Frases de la semana

“En el período pasado el Estado se retiró del territorio. No lo decimos nosotros, lo dice la gente que está ahí. No es que unos seamos buenos y otros malos, son concepciones diferentes de trabajo”. (Ministra de Vivienda, Tamara Paseyro, en entrevista con El Observador, sábado 27)

“Creo que tenemos los ingredientes para un acuerdo. Tenemos dos países dispuestos. Estamos en la fase final de las conversaciones”. (Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la guerra entre Rusia y Ucrania previo a la reunión con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, domingo 28)

Entrevista Hay un Uruguay “silencioso” que apoya el estilo de Orsi, y si el gobierno va “lento” es porque “faltó militancia” para tener mayorías

“La evidencia demuestra que la gravedad de la pena no es motor de disuasión. Hay muchos jóvenes dispuestos a matar por pocos pesos confiados en que no los van a agarrar. Agarrarlos sí incide”. (Ministro del Interior, Carlos Negro, El País, domingo 28)

“Si las cosas que no se hacen bien no las corrigiéramos por el costo que nos pueda generar, realmente creo que como gobierno estaríamos haciendo mal las cosas”. (Subsecretario del Ministerio de Economía, Martín Vallcorba, sobre la intención del Poder Ejecutivo de modificar la devolución de aportes al Fondo Nacional de Salud para “errores de diseño", programa radial En perspectiva, lunes 29)

“Es el aumento de un tributo. Es la extracción de recursos de la población de una manera bastante confiscatoria, además”. (Diputado del Partido Nacional Pablo Abdala, sobre el anuncio de modificaciones a la devolución de aportes al Fondo Nacional de Salud, programa Arriba gente de Canal 10, lunes 29)

“En Uruguay todos somos liberales en lo político, pero muy pocos en lo económico”. (Presidente del Centro de Estudios para el Desarrollo, Hernán Bonilla, entrevistado por Montevideo Portal, lunes 29)

“El presidente Yamandú Orsi ha sido pragmático y no cayó en la retórica anti-Trump”. (Experto en política internacional Ignacio Bartesaghi, entrevistado por El País, lunes 29)

“Pudo haber algún exceso sí, porque la guerra es un exceso siempre”. (Expresidente colorado Julio María Sanguinetti al ser consultado sobre la respuesta de Israel en Gaza a dos años del atentado de Hamás, cuenta de la red social X del periodista Leo Sarro, miércoles 24)

“El problema global fuerte es la baja demográfica. Ese es un drama del Uruguay que tiene que ver también con la falta de amor a la vida”. (Cardenal Daniel Sturla entrevistado por El País, miércoles 24)

“No deberíamos intentar sacar petróleo de la plataforma marítima”. (Diputado frenteamplista Alejandro Zavala, que tiene una posición contraria a que Uruguay avance en proyectos de prospección sísmica en el mar, la diaria, jueves 25)

“La explicación en América del Sur es muy simple: ciclos económicos internacionales, sobre todo precio de las commodities y tasa de interés. Si me preguntás quién va a ganar las elecciones argentinas en diciembre de 2027, primero decime cuánto va a valer la soja en junio de ese año y a cuánto está la tasa por la Fed (Reserva Federal de Estados Unidos), y te digo quién gana. Antes de eso, es lotería”. (Politólogo argentino Andrés Malamud, entrevistado en la diaria, sábado 27)

“Destrozaron todo. Hectáreas de monte nativo levantado, de herbazales rupícolas, también hay pila de endemismos. A todo le pasaron por arriba con las retroexcavadoras. Hay monte nativo usado para rellenar y tapar cañadas para poder pasar con máquinas grandes. Aclaro que esto no se hizo con la retro de balneario, la amarillita. Acá se usaron martillos neumáticos para romper la roca”. (Ignacio Berro, docente del Polo Educativo Tecnológico Arrayanes, que con otros investigadores denunció obras no autorizadas de apertura de caminos en una zona cercana al cerro Pan de Azúcar, la diaria, lunes 29)

“Después de la dictadura vi que empezó a aflorar otro tipo de candombe, que ya no era chico, piano y repique sino hecho con tumbadoras y batería. ¿Y el candombe, el tambor, dónde es que está? Entonces empezamos despacito a hacer candombailes para llevar chico, piano y repique. Yo seguí esa línea hasta el día de hoy y nadie me aparta. Yo respeto lo que hacen los demás pero lo mío es puro. La vedette son los tambores, porque yo canto e interactúo con el sonido del tambor”. (Cantante y compositor Eduardo Da Luz, en una nota de El Observador por su nuevo disco A puro candombe, jueves 25)

“Yo me bajo en esta parada. Capaz el auto no se desvía tanto. Pero sigue rodando. Gracias a todos nuevamente”. (Comunicador Juanchi Hounie, exconductor del programa radial Fácil desviarse, al responder a un mensaje de despedida en redes sociales de su compañero de conducción Diego Zas, miércoles 24)

“No tenemos soberanía. La soberanía es una ilusión óptica”. (Actriz y modelo Patricia Wolf, al afirmar, con relación a la autorización de proyectos de prospección sísmica en el mar, que quienes mandan en el mundo son las “empresas poderosas” y los gobiernos, como el de Uruguay, terminan haciendo concesiones y allanándoles el camino, programa de streaming La fórmula, viernes 26)

“Yo claramente dije que no, que era un montón, que sabemos que acá somos más humildes y que no nos gusta sobreexaltarnos. Pero es algo llamativo. Y siento una responsabilidad de representar algo, ya sea para la Tropical, como gurisa joven o como mujer, ¿viste? Como gurisa del interior. Hay muchas banderas o responsabilidades que creo que conllevo. Entonces, estaba bueno tener que jugar con algo así. Decir ‘bueno, dentro de todo, la gurisa puede llegar a ser algo de eso’”. (Cantante Luana Persíncula, sobre el título de su disco Icónica, que primero le generó algunas dudas, El Observador, domingo 28)

“La gente agradece haberse reído. Se ve que no es muy fácil la risa en este último tiempo”. (Actriz argentina Verónica Llinás, que estrenó su obra Navidad de mierda en Punta del Este, El Observador, sábado 27)