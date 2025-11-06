  • Cotizaciones
    jueves 06 de noviembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Frases de la semana

    Frases-de-la-semana.jpeg
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    “No se pidió caprichosamente 24 juzgados de violencia de género, es lo mínimo que se necesita para brindar el servicio que corresponde”. (Jueza María Helena Mainard, presidenta de la Asociación de Magistrados, la diaria, martes 4)

    “La decisión del juez era una orden de prisión, no una orden de matanza. Y hubo una matanza. Creo que es importante verificar en qué condiciones ocurrió”. (Presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, al pedir una investigación sobre el operativo policial en Río de Janeiro contra el Comando Vermelho que dejó 121 muertos, entrevista con agencias internacionales, martes 4)

    Leé además

    la semana vista por junior
    Humor

    La semana vista por Junior

    Por Junior
    caso cardama: mientras negociaba el contrato, el astillero intento eliminar la exigencia de presentar una garantia
    Cardama

    Caso Cardama: mientras negociaba el contrato, el astillero intentó eliminar la exigencia de presentar una garantía

    Por Guillermo Draper

    “Este barco cuesta 200 millones de dólares, yo no sé si es el comienzo de un éxito o el fracaso mío como empresario”. (Dueño de la naviera Buquebus, Juan Carlos López Mena, refiriéndose al nuevo buque eléctrico que espera poner a navegar en el Río de la Plata en 2026, rueda de prensa tras la celebración de los 100 años del Puerto de Colonia, la diaria, viernes 31)

    “Me gusta llamarlo mercado de drogas más que narcotráfico, porque me parece que define mejor el concepto y salimos del cliché del narcotráfico, que es una palabra que se ha bastardeado bastante, y los sucesos de Río de Janeiro de esta semana lo demuestran”. (Ministro del Interior, Carlos Negro, en una sesión de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado, jueves 30)

    “Este vocabulario esnobista, que no entiendo las razones por las cuales un ministro de seguridad trata de manifestar, a nosotros nos irrita”. (Senador blanco Sebastián Da Silva al responder al ministro del Interior, Carlos Negro, en la sesión de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado, jueves 30)

    “No tienen a nadie mejor que (Diego) Sanjurjo para poner, que es el que les saca las papas del horno. Y, pobre tipo, es al que ponen todo el tiempo en la televisión a salir a explicar lo que el ministro incapaz que tienen no puede explicar”. (Excandidata a vicepresidenta por el Partido Nacional, Valeria Ripoll, sobre la gestión del Ministerio del Interior, programa Fácil desviarse de Del Sol FM, lunes 3)

    “Más allá de la pérdida de vidas humanas —algunas de ellas, posiblemente inocentes—, el verdadero problema de estos operativos es que no funcionan. La evidencia demuestra que no son una herramienta efectiva para reducir el crimen: en el mejor de los casos, su impacto es nulo; en el peor, desencadenan nuevas disputas y aumentan los homicidios”. (Gerente del Área de Estadística y Criminología Aplicada del Ministerio del Interior Diego Sanjurjo sobre el operativo policial en las favelas de Río de Janeiro, red social X, lunes 3)

    “O reaccionamos unidos y en base a evidencia empírica, o perdemos el Uruguay que conocemos. Escuchemos a (Mónica) Ferrero. Su advertencia no es un eco lejano: es el llamado urgente a defender nuestra República”. (Periodista y analista político Daniel Superville, portal de Ceres, viernes 31)

    “Especialmente pido disculpas al entonces vicepresidente, el cual me brindó la confianza para trabajar en su oficina y no supe cuidarla”. (Funcionario de ASSE Leonardo Hofemblatt, quien reconoció haber usado la oficina del exvicepresidente del organismo, Marcelo Sosa, en la que trabajaba como secretario, para mantener relaciones sexuales, comunicado público, martes 4)

    “Espero que cuando baje un poco el ruido, la sociedad pueda distinguir entre un hombre que se ha equivocado y una mala persona”. (Presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, al anunciar su renuncia agotado por los cuestionamientos que lo rodearon tras las inundaciones generadas por el fenómeno meteorológico de la Dana que un año atrás provocaron 229 muertos, El País de Madrid, lunes 3)

    “Ahora mismo que dimita, no supone nada, es un parche. (...) Yo creo que se pensaban que las familias nos íbamos a cansar, que íbamos a dejar todo en agua de borrajas. Y no va a ser así. Seguiremos en pie hasta que pisen la cárcel”. (Integrante de la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana, Saray Ruiz, sobre la renuncia de Carlos Mazón a la presidencia de la Comunidad Valenciana, El País de Madrid, lunes 3)

    “Tan pronto como Maduro se vaya, van a ver a miles de venezolanos que van a regresar al país. Hay necesidad de que vuelvan nuestros hijos a Venezuela”. (Líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, al participar del America Business Forum, miércoles 5)

    “Nueva York seguirá siendo una ciudad de inmigrantes, una ciudad construida por inmigrantes, impulsada por inmigrantes y, a partir de esta noche, liderada por un inmigrante”. (Alcalde electo de Nueva York Zohran Mamdani al conocerse los resultados electorales, martes 4)

    “En 2016, cuando Donald Trump ganó las elecciones, estábamos filmando la primera temporada de la serie de televisión El cuento de la criada. Nos despertamos la mañana después de las elecciones y todos tuvimos el mismo pensamiento. Que la serie se había convertido en una cosa diferente, por el cambio de contexto. Y lo mismo sucedió con el libro: la gente ya no lo veía como una fantasía descabellada sino como una posibilidad cada vez más cercana. Y sigue acercándose cada vez más, ahora en su segundo mandato”. (Escritora canadiense Margaret Atwood entrevistada por La Vanguardia, domingo 2)

    “Si Estados Unidos u otros Estados firmantes del Tratado procedieran a tales ensayos, Rusia se vería obligada a tomar medidas de represalia adecuadas”. (Presidente ruso Vladimir Putin al afirmar que podría reanudar pruebas nucleares si Estados Unidos decide hacer lo mismo como anunció su homólogo Donald Trump, AFP, miércoles 5)

    “Los músicos siempre estamos de alguna manera jugando”. (Músico y compositor Nacho Algorta, Desayunos informales de Teledoce, jueves 30)

    “Se tarda un tiempo en amalgamar una nueva idea de futuro, por eso esta crisis”. (Periodista y escritor argentino Martín Caparrós, entrevistado por Brecha, viernes 31)

    Selección semanal
    Seguridad Pública

    Violencia en el fútbol: el Poder Ejecutivo prepara una normativa para accionar de oficio contra barras bravas

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Omar Paganini

    Paganini critica que el gobierno “guarde en un cajón” el ingreso de Uruguay al Acuerdo Transpacífico

    Por Redacción Búsqueda
    Medioambiente

    De control de vertidos a protección de ecosistemas: Ministerio de Ambiente impulsa una transformación normativa

    Por Lucía Cuberos
    Estafa

    Caso de corredora de bolsa Sara Goldring “cambió de fase” luego del fracaso del acuerdo

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Donald Trump saluda a Javier Milei en la Casa Blanca, el 14 de octubre de 2025. 
    Video

    El gobierno mira con preocupación un acercamiento comercial entre Milei y Trump

    Por Redacción Búsqueda
    Peter Howitt, premio Nobel de Economía 2025.

    Premio Nobel de Economía Peter Howitt: la apertura comercial “es clave para la innovación”

    Por Iara Zinno
    Caso Cardama: mientras negociaba el contrato, el astillero intentó eliminar la exigencia de presentar una garantía

    Caso Cardama: mientras negociaba el contrato, el astillero intentó eliminar la exigencia de presentar una garantía

    Por Guillermo Draper
    Juzgado Especializado en Crimen Organizado en Montevideo. 

    Autoridades y el sistema de justicia señalan un avance del crimen organizado, pero las causas se redujeron en 2024

    Por Macarena Saavedra