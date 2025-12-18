Frases de la semana

“Lo que está haciendo el gobierno de Israel me parece deplorable. Nadie tiene derecho a decirme a mí que por eso estoy condenando la causa judía, en absoluto. Soy amiga de la colectividad de Israel, lo cual no me inhabilita para decir que lo que está haciendo el gobierno de Netanyahu es un genocidio”. (Senadora frenteamplista Blanca Rodríguez en entrevista con la diaria, sábado 13)

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

“Ya les avisé: si no lo hacemos ahora, Brasil no hará ningún otro acuerdo mientras yo sea presidente”. (Presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, luego de que Italia se sumara a Francia al solicitar aplazar el tratado comercial de la Unión Europea con el Mercosur, miércoles 17)

Poder Ejecutivo Orsi les anunció a sus ministros que convocará a más gabinetes durante el próximo año

“No se aplica en ningún lugar del mundo”. (Ministro de Economía, Gabriel Oddone, en referencia al impuesto al 1% más rico de la población que plantea el PIT-CNT, programa radial Fácil desviarse de Del Sol FM, jueves 11)

“Ha dado señales de que es posible debatir política sin volar los puentes que son necesarios para mantener una comunidad en armonía”. (Presidente Yamandú Orsi en un festejo organizado por el Partido Colorado para celebrar los 90 años del expresidente Julio María Sanguinetti, rueda de prensa, miércoles 17)

“Si nosotros hablamos de fraude es porque notoriamente es una resolución de alto contenido político a los efectos de cumplir una finalidad política, que es la de servir al relato oficial”. (Diputado del Partido Nacional Pablo Abdala al referirse, en la interpelación que hizo al ministro de Educación, José Carlos Mahía, al fallo de la Junta de Transparencia y Ética Pública en el caso del presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, Álvaro Danza, martes 16)

“El Poder Ejecutivo, respetando la autonomía del servicio descentralizado, y esto lo quiero decir con total claridad, no tuvo injerencia ni presión indebida alguna en la decisión adoptada por el directorio de la Jutep”. (Ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, en la interpelación que le hizo el diputado Pablo Abdala por el fallo de la Junta de Transparencia y Ética Pública en el caso del presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, Álvaro Danza, martes 16)

“Durante la campaña no supimos escuchar con la profundidad necesaria. Faltó sintonía con algunas preocupaciones que fueron creciendo: las dificultades de la clase media, la situación de los jubilados, y especialmente las políticas de las fronteras”. (Fragmento del documento del Partido Nacional que recoge conclusiones del proceso de autocrítica llevado adelante en los últimos meses, lunes 15)

“Él no me dice qué tengo que hacer. Yo por suerte tengo un montón de votos que me respaldan”. (Senador del Partido Colorado Andrés Ojeda en respuesta al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, Montevideo Portal, jueves 11)

“Para nosotros no es un tema cerrado”. (Dirigente del Movimiento de Participación Popular Charles Carrera, en referencia al caso Ojeda, Montevideo Portal, jueves 11)

“No escondemos, porque no somos falsos los comunistas, que en algunas cosas tenemos discrepancias. Pero las discutimos en los organismos. Ningún compañero del FA ni de la gestión de gobierno tiene que leer un diario o escuchar una radio para saber lo que pensamos nosotros, ellos son los primeros que se enteran. Podrán dar toda la manija que quieran, pero nos sentimos muy cómodos dentro del FA, y muy firmes como comunistas y revolucionarios”. (Ministro de Trabajo, Juan Castillo, que fue el candidato más votado para integrar el Comité Central del Partido Comunista, pero planteó su voluntad de no volver a ocupar el cargo de secretario general, El Observador, lunes 15)

“Alargar indefinidamente la visita a casa de unos amigos, principal solución al problema de la vivienda”. (De una publicación del diario satírico español El Mundo Today, martes 17)

“La reconciliación auténtica no surge del olvido, sino de la integración serena del pasado, de la verdad documentada y del tratamiento institucional adecuado”. (Directora del Observatorio Luz Ibarburu, Fernanda Aguirre, en una conferencia de prensa en la que la institución expresó su rechazo a proyectos de ley que plantean otorgar el beneficio de la prisión domiciliaria a represores condenados por crímenes cometidos durante la dictadura, la diaria, miércoles 17)

“Los dolores se sienten en todos los campos. En algunos, como el proceso penal, provocan alaridos de condena”. (Exministro de Educación, dirigente colorado y columnista político Leonardo Guzmán, en una columna de opinión en El País en la que, entre otras cosas, cuestiona el Código del Proceso Penal, viernes 12)

“Es muy difícil para mí escribir este post… Tras más de siete años juntos, Juanki y yo hemos decidido poner fin a nuestra etapa juntos como entrenador y jugador. Gracias por haber hecho de sueños de niño realidades”. (Publicación del tenista español Carlos Alcaraz en sus redes sociales, en la que informó que Juan Carlos Ferrero dejará de ser su entrenador, miércoles 17)

“Debemos estar preparados para lo que nuestros abuelos sufrieron”. (Secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Mark Rutte, en referencia a la posibilidad de que Rusia ataque a países de Europa, El País de Madrid, jueves 11)

“El artículo es una pieza engañosamente elaborada que me ataca a mí y al mejor presidente, al mejor personal de la Casa Blanca y al mejor gabinete de la historia”. (Jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, en una publicación en sus redes sociales luego de que la revista Vanity Fair publicara un artículo en el que ella declaró que el presidente Donald Trump tiene “personalidad de alcohólico” porque se comporta como si “no hubiera nada que no pueda hacer”, martes 16)