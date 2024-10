Frases de la semana

“El Frente Amplio no llega porque la discusión del plebiscito se le atraviesa y desvía esfuerzos y energía”. (Exsenadora Lucía Topolansky al analizar la votación del Frente Amplio en la elección nacional, que en su opinión se vio perjudicada por el plebiscito de la seguridad social, programa Nada que perder de M24, lunes 28)

“En 2019, éramos expectativa, hoy somos gestión y resultados. No habrá fuga de votos en la coalición”. (Candidato presidencial del Partido Nacional, Álvaro Delgado, sobre las perspectivas para el balotaje, Subrayado, lunes 28)

“Decía Napoleón que las victorias tienen mil padres, pero que las derrotas son huérfanas. En este caso, la magra votación de Cabildo Abierto no es huérfana. Yo soy el principal responsable de la magra votación”. (Senador y candidato presidencial de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, en su discurso tras conocer las proyecciones de resultados de las elecciones nacionales, domingo 27)

“Se confirma que habrá balotaje entre un candidato que no enamora a las masas y un candidato que las aburre”. (Título de una nota de la sección de humor de la diaria, lunes 28)

“No puedo recomendar ni el tipo de uva”. (Presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, durante un discurso en el aniversario de un establecimiento de vinicultores, noticiero Telemundo de Canal 12, viernes 25)

“A veces me da la impresión de que no quiere que le hagan sombra. Se me ocurre a mí, de viejo mal pensado, pero el zorro, cuando es corrido desde lejos, la olfatea, dice Martín Fierro”. (Expresidente José Mujica en referencia a la actitud asumida en la campaña electoral por el presidente Luis Lacalle Pou, TV Ciudad, jueves 24)

“Uno de los problemas que estamos teniendo es que leemos los problemas del mundo con diarios viejos”. (Candidato presidencial del Frente Amplio, Yamandú Orsi, al hablar de narcotráfico y crimen organizado en una entrevista con Radio Mitre de Argentina, miércoles 30)

“Nunca ha habido tanta concentración de poder en el Frente Amplio como la de ahora con Pepe. No solo ha impuesto sus ideas, sino también su talante. Ha hecho un Frente Amplio a su imagen y semejanza: bonachón, sin agresividad, capaz de tolerar los diferentes modos de pensar”. (Sociólogo, publicista y experto en comunicación política Francisco Vernazza, El País, jueves 24)

“Salvo algún fanático, nadie cree que va a llegar el Frente Amplio y expropiar todo”. (Senador del Movimiento de Participación Popular Alejandro Sánchez, Montevideo Portal, jueves 24)

“Orsi tiene cero poder, no tiene liderazgo. El peso del poder en el Frente Amplio no está en Orsi”. (Senador del Partido Nacional Javier García, programa radial Doble click de Del Sol FM, martes 29)

“El fracaso de un próximo gobierno de izquierdas puede dar lugar a un giro a la derecha dura, fruto de la desilusión” (Historiador Gerardo Caetano, entrevistado en el semanario Brecha, jueves 24)

“Me tendrán siempre del lado de los acuerdos, pero no en forma de maniobra y/o demagogia”. (Senadora frenteamplista Cristina Lustemberg en su cuenta de X, luego de que el candidato presidencial blanco, Álvaro Delgado, dijera en entrevista con Telemundo que ella podría gestionar un programa de primera infancia en su gobierno, martes 29)

“Para arreglar algo hay que saber lo que está roto. Saber si realmente es un problema de deudas de drogas u otra cosa. Hablan de ajustes de cuentas. Es fácil caratular, poner en la tapa del diario que fue un problema de drogas. Un adicto debía pasta base y por eso lo mataron, dicen. Yo no creo que maten por $ 100 pesos. Toda la vida anduve en la noche y no creo que nadie gaste una bala para matar a un consumidor. No tiene sentido. Vale más la bala que la deuda”. (Cantante Martín Quiroga, militante del Frente Amplio e integrante de la lista 609, semanario Brecha, jueves 24)

“Vamos contra la homosexualización de los niños”. (Elvira Canoniero, quien fue la compañera de fórmula de Gustavo Salle en Identidad Soberana, El Observador, lunes 28)

“Nadie quiere a nuestra comunidad latina y a nuestra comunidad puertorriqueña más que yo”. (Candidato a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Republicano, Donald Trump, en un acto luego de la polémica generada por los chistes xenófobos de un humorista invitado a un evento anterior de su campaña, El País de Madrid, miércoles 30)

“La verdad es que nos quiso matar a todos”. (Pasajero que viajaba en el ómnibus de Cutcsa que, tras bajar a gran velocidad por Avenida Brasil, cayó en la playa de Pocitos en la mañana del sábado, Telenoche, martes 29)