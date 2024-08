Frases de la semana

“Quiero hablar conmigo. Aprender a hablar con el que llevamos dentro. Que fue el que me salvó la vida”. (Expresidente José Mujica al explicar por qué dejó de usar su celular, The New York Times, viernes 23)

“Lo que defiende el Frente Amplio no es lo que defiende él”. (Presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, en referencia a declaraciones del economista Gabriel Oddone, uno de los asesores económicos del candidato presidencial Yamandú Orsi, sobre cambios a los Consejos de Salarios, El País, jueves 22)

“No quiero entrar en polémicas con un asesor de segundo orden”. (Senador y candidato presidencial de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, sobre las críticas del asesor del Ministerio del Interior, Diego Sanjurjo, a la propuesta de su partido de declarar una emergencia en seguridad, rueda de prensa, lunes 26)

“Tenemos fuertes convicciones de que el cáncer se curó, no tiene más”. (Raquel Pannone, médica personal del expresidente José Mujica, al informar sobre su estado de salud, que pese a esa buena noticia muestra una desmejora de su “patología renal”, lo que hace que “le cueste más alimentarse”, rueda de prensa, martes 27)

“No contribuyen a la calidad de la democracia”. (Vicepresidenta Beatriz Argimón al referirse a la difusión de noticias falsas por parte de la senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi, Montevideo Portal, viernes 23)

“Acá lo que hay es un proceso de mexicanización”. (Gustavo Sánchez Paleo, asesor de seguridad de Cabildo Abierto, semanario La Mañana, miércoles 28)

“Vamos a dejar un poquito la hipocresía de lado, dejemos de lado el conformismo de decir que vivir en la calle es un derecho y vamos a ocuparnos del tema de raíz”. (Diputado y exministro de Desarrollo Social Martín Lema, al defender la “ley de internación compulsiva”, rueda de prensa, viernes 23)

“Blanca Rodríguez es una persona que le podría aportar mucho a la política”. (Senador del Movimiento de Participación Popular Alejandro Sánchez entrevistado por el programa de streaming Al Weso, jueves 22)

“De cero a presidente. El fenómeno que cautiva al mundo”. (Eslogan promocional de una serie sobre el presidente argentino Javier Milei, La Nación, martes 27)

“Nos comprometemos a garantizar todos los derechos de las mujeres basándonos en la ley islámica y cualquiera que tenga una queja al respecto será escuchada y resuelta”. (Ministro de Vicios y Virtudes de Afganistán, Jaled Hanafi, al defender un conjunto de leyes recientemente aprobadas por el gobierno talibán, entre las que figura la obligación de que la mujer oculte su rostro, cuerpo y voz fuera del hogar, emisora afgana estatal RTA, domingo 25)

“¿Puede el feminismo ser anarcolibertario? ¿Puede ser de derecha neoconservadora? Sin ser dogmática, te digo: no. Porque no basta que alguna mujer de las derechas neoliberales apoye el aborto si no quieren tocar el sistema económico financiero que rige el mundo. El feminismo no es una cosa de pick and choose [de seleccionar lo que te gusta], es una integralidad teórica, una congruencia ética y una consistencia política”. (Presidenta de Feministas sin Fronteras, María Cristina Perceval, El País de Madrid, domingo 25)

“Si ambos dicen que ganaron con holgura, no deberían temer”. (Celso Amorim, asesor del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva en temas de política exterior, sobre su propuesta de nuevas elecciones en Venezuela como salida a la crisis política, El País de Madrid, miércoles 28)

“Todo sale de lo patético y lo patético es dramático y gracioso a la vez”. (Actriz y directora de cine argentina Valeria Bertuccelli, al referirse a su última película, El Observador, sábado 24)