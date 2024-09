Frases de la semana

“Como no quieren que nosotros estemos, a mí me caracteriza la rebeldía, por lo tanto, vamos a estar mucho más y vamos a golpear todas las puertas de todos los lugares”. (Candidata a la vicepresidencia por el Partido Nacional, Valeria Ripoll, en una recorrida por barrios del oeste de Montevideo en la que reivindicó que esa zona de la ciudad no es “propiedad del Frente Amplio”, la diaria, martes 3)

“Ama tu profesión. Trata de considerar la política de tal manera que el día que tu hijo te pida consejo sobre su destino, consideres un honor para ti proponerle que siga tu camino”. (Último punto de un decálogo para jóvenes políticos elaborado por el exsenador Pedro Bordaberry, El País, miércoles 4)

“Qué lástima que no te mató Aguiar”. (Senador y candidato presidencial de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, durante una discusión con el diputado de su partido Sebastián Cal, quien tiempo atrás denunció al empresario Gonzalo Aguiar por amenazas, El Observador, miércoles 4)

“En ningún lado está establecido que (Gabriel) Oddone será el ministro de Economía. Hasta hoy, son las opiniones de un economista. Entiendo que esto genera inquietud en la militancia y en muchos votantes frenteamplistas”. (Secretario general del Partido Socialista, Gonzalo Civila, entrevistado en el semanario Brecha, viernes 30)

“Somos frenteamplistas y lo queremos dejar bien claro”. (Economista Jimena Pardo, tras las críticas del Partido Comunista a un grupo de técnicos, del que ella forma parte, que llamó a no votar el plebiscito jubilatorio, El País, sábado 31)

“Usted tiene plata en AFAP y tiene bastante. Entre a su cuenta y ahí tiene 400, 500, 600, un millón de pesos. Esta reforma del Partido Comunista se los quita”. (Expresidente de la República Luis Alberto Lacalle, al referirse al plebiscito de la seguridad social en un evento en Florida, El País, viernes 30)

“El holocausto silencioso en contra de la infancia en Uruguay. Más de 100.000 homicidios de niños y niñas en el vientre materno en los últimos 10 años. Una sociedad enferma de egoísmo, entre otras cosas”. (Diputado por el Partido Nacional Pablo Viana, comentando la cantidad de abortos que hubo desde que se despenalizó esa práctica, en la red social X, viernes 30)

“Nada representa más a los uruguayos que la defensa de la libertad, la democracia y los derechos humanos”. (Posteo en X del vicecanciller Nicolás Albertoni al criticar la posición del Frente Amplio ante la situación en Venezuela, jueves 26)

“No acepto ni su victoria (la de Nicolás Maduro) ni la de la oposición. La oposición dice que ganó, él dice que ganó pero no tiene pruebas. Entonces, exigimos pruebas”. (Presidente de Brasil, Lula da Silva, al insistir en que no reconocerá los resultados de las elecciones de Venezuela, en una radio local, viernes 30)

“Mentalmente no estoy bien, como que no estoy fuerte. Uno de los problemas que tengo es que no sé controlarme, no sé cómo gestionarlo y eso para mí la verdad que es un problema”. (Tenista español Carlos Alcaraz tras quedar eliminado del US Open en segunda ronda, conferencia de prensa, viernes 30)

“Primero lo miramos como una persona inalcanzable y después compartimos vestuario con él. Además de la clase de jugador, es una persona increíble. Ahora que no juega mucho, siempre está apoyando y eso habla de lo que es como persona. Ojalá que se pueda retirar de la mejor manera”. (Futbolista y capitán de la selección uruguaya, Federico Valverde, sobre Luis Suárez y su decisión de retirarse, rueda de prensa, martes 3)

“Siempre me movió y me conmovió el bailarín artista. No solo el ejecutor, el que era pura técnica, sino el que interpretaba. Eso era a mí lo que me movía y lo que yo buscaba como bailarina también. Llegar a contar una historia y que te conmoviera a vos, habiendo visto muchísimo ballet, o quizás no”. (Bailarina y directora artística del Ballet Nacional del Sodre, entrevistada por el periodista argentino Alejandro Fantino, El Observador, lunes 2)