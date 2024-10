Frases de la semana

“A veces uno dice más de uno mismo con lo que dice que de los demás. Me parece que se explica a sí mismo el señor Delgado cuando se expresa así”. (Candidata a vicepresidenta por el Frente Amplio, Carolina Cosse, sobre las críticas de Álvaro Delgado a la oposición en Buenos Aires, rueda de prensa, martes 8)

“Me gusta el exorcista porque me gustan las películas de terror”. (Candidata a vicepresidenta por el Partido Nacional, Valeria Ripoll, al ser consultada sobre si es “una exorcista”, en referencia al postulante del Frente Amplio, Yamandú Orsi, periodista Leonardo Sarro en su cuenta de X, viernes 4)

“El problema es que Uruguay, por ser caro, si no brinda beneficios tributarios grandes, no viene nadie a invertir”. (Economista Javier De Haedo, semanario Crónicas, viernes 4)

"¿Dormís vestido o desnudo?". (Periodista argentina Viviana Canosa al candidato presidencial colorado, Andrés Ojeda, Los mismos locos de Del Sol FM, martes 8)

“La gente ya vivió la crisis del 2002. Ya sabe que vos no te vas a fundir por las jubilaciones. Yo siempre digo: los pueblos no funden a ningún país. No he visto que las decisiones de un pueblo fundan a un país. Es visto que las decisiones de las élites funden un país”. (Candidata al Senado por el Frente Amplio Constanza Moreira, entrevistada en el programa Campaña del miedo del canal de streaming Dopamina, jueves 3)

“Oddone es el más centrista de todos los frenteamplistas y su punto de vista sobre la política económica está alejado del programa del FA (...) Yo creo que volvemos al escenario del gobierno en disputa”. (Politólogo Adolfo Garcé, entrevistado en el semanario Crónicas, viernes 4)

“La inmensa mayoría llega por tierra y el punto de ingreso no depende tanto de la nacionalidad, sino del lugar del que viene”. (Presidenta de la organización de inmigrantes en Uruguay denominada Idas y Vueltas, Katia Marina, Brecha, viernes 4)

"Son gente que no está bien de la azotea. Esa es la realidad”. (Presidente de Nacional, Alejandro Balbi, sobre los hinchas que cuando el equipo ganaba y quedaba poco para el final del partido encendieron bengalas y tiraron bombas de estruendo a la cancha, programa Minuto 1 de radio Carve, lunes 7)

"Los compañeros tienen miedo de gritar o hacer bromas. La verdad que me duele lo que se vive con la selección y entristece ver el Complejo Celeste así". (Futbolista Luis Suárez al cuestionar el clima que se vive en la selección bajo la dirección técnica de Marcelo Bielsa, DSports, jueves 3)

Dijo las cosas como son. Ahora, por mi parte, como todos los referentes, a hablar en el vestuario entre nosotros como equipo (...) mejorar y seguir creciendo”. (Futbolista de la selección uruguaya, Federico Valverde, sobre las declaraciones públicas de Luis Suárez, rueda de prensa, lunes 7)

“Nos quejábamos de que había reductos casi inexpugnables para las mujeres. El derecho penal era uno. Ahora entra una mujer, pero solo podés defender mujeres, por si no sos ‘una machista con la venda en los ojos que defendés a los violadores’. Es un nivel grosero de poca empatía. Y segundo, de un fascismo altamente preocupante”. (Penalista Daiana Abracinskas, una de las defensoras de los acusados en el caso Penadés, sección Seré curioso de Montevideo Portal, jueves 3)

"Es difícil explicar nuestro vínculo. Pero surgió de la comprensión de que éramos diferentes y que la sociedad nos iba a hacer pasar un mal rato por no seguir el status quo. (...) La danza era una especie de superpegamento que nos mantenía unidos". (Fragmento de una carta pública de Maddona difundida en sus redes sociales tras la muerte de su hermano Christopher Ciccone, lunes 7)

"Me gusta mucho la ciencia, la tecnología, la astronomía, la ingeniería futura para ver cómo podés sobrevivir sin depender del sistema. Me gusta mucho leer sobre el espacio, sobre física cuántica. Los humanos ya me hartaron". (Músico argentino Germán Daffunchio, de Las Pelotas, la diaria, sábado 5)