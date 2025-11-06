Frases de la semana

“No se pidió caprichosamente 24 juzgados de violencia de género, es lo mínimo que se necesita para brindar el servicio que corresponde”. (Jueza María Helena Mainard, presidenta de la Asociación de Magistrados, la diaria, martes 4)

“La decisión del juez era una orden de prisión, no una orden de matanza. Y hubo una matanza. Creo que es importante verificar en qué condiciones ocurrió”. (Presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, al pedir una investigación sobre el operativo policial en Río de Janeiro contra el Comando Vermelho que dejó 121 muertos, entrevista con agencias internacionales, martes 4)

“Este barco cuesta 200 millones de dólares, yo no sé si es el comienzo de un éxito o el fracaso mío como empresario”. (Dueño de la naviera Buquebus, Juan Carlos López Mena, refiriéndose al nuevo buque eléctrico que espera poner a navegar en el Río de la Plata en 2026, rueda de prensa tras la celebración de los 100 años del Puerto de Colonia, la diaria, viernes 31)

“Me gusta llamarlo mercado de drogas más que narcotráfico, porque me parece que define mejor el concepto y salimos del cliché del narcotráfico, que es una palabra que se ha bastardeado bastante, y los sucesos de Río de Janeiro de esta semana lo demuestran”. (Ministro del Interior, Carlos Negro, en una sesión de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado, jueves 30)

“Este vocabulario esnobista, que no entiendo las razones por las cuales un ministro de seguridad trata de manifestar, a nosotros nos irrita”. (Senador blanco Sebastián Da Silva al responder al ministro del Interior, Carlos Negro, en la sesión de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado, jueves 30)

“No tienen a nadie mejor que (Diego) Sanjurjo para poner, que es el que les saca las papas del horno. Y, pobre tipo, es al que ponen todo el tiempo en la televisión a salir a explicar lo que el ministro incapaz que tienen no puede explicar”. (Excandidata a vicepresidenta por el Partido Nacional, Valeria Ripoll, sobre la gestión del Ministerio del Interior, programa Fácil desviarse de Del Sol FM, lunes 3)

“Más allá de la pérdida de vidas humanas —algunas de ellas, posiblemente inocentes—, el verdadero problema de estos operativos es que no funcionan. La evidencia demuestra que no son una herramienta efectiva para reducir el crimen: en el mejor de los casos, su impacto es nulo; en el peor, desencadenan nuevas disputas y aumentan los homicidios”. (Gerente del Área de Estadística y Criminología Aplicada del Ministerio del Interior Diego Sanjurjo sobre el operativo policial en las favelas de Río de Janeiro, red social X, lunes 3)

“O reaccionamos unidos y en base a evidencia empírica, o perdemos el Uruguay que conocemos. Escuchemos a (Mónica) Ferrero. Su advertencia no es un eco lejano: es el llamado urgente a defender nuestra República”. (Periodista y analista político Daniel Superville, portal de Ceres, viernes 31)

“Especialmente pido disculpas al entonces vicepresidente, el cual me brindó la confianza para trabajar en su oficina y no supe cuidarla”. (Funcionario de ASSE Leonardo Hofemblatt, quien reconoció haber usado la oficina del exvicepresidente del organismo, Marcelo Sosa, en la que trabajaba como secretario, para mantener relaciones sexuales, comunicado público, martes 4)

“Espero que cuando baje un poco el ruido, la sociedad pueda distinguir entre un hombre que se ha equivocado y una mala persona”. (Presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, al anunciar su renuncia agotado por los cuestionamientos que lo rodearon tras las inundaciones generadas por el fenómeno meteorológico de la Dana que un año atrás provocaron 229 muertos, El País de Madrid, lunes 3)

“Ahora mismo que dimita, no supone nada, es un parche. (...) Yo creo que se pensaban que las familias nos íbamos a cansar, que íbamos a dejar todo en agua de borrajas. Y no va a ser así. Seguiremos en pie hasta que pisen la cárcel”. (Integrante de la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana, Saray Ruiz, sobre la renuncia de Carlos Mazón a la presidencia de la Comunidad Valenciana, El País de Madrid, lunes 3)

“Tan pronto como Maduro se vaya, van a ver a miles de venezolanos que van a regresar al país. Hay necesidad de que vuelvan nuestros hijos a Venezuela”. (Líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, al participar del America Business Forum, miércoles 5)

“Nueva York seguirá siendo una ciudad de inmigrantes, una ciudad construida por inmigrantes, impulsada por inmigrantes y, a partir de esta noche, liderada por un inmigrante”. (Alcalde electo de Nueva York Zohran Mamdani al conocerse los resultados electorales, martes 4)

“En 2016, cuando Donald Trump ganó las elecciones, estábamos filmando la primera temporada de la serie de televisión El cuento de la criada. Nos despertamos la mañana después de las elecciones y todos tuvimos el mismo pensamiento. Que la serie se había convertido en una cosa diferente, por el cambio de contexto. Y lo mismo sucedió con el libro: la gente ya no lo veía como una fantasía descabellada sino como una posibilidad cada vez más cercana. Y sigue acercándose cada vez más, ahora en su segundo mandato”. (Escritora canadiense Margaret Atwood entrevistada por La Vanguardia, domingo 2)

“Si Estados Unidos u otros Estados firmantes del Tratado procedieran a tales ensayos, Rusia se vería obligada a tomar medidas de represalia adecuadas”. (Presidente ruso Vladimir Putin al afirmar que podría reanudar pruebas nucleares si Estados Unidos decide hacer lo mismo como anunció su homólogo Donald Trump, AFP, miércoles 5)

“Los músicos siempre estamos de alguna manera jugando”. (Músico y compositor Nacho Algorta, Desayunos informales de Teledoce, jueves 30)

“Se tarda un tiempo en amalgamar una nueva idea de futuro, por eso esta crisis”. (Periodista y escritor argentino Martín Caparrós, entrevistado por Brecha, viernes 31)