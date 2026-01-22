Frases de la semana

“Consideramos al pueblo estadounidense no solo nuestro aliado, sino también nuestro amigo. Sumirnos en una espiral descendente solo ayudará a los adversarios que ambos estamos determinados a mantener al margen del panorama estratégico”. (Presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen, Foro Económico Mundial en Davos, martes 20)

“Pueden decir que sí y lo apreciaremos; pueden decir que no y lo recordaremos”. (Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a las autoridades danesas y groenlandesas, al insistir en su intención de anexar Groenlandia, algo que consideró “una pequeña petición”, Foro Económico Mundial en Davos, martes 20)

“Esto es así porque el gobierno así lo quiso”. (Diputado del Partido Nacional Juan Martín Rodríguez al explicar que decidieron interpelar al canciller Mario Lubetkin luego de que el oficialismo no diera los votos para convocarlo a la Comisión General, martes 20)

“A veces nos enfrascamos en debates que son más por posturas domésticas que por preocupaciones reales”. (Subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi, sobre el debate político doméstico en torno a la situación de Venezuela, la diaria, martes 20)

“OSE tiene un problema estructural en cuanto a la composición de sus ingresos y sus gastos, y eso viene desde hace décadas”. (Presidente de OSE, Pablo Ferreri, durante la sesión de la Comisión Permanente del Parlamento a la que fue citado, junto con el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, para dar explicaciones sobre el aumento de tarifas que hizo esa empresa pública, martes 20)

“Opa, me están apagando la luz, presidenta. Cito a la UTE y me apaga la luz”. (Senador colorado Pedro Bordaberry al bromear sobre un corte de luz que ocurrió justo cuando se refería a la UTE en una sesión de la Comisión Permanente del Parlamento con el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, martes 20)

“Nos parece absurdo simplemente que se tome esa medida con nosotros”. (Canciller Mario Lubetkin sobre la decisión de Estados Unidos de pausar la emisión de visas de inmigrantes de varios países, entre ellos Uruguay, Informativo Sarandí de Radio Sarandí, lunes 19)

“Venezuela va a ser libre, que nadie lo dude, y eso será gracias al presidente Donald Trump. Si algo ha unido al pueblo de Estados Unidos es Venezuela”. (Líder de la oposición venezolana María Corina Machado en conferencia de prensa tras reunirse con el presidente estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca, viernes 16)

“Independientemente de lo que suceda con la medalla, el diploma o el dinero del premio, es y seguirá siendo el ganador original quien quedará registrado en la historia como el ganador del premio”. (Comunicado del comité Nobel luego de que María Corina Machado entregara su medalla del Nobel de la Paz a Donald Trump, viernes 16)

“Donald Trump regala el Nobel de la Paz a Netanyahu”. (Título de un artículo del diario satírico español El Mundo Today, viernes 16)

“Toda la retórica del presidente Trump de que la dictadura y patatín patatán se muere después de que se llevan a Maduro, pero queda intacto todo lo que es el gobierno de Venezuela, sigue estando Diosdado, Delcy Rodríguez —a quien conozco—. Me parece que se le fueron todos los argumentos de ideología y defensa de la democracia para aparecer argumentos muy crudos, como el propio petróleo”. (Expresidente uruguayo Luis Alberto Lacalle Herrera entrevistado por FM Gente, lunes 19)

“Como dijo Gramsci: ‘El viejo mundo se muere, y el nuevo lucha por nacer: ahora es el tiempo de los monstruos’. Depende de él (Trump) decidir si quiere ser un monstruo”. (Primer ministro de Bélgica, Bart de Wever, durante su intervención en el Foro Económico Mundial, en Davos, martes 20)

“Sabemos que el antiguo orden no volverá. No deberíamos lamentarlo. La nostalgia no es una estrategia”. (Primer ministro de Canadá, Mark Carney, durante su intervención en el Foro Económico Mundial, en Davos, martes 20)

“Espera a que el mal uso se imponga por cansancio, repetición o presión mediática y entonces lo incorpora al Diccionario; no como excepción a señalar, sino como variante válida. Y así, la autoridad normativa se convierte en simple notaria del hecho consumado”. (Escritor Arturo Pérez Reverte en una columna de opinión crítica con la labor de la Real Academia Española de la que él forma parte, El Mundo de España, lunes 19)

“De repente mi casa se convirtió en un hospital”. (Ernestina Torelló i Llopart, empresaria del sector vitícola catalán, cuya finca fue usada para socorrer a los heridos del accidente de un tren de Rodalies en el que murieron más de 40 personas, El País de Madrid, miércoles 21)

“Me arreglaron absolutamente todo, me cambiaron el neumático, pusieron el nuevo. Lo más cómico fue que me pidieron que grabara y que antes de irme nos saquemos una foto”. (Periodista deportiva Ana Inés Martínez al contar cómo un grupo de la barra de Peñarol la asistió en la ruta cuando le explotó una cubierta, Fix Radio, lunes 19)