Frases de la semana

“Antes quería dar un paso y me frenaban, ahora no me frena nadie… no, las pelotas”. (Ministra argentina de Seguridad, Patricia Bullrich, al referirse a las diferencias entre el expresidente Mauricio Macri y el actual mandatario, Javier Milei, Clarín, viernes 13)

“Prometer bajar los homicidios sería una irresponsabilidad. (...) La violencia es un fenómeno que luego de que está instalado no es erradicable con una promesa o con un planteo de fechas, es mucho más complejo”. (Futuro ministro del Interior, Carlos Negro, rueda de prensa tras la presentación del gabinete de Yamandú Orsi, lunes 16)

“Uruguay debería entender, no por solidaridad sino por conveniencia, que hay que atender lo que está pasando abajo”. (Expresidente José Mujica entrevistado por el programa televisivo En la mira de VTV, jueves 12)

“La situación fiscal es más restrictiva de lo que todos nos imaginábamos hace un par de años y, por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado en la elaboración del Presupuesto y en el manejo de las finanzas públicas en los próximos meses”. (Futuro ministro de Economía, Gabriel Oddone, sobre la decisión que esa cartera transmitió días atrás al Parlamento de ampliar el tope de endeudamiento neto del gobierno central en un 30%, rueda de prensa, martes 17)

“Porque salí de esta casa, porque me formé en esta casa con los trabajadores y no reniego de ello. Me parecía que les debía, a todos los funcionarios, militantes y dirigentes sindicales, un abrazo, sin agenda, sin protocolo de ningún tipo”. (Futuro ministro de Trabajo, Juan Castillo, consultado sobre por qué decidió tener su primera reunión luego de que se anunciara el gabinete con el PIT-CNT, El Popular, lunes 16)

“No he sentido mayor honor en mi trayectoria que ser elegido rector de la Udelar”. (Exrector de la Universidad de la República Rodrigo Arim, en el discurso en el que anunció formalmente al Consejo Directivo Central su renuncia a ese cargo para liderar en el próximo gobierno la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, lunes 16)

“Astori fue un intérprete de la pluralidad de ideas, del debate, de la escucha. Su vida es la peripecia del tendido de puentes, de la construcción de acuerdos, de la búsqueda de la síntesis política”. (Senador Mario Bergara durante un homenaje de la Asamblea General del Parlamento al exvicepresidente y exministro de Economía Danilo Astori, martes 17)

“La gente miente en las declaraciones. A un compañero nuestro le dijeron: ‘Mentí, decí esto y aquello, metamos preso a fulano’. Él contestó: ‘No lo voy a decir’. Ahí te acusan de traidor y dicen que los tupamaros no dijeron nada”. (Exsenadora Lucía Topolansky sobre investigaciones sobre delitos de lesa humanidad cometidos en la dictadura, declaraciones en el libro Los indomables del periodista Pablo Cohen reproducidas por varios medios, miércoles 18)

“No sé en qué se basó para decir eso; si tiene los elementos, que haga la denuncia”. (Fiscal especializado en Delitos de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, sobre los dichos de Lucía Topolansky, El País, miércoles 18)

“Confiamos y creemos en la palabra de las víctimas, que han esperado durante muchos años para obtener un pequeño atisbo de justicia”. (De un comunicado de la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos respecto a las declaraciones de Lucía Topolansky, miércoles 18)

“Más de la mitad del gabinete no tiene formación universitaria”. (Senador del Partido Nacional Sebastián da Silva sobre los ministros elegidos por Yamandú Orsi, radio Sarandí, martes 17)

“No soy optimista ni pesimista, creo que hay que enfrentarse a los datos reales. (...) Y los datos reales muestran que deberíamos estar en una senda de reducción de emisiones en un 43% al 2030, y estamos en una senda de aumento de emisiones. Si uno cree en la ciencia y lee los informes, entiende que, si perdemos la ventana del 2030, estabilizar el clima va a ser muy difícil y que las consecuencias son impredecibles”. (Susana Muhamad, ministra de Ambiente de Colombia, consultada sobre si tiene una visión más optimista que la del presidente Gustavo Petro sobre la crisis climática, El País de Madrid, lunes 16)

“Les dije que no tenía ganas de poner cara de feliz cumpleaños frente a la cámara”. (Periodista Ignacio Álvarez al explicar que decidió no hacer el último programa de Santo y Seña luego de que Canal 4 le comunicara que no sería parte de la programación en 2025, La pecera de Azul FM, lunes 16)

“Intento generar espacios donde importe la palabra e importe el fin”. (Actriz y comediante argentina Charo López, Montevideo Portal, jueves 12)

“Estoy comiendo más asado”. (Futbolista uruguayo José María Giménez al relatar cuál es su secreto para mantenerse sin lesiones, suplemento Referí de El Observador, jueves 12)