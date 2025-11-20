Frases de la semana

“ANEP, Utec y Udelar están pidiendo recursos que están muy por encima de las posibilidades que hoy tiene el Poder Ejecutivo”. (Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, semanario Crónicas, viernes 14)

“No dejen que el miedo congele sus corazones. Al miedo hay que combatirlo dándoles más seguridad a las familias, no inventando soluciones imaginarias en cabezas a las que de un segundo para otro se les ocurre una idea más radical que la siguiente”. (Candidata comunista a la presidencia de Chile, Jeannette Jara, que fue la más votada en la primera vuelta pero tiene pocas chances de ganar el balotaje, domingo 16)

“Cállate, cállate, cerdita”. (Presidente estadounidense Donald Trump a una periodista del medio Bloomberg que le preguntó en rueda de prensa por qué no liberaría los “archivos Epstein” si no había en ellos “nada incriminatorio”, viernes 14)

“Absolutamente falsas”. (Informe del notario español Ignacio Martínez-Gil sobre las copias de actas que el astillero Cardama entregó al Ministerio de Defensa para acreditar la garantía de fiel cumplimiento exigida por el contrato para la construcción de las patrullas oceánicas, la diaria, martes 18)

“Ojo por ojo. La próxima va pa tu auto con tu familia adentro”. (Carta de amenaza a la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación, Ana Juanche, luego de que dispararan con armas de fuego contra la sede administrativa del organismo, domingo 16)

“Tenemos que ir juntos a atacar esta manga de forajidos que se piensan que pueden ir contra el Estado”. (Senador del Partido Nacional Sebastián da Silva, en referencia al ataque sufrido por las autoridades del Instituto Nacional de Rehabilitación —INR—, Telemundo, lunes 17)

“Me preocupé mucho cuando estuvo el ministro del Interior, y su equipo, en la Comisión de Presupuesto. Pide presupuesto para el Plan Nacional de Seguridad para el año 2027, no para el 2026. (…) Hay unos tipos tirando balazos contra la sede del INR y otros tirando una granada en la casa de la fiscal (Mónica) Ferrero y estamos armando un plan para el año que viene con presupuesto para el otro. (…) ¡No puede ser!”. (Senador colorado Pedro Bordaberry al cuestionar en una entrevista con Arriba gente de Canal 10 la falta de “sentido de la urgencia” del ministro del Interior, Carlos Negro, lunes 17)

“Debemos ser conscientes de que los niveles de violencia llevan a un deterioro de la convivencia”. (Director de la Policía Comunitaria, Franco Zenone, Radio Sarandí, viernes 14)

“Decime en la cara”. (Diputado del Partido Nacional Gabriel Gianoli, al increpar en los pasillos del Parlamento al senador del Frente Amplio Daniel Caggiani, quien había ironizado sobre el hecho de que un “chapista” fuera a supervisar las patrullas oceánicas que construye Cardama en Galicia para el Ministerio de Defensa uruguayo, Montevideo Portal, martes 18)

“Tengo miedo de que le estén dando luz verde a un ecocidio”. (Diputado de Identidad Soberana Gustavo Salle, en referencia a la autorización del Poder Ejecutivo para la exploración en busca de hidrocarburos en el mar uruguayo, Telemundo, jueves 13)

“No están diciendo las cosas como son”. (Intendente de Montevideo, Mario Bergara, molesto con expresiones de dirigentes de Adeom, Informativo Sarandí, miércoles 19)

“Si lo escuchás es una Carmelita Descalza, si lo leés es Bin Laden”. (Dirigente de Nacional Alejandro Balbi, consultado en conferencia de prensa sobre el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, miércoles 19)

“Fuerte retroceso en el nivel académico de los liceales uruguayos tras caída de Chat GPT”. (Título de la sección de humor de la diaria, miércoles 19)

“El banco está ávido de financiar proyectos que tengan que ver con el crecimiento económico. Contrariamente a lo que se anda diciendo por ahí últimamente, ‘plata no hay’, en el banco plata hay”. (Presidente del Banco República en el tradicional almuerzo de trabajo organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing, martes 18)

“Me quedaría en ese punto, en pedir unidad, en ponernos a disposición de una causa, que no es una causa de un candidato, es una causa de Chile”. (José Antonio Kast, candidato a presidente de Chile por el Partido Republicano, al pedir en su discurso tras la primera vuelta electoral unidad a los partidos de perfil de derecha de cara a la balotaje con la comunista Jeannette Jara, domingo 16)

“A veces son los burgueses de los centros de las ciudades quienes financian a los narcotraficantes”. (Presidente de Francia Emmanuel Macron, en un Consejo de Ministros en el que se abordó el homicidio de un joven de 20 años, hermano de un activista contra el narcotráfico que ya había recibido amenazas y vivía escoltado, El País de Madrid, miércoles 19)

“Nos preparamos durante nueve días, no fue que llegamos y jugamos. Me siento responsable de todo esto”. (Director técnico de la selección uruguaya de fútbol, Marcelo Bielsa, tras la derrota 5 a 1 frente a Estados Unidos en un partido amistoso, conferencia de prensa, martes 18)

“La fe es un superpoder que he perdido y no sé cómo recuperar”. (Periodista español y autor del libro El loco de Dios en el fin del mundo, Javier Cercas, entrevistado por Montevideo Portal, jueves 13)