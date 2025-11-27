Frases de la semana

“La desigualdad no solo amenaza las posibilidades de desarrollo económico y social, sino que también erosiona la democracia. Y el hecho de que uno de cada tres niños y niñas de entre 0 y 6 años en nuestro país viva en hogares cuyos ingresos están por debajo de la línea de pobreza es la carga más visible de la desigualdad”. (Economista del Instituto Cuesta Duarte, Alejandra Picco, durante la presentación de la propuesta del PIT-CNT de crear un impuesto al 1% más rico de la sociedad para financiar políticas de combate a la pobreza infantil, lunes 24)

“Vivimos tiempos complejos en el mundo, pero, en medio de la incertidumbre, Estados Unidos y Uruguay siguen siendo aliados naturales”. (Embajador estadounidense en Uruguay, Lou Rinaldi, al participar de un almuerzo organizado por la Cámara de Comercio de Uruguay y Estados Unidos, la diaria, martes 25 )

“Tengo la misma fuerza del primer día para seguir con la selección hasta el Mundial”. (Director técnico de la selección uruguaya de fútbol, Marcelo Bielsa, la diaria, viernes 21)

“Nos queda la tranquilidad, y eso se lo digo a ustedes y a la ciudadanía que representan, de haber actuado con coherencia y aplomo, a pesar de los feroces y desproporcionados ataques que hemos recibido”. (Ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, durante la interpelación por las incompatibilidades señaladas por la oposición de la actividad privada que sostenía el presidente de ASSE, Álvaro Danza, en tres mutualistas, lunes 24)

“Si se ha renunciado al complemento, a la actividad privada, es porque se entendía que había una incompatibilidad”. (Diputado colorado Conrado Rodríguez durante la interpelación a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, por la actividad privada e n tres mutualistas que sostenía el presidente de ASSE, Álvaro Danza, lunes 24)

“Es la primera vez que el presidente de la República asume como propio el problema de la movilidad metropolitana, que el Ministerio de Transporte y el de Economía desde el primer momento están sentados en la mesa trabajando para lograr el mejor proyecto y que hay una alineación de (...) los gobiernos departamentales, las empresas y los trabajadores. Hay un diagnóstico generalizado de que esto se tiene que realizar”. (Director de Movilidad de la Intendencia de Montevideo, Germán Benítez, sobre la “esperanza” de concretar en este período una reforma en el sistema de transporte, El País, martes 25)

“No más planes, levante la basura de una vez. ¿Qué tanto plan? Si tenés 17 planes es porque no tenés un plan”. (Senador blanco Martín Lema sobre la gestión de la basura en Montevideo, en un acto, tras ser nombrado presidente de la Comisión Departamental de Montevideo de su partido, la diaria, miércoles 26)

“Los que más tienen, tienen que pagar más porque la sociedad se nos desintegra”. (Dirigente del PIT-CNT y del sindicato de la educación privada, Sergio Sommaruga, sobre la propuesta de un impuesto al 1% más rico para financiar políticas de combate a la pobreza infantil, la diaria, lunes 24)

“Lo trabajaron, no es que se los regalamos”. (Expresidente de ASSE Leonardo Cipriani al referirse al aumento en pagos por contrataciones al Círculo Católico y al Casmu durante su gestión, El Observador, jueves 20)

“Hay formas que duelen. La frialdad con la que se hicieron las cosas nos dejó bastante anonadados”. (Conductor de Justicia infinita, Gonzalo Cammarota, en el primer programa luego de que la radio M24 les comunicara que concretó un proceso de venta que implica la desvinculación de todo el personal, lunes 24)

“Hasta donde pudimos, hicimos lo imposible para que siguiera ahí”. (Comunicado de la radio M24 en el que explica que la decisión de la venta obedeció a que la emisora atravesaba un déficit económico sostenido durante años, martes 25)

“Si podemos salvar vidas, si podemos hacer las cosas por las buenas, está bien. Y si tenemos que hacerlo por las malas, también estaría bien”. (Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al mostrarse abierto a hablar con el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, en plena escalada militar entre los dos países, El País de Madrid, martes 25)

“La extrema derecha es el gran fenómeno político de este ciclo histórico”. (Editor de la revista Jacobin en América Latina, Martín Mosquera, entrevistado por Brecha, viernes 21)

“Mundial 2026: preocupa a Uruguay la posibilidad de quedar en el mismo grupo que Curazao”. (De la sección de Humor de la diaria, jueves 20)

“Hoy hay un violador menos en la calle, uno menos en la cancha”. (Publicación en sus redes sociales de Clara Bulacio, jugadora de hockey de Estudiantes de la Plata que denunció por violación al futbolista uruguayo Diego García, tras conocerse la noticia de la condena, martes 25)

“Un golpazo para el jugador, ni hablar. Le puede cortar totalmente la carrera”. (Periodista deportivo Julio Ríos sobre la condena por violación en Argentina del futbolista de Peñarol Diego García, Las voces del fútbol, martes 25)

“Si hay que ser esa mala víctima, yo estoy para serlo, porque no quiero encajar en lo que al otro lo deja tranquilo. Creo que ahí está una de las rebeldías, en esa incomodidad que genera el disfrute en alguien que piensa que deberíamos estar escondidas sufriendo. Esa es, creo, una de las formas de reparación”. (Actriz argentina Thelma Fardin en un conversatorio en Montevideo sobre violencia sexual llevado adelante por el proyecto Ikove, viernes 21)