    Balance de Orsi recibió airadas críticas de la oposición y elogios de legisladores oficialistas, que celebraron que el gobierno comunique logros

    El discurso del presidente Yamandú Orsi ante el Parlamento fue bien valorado por los suyos, en momentos en los que la gestión pierde pie en las encuestas; la coalición republicana busca ocupar el centro del ring

    Presidente Yamandú Orsi en su discurso ante el Parlamento.

    FOTO

    Santiago Mazzarovich, adhocFotos
    Presidente Yamandú Orsi en su discurso ante el Parlamento.

    FOTO

    Santiago Mazzarovich, adhocFotos
    Dirigentes de la coalición republicana en conferencia de prensa.

    FOTO

    Pablo Vignali, adhocFotos
    Búsqueda | Leonel García
    Por Leonel García

    A un receso parlamentario más agitado de lo habitual, con una citación récord de ministros a la Comisión Permanente, le siguió una primera semana de marzo en igual tono. El gobierno, a través del discurso del lunes 2 del presidente Yamandú Orsi ante la Asamblea General, busca instalar la idea de que su pregonada “revolución de las cosas simples” se traduce en mejoras para la población. La oposición retruca enrostrando la “inacción” del oficialismo y pretende ocupar el centro del ring poniendo el acento en temas que, a su criterio, el Poder Ejecutivo no atiende.

    La semana iba a estar marcada por la presencia de Orsi en la Asamblea General. El Partido Nacional, el principal de la oposición, se le adelantó y el domingo 1 divulgó el informe Construir sin destruir, muy crítico con el actual gobierno, al que acusó de gastar buena parte de sus energías “en revisar, revertir o desmontar decisiones adoptadas por la administración anterior antes que en consolidar una agenda orientada al futuro”.

    La rescisión del contrato con el astillero Cardama para la compra de dos patrulleras oceánicas y la decisión de encarar el proyecto Casupá en detrimento del proyecto Neptuno como una planta alternativa de abastecimiento de agua potable para la zona metropolitana, ambos promovidos por el gobierno de Luis Lacalle Pou, son considerados por los blancos como ejemplos emblemáticos de esa política revisionista de la actual administración.

    Construir sin destruir -1

    Desde el oficialismo, que cuestionó la difusión de un comunicado antes de la presentación del presidente, se salió a respaldar la gestión del gobierno ni bien Orsi terminó su discurso de 45 minutos. En su intervención, el mandatario aseguró, entre otros elementos a destacar, que el 82,5% de las 63 prioridades fijadas al inicio de su gestión está en marcha; anunció para 2027 una recaudación de US$ 360 millones a partir de la incorporación del impuesto mínimo global; destacó la creación de 26.000 nuevos puestos de trabajo, que la tasa de empleo de las mujeres llegó a su máximo histórico, que en un año se redujo el 15% de la lista de espera en enfermedades críticas y que se regularizó la distribución de más de 100 medicamentos en el subsector público de salud.

    “Mi compromiso es la constancia, no los anuncios grandilocuentes”, dijo Orsi sobre el final de un discurso en el que el uso de la primera persona (del plural pero también del singular: “este es mi plan”, “creo en un Estado que marca el rumbo”) fue reiterado. Entre los anuncios, habló de dos nuevas cárceles de máxima seguridad y de cuatro proyectos de ley que enviará al Parlamento, incluyendo una nueva reforma del Código del Proceso Penal y la creación de un ministerio de justicia y derechos humanos.

    “Habló un jefe de Estado”, dijo el martes 3 en rueda de prensa el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. Al finalizar el discurso, varios legisladores del oficialismo manifestaron a Búsqueda su satisfacción con el desempeño del mandatario. Algunos pusieron el acento en la necesidad de que se conozca lo hecho por el gobierno (lo que resultó una crítica velada a la estrategia de comunicación), en momentos en que las encuestas reflejan una mayor desaprobación que aprobación con la gestión (41% a 37% según Factum, 46% a 31% según Cifra, 38% a 23% según Opción). Otros deslizaron la sensación de que hubiera sido bienvenido un golpe de efecto o anuncio más contundente, algo así como un buque insignia detrás del que se encolumne la militancia, como ha ocurrido en administraciones anteriores. De cualquier forma, fue de las intervenciones públicas de Orsi mejor valoradas por los propios desde su asunción. En el entorno del presidente destacaron que el discurso lo escribió el propio Orsi y que procuró, además de listar los logros del gobierno, dar un mensaje a tono con su estilo, reivindicando la democracia y alejándose del “show” político.

    Por el contrario, los legisladores de la oposición cuestionaron el discurso en general y los proyectos anunciados en particular. En especial, blancos y colorados apuntaron sus dardos a la creación de un ministerio de justicia, organismo que, empero, ambos partidos tenían en sus programas de gobierno. El motivo esgrimido para ese viraje —que a su vez fue muy señalado y criticado por el Frente Amplio— es, como ha señalado el senador colorado Andrés Ojeda, que el contexto actual “no da garantías” para su instrumentación, al que le atribuyen nombre y apellido: el actual prosecretario de Presidencia y exfiscal de Corte, Jorge Díaz.

    Ocupar el centro

    Al día siguiente, el martes 3, los partidos que permanecen bajo el paraguas de la coalición republicana (Nacional, Colorado e Independiente) realizaron la segunda de sus reuniones por fuera de la coordinación parlamentaria. Pese a la fecha, los participantes del encuentro aseguraron que no se buscaba elaborar una respuesta al discurso presidencial de la víspera y que ni siquiera su contenido había sido analizado. En una rueda de prensa posterior, apenas reiteraron su rechazo a la creación del ministerio de justicia y desconocimiento de los detalles de las proyectadas dos cárceles de máxima seguridad.

    En su lugar, decidieron hacer énfasis en los temas que consideran “más importantes para la gente” —seguridad pública, economía y abastecimiento de agua potable— y le pidieron al gobierno que “reaccione”.

    El encuentro, que duró aproximadamente una hora y cuarto, fue en la sede del Partido Colorado y los anfitriones fueron los senadores Ojeda y Robert Silva. Por el Partido Nacional asistieron Álvaro Delgado, Luis Alberto Heber y el senador Javier García. La delegación del Partido Independiente estuvo integrada por el diputado Gerardo Sotelo, Pablo Mieres y Omar Rodríguez.

    Ante los periodistas, Ojeda —secretario general colorado— puso énfasis en la seguridad pública, trasladando al ámbito de la coalición republicana el acento que su partido le había dado a este tema semanas atrás. Sobre la economía, Delgado —presidente del directorio blanco— expresó su “preocupación sobre la situación actual” y sobre el hecho de que “todos los supuestos que tenía el gobierno están siendo corregidos”, mientras apuntaba al cierre o reducción de empresas en el país. “Hay que trabajar en medidas vinculadas a la competitividad”, agregó.

    Delgado también había hecho alusión a la actitud “revisionista” que a su criterio tiene el actual gobierno respecto a proyectos heredados. Sobre ese punto se explayó Mieres, líder del Partido Independiente, quien anunció que la coalición republicana le enviará una carta al presidente Orsi para plantearle “que no deje de herencia (para la población) un proceso que es un desastre” ambiental y económico, en referencia a la represa Casupá, para tener una fuente alternativa de abastecimiento de agua en la cuenta del Santa Lucía. “El gobierno está errando el camino” y “no se entiende el capricho” de haber dejado atrás al proyecto Neptuno, que se servía de las aguas del Río de la Plata, en las costas de San José, agregó.

    Capítulo Cuba

    En una semana marcada por una inesperada guerra de pasacalles, la oposición decidió machacar con el concepto de que el gobierno no ataca los problemas de la gente. El debate que tuvo lugar en el Senado el miércoles 4 fue otra muestra de esa postura.

    El Frente Amplio, que tiene mayoría en esa cámara, propuso tratar como “grave y urgente” una declaración sobre el nuevo bloqueo de Estados Unidos a Cuba, y ardió Troya. La declaración condenatoria salió con 17 votos en 31, todos del oficialismo. Pero para entonces ya se habían vivido discusiones fuertes en la sala.

    Antes de enviar a varios de sus colegas frenteamplistas “a Cuba”, el nacionalista Sebastián da Silva los acusó de “distraer la atención con urgencia del Senado”, lo que “hace bajar en la aprobación” al gobierno. En similar tono, el colorado Pedro Bordaberry señaló que Uruguay tiene “otras prioridades”. Luego se retiró a su despacho, desde donde se pronunció en su cuenta de X: los senadores del Frente Amplio “han perdido contacto con la realidad”.

    Desde el oficialismo se señaló que la declaración votada reitera la postura que Uruguay ha tenido históricamente contra ese bloqueo. “Nada dice del régimen cubano y se suma a la declaración de las Naciones Unidas en contra del bloqueo que genera una crisis humanitaria sin precedentes”, fue la respuesta a Bordaberry de su par seregnista Liliam Kechichian.

    // Leer el objeto desde localStorage