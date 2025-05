Frases de la semana

“Creo que la única explicación a esto es el desamor. El Frente Amplio se ha convencido de que pase lo que pase y haga lo que haga, la Intendencia de Montevideo la gana igual. Y eso trae como consecuencia que se desenamoren de la ciudad y no les motive generar cambios”. (Candidata a la Intendencia de Montevideo por el Partido Colorado, Virginia Cáceres, durante un acto organizado por Vamos Uruguay, la diaria, martes 6)

“Cuando era niño, y veía aquellas tres películas que te pasaban los sábados de tarde de corrido en el cine, lo que quería era hacer esto, cagarme a balazos con el enemigo y luchar contra los monstruos. Esto de actuar y construir historias no lo pensaba desde un lugar intelectual, lo pensaba desde el lugar lúdico al que esta serie me trajo de vuelta”. (Actor César Troncoso sobre su participación en la serie El eternauta, El Observador, sábado 3)

“Que se vayan a cagar”. (Ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, al criticar en un acto de la campaña departamental en Cerro Largo que el Partido Nacional no haya votado en el Parlamento el proyecto de ley que regula el ingreso de funcionarios a las intendencias, radio La Voz de Melo, sábado 3)

“Hoy voy a tratar de hacer la campaña que no he hecho, acompañado y ayudado por muchos”. (Exintendente de Soriano Guillermo Besozzi luego de la decisión judicial de limitar su medida cautelar de prisión domiciliaria solo a la noche, que le permitirá hacer recorridas en los últimos días de campaña, Telenoche, lunes 5)

“De un tiempo a esta parte se instaló aquello de que si Fiscalía actúa o alguien investiga ya sos culpable, y yo me niego en todos los casos”. (Presidente Yamandú Orsi consultado en rueda de prensa durante una visita a Río Negro sobre la causa judicial del exintendente de Soriano Guillermo Besozzi, martes 6)

“Durante cuatro años el movimiento sindical no movió un dedo, ¡no le hizo un paro! ¡Nada!”. (Expresidente José Mujica al sostener que los sindicatos aumentan cuando los gobiernos son de izquierda, programa Palabras cruzadas de Radio Sarandí, viernes 2)

“No seas nabo, Pepe. Si no tenés nada útil que decir, mejor seguí con tu gira eterna de despedidas. Nosotros seguimos laburando por un país más justo, mientras vos buscás micrófono para no perder vigencia”. (Secretario general de la Unión de Trabajadores Rurales y Agroindustriales del Uruguay, Germán González, que dedicó una publicación de Facebook a José Mujica, domingo 4)

“Vamos con Churrasco, el alcalde del sabor/ desde Ombúes para el pueblo con amor/ que se escuche fuerte en cada rincón/ el cantinero ahora va por la elección./ Te fía un vino y te da un consejo/ con él no hay chamuyo ni ningún reflejo/ sabe del barrio, conoce el sentir/ con Churrasco Ombúes va a revivir/ y si el pueblo tiene hambre de justicia/ él la sirve con papas y sin malicia”. (Jingle del candidato a alcalde de Ombúes de Lavalle, Martín Churrasco Combe, que se hizo viral en redes sociales, martes 6)

“Es una falta de respeto presentarse así”. (Exfiscal y abogada Gabriela Fossati sobre el aspecto físico del vicepresidente de ASSE, Daniel Olesker, Montevideo Portal, miércoles 30)

“Fui un bolchevique tuerto, manco y con pistola”. (Faustino Cordón, farmacéutico español que fue artista en París, jefe de armamento de la Guerra Civil y uno de los principales pensadores darwinistas, con base en su biografía de reciente publicación, El País de Madrid, domingo 4)

“Que sea un puente para la paz, sobre todo en algunas regiones, un tema que a Francisco le preocupó”. (Cardenal Daniel Sturla sobre lo que espera de la elección del nuevo papa, videoconferencia con medios uruguayos, martes 6)

“No vemos que el cambio de gobierno vaya a tener un efecto significativo en la decisiones de inversión”. (Contadora y socia de Exante Priscilla Pelusso, semanario Crónicas, viernes 2)

“A los empresarios nos gustaría que las cosas sucedan más rápido. A veces Uruguay tiene lentitudes burocráticas que no se acompañan a los tiempos”. (Juan de la Fuente, presidente del directorio de la empresa Okara y director de Agronegocios del Plata, programa Empresarios de acá de Nuevo Siglo TV, viernes 2)

“Estoy decepcionado, pero no con los jugadores y su actuación. Lo intentaron todo y es como es. Algunas decisiones del árbitro no fueron a nuestro favor, pero tenemos que aceptarlo”. (Director técnico del Barcelona, Hansi Flick, luego de la eliminación de su equipo de la Champions League ante el Inter de Milán, martes 6)

“Siempre fui una persona muy agradecida con lo que me tocó vivir e intento actuar en consecuencia, pero eso no quiere decir que esté disponible todo el tiempo”. (Actriz Natalia Oreiro al explicar en sus redes sociales por qué no aceptó tomarse una foto con una persona que se lo pidió en la calle, tras sentirse incómoda porque la filmara muy de cerca cuando estaba con su hijo, El País, miércoles 7)