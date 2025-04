Frases de la semana

“Pareciera que lo que se quiere ahora es armar toda una excusa para no cumplir con todas las promesas de campaña”. (Líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, Telemundo, viernes 4)

“Catorce meses (de indagatoria penal) para ver si hubo consentimiento para dar un beso... no es razonable”. (Abogado Diego Camaño, defensor del exdiputado frenteamplista Gustavo Olmos, durante una audiencia judicial por la investigación de la denuncia de acoso sexual iniciada en mayo de 2023 por su exsuplente Martina Casás, El Observador, lunes 7)

“Son casos complejísimos desde el punto de vista penal para llegar a un estándar de evidencias que sea suficiente como para realizar la formalización”. (Fiscal Mariana Alfaro, a cargo de la investigación de denuncia de acoso sexual iniciada por la exdiputada suplente, Martina Casás, contra el titular de esa banca, Gustavo Olmos, El Observador, lunes 7)

“Me duele el manoseo a las mujeres”. (Dirigente del Frente Amplio Graciela Villar en referencia a la discusión generada en torno a la contratación de la periodista Ana Inés Martínez como asesora de la Intendencia de Montevideo, Montevideo Portal, jueves 3)

“Es con lo que me quedo. Con el cariño y apoyo hacia mi persona. Es un orgullo que me valoren y apoyen simplemente porque me conocen por mi trabajo”. (Comunicadora Ana Inés Martínez al agradecer mensajes de apoyo que recibió luego de que la Intendencia de Montevideo dejara sin efecto su contratación como asesora, Instagram, miércoles 9)

“Una gran persona, un gran político y un gran trabajador”. (Vicepresidenta Carolina Cosse sobre el exsenador y exministro de Ambiente Adrián Peña durante un homenaje que le rindió el Senado a un año de su muerte, miércoles 9)

“Sin lugar a dudas es una persona muy inteligente que tiene mucha astucia para los negocios”. (Jueza Marcela Vargas al decidir enviar a prisión preventiva por 120 días a Jairo Larrarte, titular del Grupo Larrarte, a la espera del juicio, El País, miércoles 9)

“El mate no lo inventaron, el dulce de leche tampoco, la empanada tampoco. No inventaron un choto (los uruguayos), se copiaron todo”. (Piloto de Fórmula Uno argentino, Franco Colapinto, entrevistado en el canal de YouTube español Nude Project, domingo 6)

“No soy un tipo duro, soy un actor. Es divertido interpretar tal o cual personaje, pero hay que saber diferenciar entre el actor y el hombre”. (Actor estadounidense Robert De Niro, entrevistado por El País de España, sábado 5)

“No tengo ninguna chispita ni ganas, ni se me cruza por la cabeza la política partidaria. En el fondo, seres políticos somos todos, solo que ejercemos de diferente manera. En mi caso, con la danza, con la docencia o caminando por la calle. Si alguien se cae, soy de las que ayudo, no miro para otro lado”. (Laura Alonsopérez, bailarina, coreógrafa y esposa del presidente, Yamandú Orsi, El País, domingo 6)

“No nos gusta el nombre propuesto, nos parece un error que lo propongan, no lo compartimos”. (Senador colorado Pedro Bordaberry, al explicar que el hecho de que Partido Colorado votara la venia de Mario Layera como director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado no implicaba una “aprobación entusiasta”, El País, martes 8)

“Los aranceles de (Donald) Trump acelerarán el declive del imperio americano”. (Expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, El País de Madrid, lunes 7)

“Hay mucha menos solemnidad. Leés los diarios y no es que sean espacios humorísticos, pero se permite mucho más. Obvio que en los espacios correctos, en política o economía no lo vas a ver, o capaz está pero con otra forma. Y para mí es mucho más importante la pérdida de la solemnidad, que va de la mano con terminar de abrazar la laicidad y el ateísmo del Uruguay, que es lo que nos está salvando de un montón de cosas”. (Escritor y comunicador Ignacio Alcuri, El Observador, sábado 5)

“La pelea contra el paso del tiempo es una lucha perdida”. (Poeta uruguayo radicado en México, Eduardo Milán, entrevistado por El País de Madrid, jueves 3)

“Sé que me han etiquetado como cantante de protesta, y no es una etiqueta que acepto. No me molesta, pero no representa del todo lo que hago ni cómo me veo a mí misma”. (Cantante estadounidense Tracy Chapman, entrevistada por The New York Times, viernes 4)