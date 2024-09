Frases de la semana

“Si vos mañana tenés un hijo y le decís que si toca la ortiga le va a picar, ¿lo dejás en libertad de acción? No, si tocar la ortiga le va a hacer mal porque le va a picar, le va a arder: ‘¡No toques la ortiga!’. La ortiga es el plebiscito”. (Presidente Luis Lacalle Pou al referirse a la posición contraria al plebiscito de la seguridad social del candidato frenteamplista Yamandú Orsi y a la libertad de acción determinada por esa fuerza política, rueda de prensa, domingo 22)

“Mi recomendación inequívoca es no votar por la reforma. (...) Es inconveniente, innecesaria, injusta y no resuelve los problemas que se plantea. Una cosa es eso, que es mi posición, y otra cosa es tener la responsabilidad como eventual ministro de Economía de advertir que aquí no hay un fin del mundo”. (Economista Gabriel Oddone, anunciado por el candidato Yamandú Orsi como su ministro de Economía en caso de ganar las elecciones, programa Desayunos informales de Teledoce, martes 24)