comunista, Juan Castillo, tras la decisión de Carolina Cosse, noticiero Telemundo de Canal 12, lunes 12)

“Es mucho más fácil hacerle un conflicto a la izquierda que a la derecha”. (Exministra de Educación y Cultura María Julia Muñoz, al asegurar que los sindicatos fueron más duros con el gobierno anterior, programa Desayunos Informales de Canal 12, viernes 9)

“Tengo ganas de contribuir con un proyecto político que dé una alternativa y pueda canalizar el hartazgo de los montevideanos”. (Diputado del Partido Nacional Martín Lema, al ser consultado sobre si será candidato a la Intendencia de Montevideo, semanario Crónicas, viernes 9)

“Me dicen ‘papito’”. (Comunicador Julio Ríos, al contar los piropos que le dicen en la calle, programa Polémica en el bar de Canal 12, domingo 11)

"Estoy siendo acusado de algo que no he hecho. No he golpeado a Fabiola. Nunca he golpeado a una mujer". (Expresidente argentino Alberto Fernández, entrevistado por El País de Madrid a raíz de la denuncia por violencia de género que hizo su exesposa Fabiola Yáñez, martes 13)

“Hay que hacer entender a Maduro que su mejor opción es aceptar una transición negociada”. (Líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, El País de Madrid, domingo 11)

“De sesgos está cargado el mundo. No hay que dejarse llevar por los sesgos. (...) No creo en sesgos ni en fama”. (Directora de TV Ciudad, Alejandra Casablanca, consultada sobre las posiciones que se toman en algunos programas de la señal, El País, domingo 11)

"Sí, se cumplió otro sueño más, otro objetivo, otro logro, soy más feliz que nunca”. (Futbolista uruguayo Federico Valverde, tras conocerse que será uno de los cuatro capitanes del Real Madrid, TNT Sports, martes 13)