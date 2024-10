Frases de la semana

“Derrama. Siempre hay cosas que demoran más en el impacto del derrame, la pobreza es una de ellas”. (Candidato a presidente por el Partido Nacional, Álvaro Delgado, consultado sobre por qué el gobierno no logró resultados en la reducción de las cifras de pobreza, El Observador, domingo 13)

“Todas las campañas son distintas. En esta, no hay ninguna figura de primer nivel como candidato en ninguno de los partidos que cinche, que provoque”. (Expresidente Luis Alberto Lacalle en una rueda de prensa, Montevideo Portal, domingo 13)

Elecciones 2024 Cosse asegura que si el FA gana con mayorías habrá "diálogo" en el futuro Parlamento y reprocha que el gobierno actual no quiso negociar "nada"

“Yo a la política la veía como algo en lo que nunca quería estar, porque todos me parecían… no voy a decir la frase. Me parecía que nunca eran jugados”. (Candidata a vicepresidenta por Cabildo Abierto, Lorena Quintana, la diaria, viernes 11)