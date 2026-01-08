  • Cotizaciones
    Frases de la semana

    Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    “Tenemos que arreglar el país, primero. No se pueden celebrar elecciones. Ni siquiera hay manera de que la gente pueda votar. Va a llevar un cierto plazo de tiempo. Tenemos que devolver la salud al país”. (Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consultado en una entrevista con la cadena de televisión NBC sobre si habrá elecciones próximamente en Venezuela, lunes 5)

    “La soberanía de los Estados nunca es negociable, independientemente de su tamaño, poder o continente. Es inviolable y sagrada. Renunciar hoy a este principio por Venezuela, por cualquier Estado, equivaldría a aceptar nuestra propia servidumbre mañana”. (Diputada y excandidata a la presidencia de Francia Marine Le Pen tras el ataque de Estados Unidos a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro, red social X, sábado 3)

    Fachada del Tribunal de Cuentas. 
    Gasto presupuestal

    Tribunal de Cuentas aprobó partida de $ 6.708 a 359 funcionarios para que compren “ropa de trabajo”

    Por Santiago Sánchez
    Presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez.
    Derechos Humanos

    Presidente de la Suprema Corte rechazó afirmaciones “profundamente agraviantes” de militar preso en Domingo Arena

    Por Redacción Búsqueda

    “No soy culpable, soy un hombre decente, sigo siendo el presidente de mi país”. (Presidente venezolano Nicolás Maduro, al comparecer ante el juez federal de Estados Unidos Alvin K. Hellerstein acusado por conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, conspiración para la posesión de ametralladoras y artefactos destructivos y conspiración para el uso de esas armas, CNN, lunes 5)

    “Vengo con dolor por el sufrimiento que se le ha causado al pueblo venezolano luego de una agresión contra nuestra patria, por el secuestro de dos de nuestros héroes, el presidente Nicolás Maduro y nuestra combatiente Cilia Flores”. (Delcy Rodríguez, al jurar como presidenta de Venezuela ante la Asamblea Nacional de ese país tras la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos, lunes 5)

    “En el caso de Venezuela estamos ante una situación muy singular, digamos ante una suerte de oxímoron político: se viola la soberanía de un país y merced a ello puede llegar a respetarse la voluntad de su pueblo”. (Líder de Cabildo Abierto y exsenador, Guido Manini Ríos, La Mañana, miércoles 7)

    “Fue una vivencia diaria llegar a la oficina para recibir la noticia de que el señor (Diego) Pastorín tomó tal o cual decisión arbitraria o que acosó a algún director. Algunas veces se trataba de nimiedades, otras de hechos de la máxima importancia y gravedad”. (Exdirector de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento Daniel Mordecki, en una denuncia presentada ante el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio contra el director general de la agencia Diego Pastorín, la diaria, martes 30)

    “Hoy entiendo que después de todo lo vivido hay razones por las cuales ser optimista”. (Presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso, consultado acerca de las perspectivas de la selección uruguaya para el Mundial 2026, El Observador, martes 30)

    “Teníamos la duda de si el sueño se iba a terminar de un día para el otro”. (Cofundador y CEO de la plataforma uruguaya de carpooling Viatik, Renzo Constanzo, en diálogo con Café y Negocios de El Observador, viernes 2)

    “Adeom tiene todo el derecho de tomar medidas, pero las decisiones las toma la administración”. (Intendente de Montevideo, Mario Bergara, entrevistado por la revista Forbes, martes 30)

    “La gente pasó año nuevo sin luz”. (Veraneante de Maldonado, quejándose por apagones de más de 24 horas en ese departamento, Montevideo Portal, viernes 2)

    “Hoy estamos preparados para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder”. (Dirigente política venezolana y última premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, El Observador, sábado 3)

    “Aunque no he sido militar, sé de la guerra y la clandestinidad. Juré no tocar un arma más desde el pacto de paz de 1989, pero por la patria tomaré de nuevo las armas que no quiero”. (Presidente colombiano Gustavo Petro, en una publicación en X donde se refirió a declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien lo vinculó con el narcotráfico y dijo que Colombia igual que Venezuela “está muy enferma”, lunes 5)

    “Millones de ciudadanos estadounidenses confían en que Estados Unidos secuestre a su presidente para llevar la democracia al país”. (Título del diario satírico español El Mundo Today, lunes 5)

    “Ya no tengo más recursos y debo de todo. Estoy desesperada porque me llaman y no puedo decir nada”. (De un correo electrónico enviado en noviembre de 2024 por la socia fundadora de Conexión Ganadera Ana Iewdiukow a Gustavo Basso, también socio de la empresa, intercambio que demuestra que conocía la situación financiera que atravesaban, algo que negó en declaraciones ante el fiscal Enrique Rodríguez, la diaria, miércoles 7)

    “Creo que el secreto es no intentar ser perfecto. A tus hijos diles: “Lo siento, soy una mierda, pero te quiero”. (Actor sueco Stellan Skarsgård, uno de los protagonistas de la película Valor sentimental del director Joachim Trier, El País de Madrid, viernes 2)

    “Mi objetivo era jugar en un grande, y qué mejor hacerlo que en Peñarol”. (Futbolista Sebastián Britos, golero que a sus 37 años fue fichado por Peñarol, programa #Minuto1 de Radio Carve, lunes 5)

    “Aunque esta serie es algo críptica a nivel narrativo, el juego de texturas y colores generan una sensación cálida y agradable, activando en nuestro interior la placentera nostalgia de lo que sucedió”. (Curador de artes visuales Manuel Neves, en referencia a la obra del argentino Sebastián Gordin, catálogo de la galería de arte Xippas, martes 30)

    “Cuando se montan buenos caballos como este la vida es mucho más fácil”. (Jockey brasileño João Moreira, ganador del Gran Premio Ramírez, que montó al caballo Native Extreme, Teledoce, martes 6)

    Venezuela

    Sistema político otra vez dividido por situación en Venezuela

    Por Redacción Búsqueda
    Entrevista

    “Hay que dar vuelta la página y generar opciones nuevas dentro del Partido Nacional”, dice Alejo Umpiérrez

    Por Federico Castillo
    Venezuela

    Vaivenes discursivos en la oposición sobre la situación en Venezuela

    Por Federico Castillo
    Teatro

    Verónica Llinás hace llorar de risa en ‘Una Navidad de mierda’, en el hotel Enjoy Punta del Este

    Por Javier Alfonso

