Frases de la semana

“No es una despedida de la actividad política. Entiendo esto como una etapa. Dejo la actividad parlamentaria, pero me dedicaré a lleno a la política partidaria”. (Dirigente blanco Luis Alberto Heber al renunciar a su banca de senador, después de más de 40 años de actividad parlamentaria, para dedicarse a fortalecer al Herrerismo dentro del Partido Nacional, martes 14)

“Lo que ha ocurrido en estas horas en Venezuela es extraordinario. La gente sabe, y me lo dice, que es un premio para todos los venezolanos. Yo voy más allá, yo diría que es para todos aquellos ciudadanos del mundo que han contribuido a que la voz de Venezuela y la fuerza de este movimiento gigantesco que hemos construido haya seguido creciendo y que estemos realmente en el umbral de la libertad”. (Líder de la oposición venezolana María Corina Machado, tras ser galardonada con el premio Nobel de la Paz, BBC Mundo, sábado 11)

“Le dije: ‘Bibi (Benjamin Netanyahu), serás recordado por esto mucho más que si hubieras seguido así, matando, matando’”. (Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al presentar en el Parlamento de Israel el plan de paz para Gaza, lunes 13)

“No puedo opinar lo que se siente en esa situación insufrible. No sé qué decidiré si tuviera que pasar por ese lugar. Pero sí sé que muchos lo están sufriendo y quieren decidirlo y, hasta ahora, el Estado no se lo permite. Por esto, solicitamos la aprobación del proyecto de ley”. (Senador frenteamplista Daniel Borbonet, al argumentar a favor de la aprobación del proyecto de ley sobre eutanasia, miércoles 15)

“Es una ley de fomento del procedimiento que pasa por encima de las normas constitucionales y jurídicas pero, sobre todo, de la posibilidad de ofrecer otras alternativas”. (Senador colorado Pedro Bordaberry, al argumentar en contra de la ley sobre eutanasia, miércoles 15)

“Confirmamos, una vez más, la poca importancia que le asigna el sistema político a este problema social”. (Comunicado de la Intersocial Feminista que reclama al Estado que asuma su responsabilidad en garantizar la seguridad y una vida sin violencia a las mujeres, lunes 13)

“Biológicamente somos mestizos. Culturalmente pertenecemos a la civilización judeocristiana grecorromana, que nos dio la igualdad ante las tablas de la ley, el sentimiento de piedad, el valor de la razón y el derecho que regula nuestra convivencia”. (Expresidente Julio María Sanguinetti, en su columna semanal de la publicación digital Correo de los viernes, viernes 10)

“El Partido Socialista va a trabajar para que el poder popular exista y empuje al gobierno”. (Secretario general del Partido Socialista, Pablo Oribe, la diaria, jueves 9)

“No es una solución ni temeraria ni apresurada. Pusimos a un equipo muy profesional a estudiar el tema, y entendemos claramente que esta es la mejor solución”. (Presidente de Antel, Alejandro Paz, al referirse en una rueda de prensa a la decisión de pasar a gestionar de forma directa el Antel Arena al vencerse el contrato con el concesionario privado, lunes 13)

“Se va en representación del Frente Amplio porque ni se nos consultó. No se supo hasta que salió en la prensa. Y eso es una falta ética que invalida cualquier tipo de consentimiento que pueda dar”. (Senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi, al contar en rueda de prensa que no apoyaría la venia para que Beatriz Argimón represente a Uruguay ante la Unesco, martes 14)

“¿Tiene algún caso (judicial) abierto? ¿Está siendo investigada? ¿Era muy buena para ser subsecretaria, para ser precandidata a la Presidencia, pero no puede representar a Uruguay en una embajada? ¡Pero por favor!”. (Senador frenteamplista Daniel Caggiani al defender la designación de la colorada Carolina Ache como embajadora en Portugal, El Observador, miércoles 15)

“Todos tenemos derecho a defender nuestro honor”. (Embajadora uruguaya ante Portugal y exvicecanciller, Carolina Ache, la diaria, viernes 10)

“Estoy deshecha; realmente no puedo creer que yo haya parido a un asesino”. (Madre de Pablo Laurta, uruguayo fundador de la organización Varones Unidos, que días atrás asesinó a su expareja y a su exsuegra y secuestró a su hijo en Córdoba, A24, lunes 13)

“No soy esposa de Sebastián Marset, soy madre de sus hijos; no me casé, conviví con él, pero hoy en día no estoy más con él, hace un año y medio que ya no estoy con él, desde el momento en que me entregué en España”. (Gianina García Troche, quien fue pareja del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, al declarar ante un fiscal de narcotráfico de Paraguay en la prisión en la que está detenida, radio Ñandutí de Paraguay, martes 14)

“Sumar, en estas instancias y en el contexto que se dio el partido, es positivo. No es lo que vinimos a buscar, pero hay que adaptarse a las circunstancias”. (Director técnico de Nacional, Pablo Peirano, tras el empate frente a Danubio, conferencia de prensa, domingo 12)

“Típico de Uruguay: querer pagar poco, en tiempos cortos, por trabajos muy profesionales”. (Presidenta de la Asociación de Locutores Profesionales del Uruguay, Simone Fojgiel, programa 970 noticias de radio Universal, jueves 9)

“Estoy en el lugar donde quería estar. Me siento contento y lo disfruto, más allá de no tener los minutos que esperaba tener”. (Futbolista de Peñarol Matías Arezo, programa Grandes de verdad de radio Carve Deportiva 1010 AM, lunes 13)