Frases de la semana

“La cabeza me funciona bastante bien, pero el cuerpo no quiere más. Está a la miseria”. (Expresidente José Mujica, La Nación, sábado 4)

“Estaba en un punto muy bajo cuando recibí este guion mágico, audaz, valiente, rompedor, absolutamente loco titulado The Substance, y el universo me dijo: ‘No, aún no has acabado’”. (Actriz Demi Moore al recibir el premio de Mejor intérprete femenina de una película musical o de comedia en la 82ª edición de los Globos de Oro, domingo 5)