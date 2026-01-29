Frases de la semana

“Debo una disculpa”. (Ministro del Interior, Carlos Negro, al ser consultado en la Comisión Permanente del Parlamento por el accidente de tránsito que tuvo con la libreta de conducir vencida, miércoles 28)

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

“Miren el valor del dólar. Miren el negocio que estamos haciendo. El dólar está muy bien”. (Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en rueda de prensa luego de que el dólar cotizara a su nivel más bajo en cuatro años, martes 27)

Parlamento Fiscal de Corte: el oficialismo evalúa negociar dos votos en el Senado para lograr la designación de un nuevo titular

Antártida Lazo pedirá al presidente del Instituto Antártico Uruguayo que renuncie al cargo de asesor de Sanidad de Defensa

“Ya basta de las órdenes de Washington sobre los políticos en Venezuela”. (Presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en un acto ante trabajadores petroleros en la ciudad de Puerto La Cruz, domingo 25)

“Aquí hay una afectación de la actividad real que tiene consecuencias sobre la inversión, sobre el crecimiento y sobre el empleo, y esa es la razón por la cual el Ministerio de Economía y Finanzas, en coordinación con el Banco Central, ha decidido actuar”. (Ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, al anunciar una serie de medidas para contener la apreciación del peso uruguayo frente al dólar, rueda de prensa, martes 27)

“En un país serio amerita renuncia inmediata”. (Senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi, sobre el ministro del Interior, Carlos Negro, que tuvo un accidente de tránsito y manejaba con la libreta de conducir vencida, X, viernes 23 )

“En las mejores familias pasan estas cosas. Yo por las dudas voy a ver cuando vence la mía”. (Senador blanco Sebastián da Silva, sobre la libreta de conducir vencida del ministro del Interior, Carlos Negro, X, viernes 23)

“Lo único que puedo decir en este momento es lo que me provoca a mí como presidente del Inisa, y creo que es lo que le provoca a todo el directorio, tenemos un enojo enorme. Yo estoy muy embroncado, muy fastidiado, y la verdad que son esos momentos que te llenan de frustración y de rebeldía, porque no nos pueden pasar esas cosas”. (Presidente del Inisa, Jaime Saavedra, en rueda de prensa, luego de la fuga de tres adolescentes del centro Espacio de Tratamiento Transitorio Integral, martes 27)

“Se asume el compromiso de revisar los mecanismos, criterios y requerimientos de calificación de espectáculos públicos, así como el hecho de que este proceso cuente con la más amplia participación de diversos actores del ámbito cultural, artístico, y otros sectores vinculados”. (Comunicado público del INAU tras revisar su decisión respecto al libreto de la murga Doña Bastarda y declararlo apto para todo público, viernes 23)

“Deberíamos preguntarnos si es necesario que los espectáculos artísticos tengan que pasar por un control del Estado para ser ejecutados”. (Emiliano Tuala, uno de los libretistas de la murga Doña Bastarda, la diaria, viernes 23)

“Me provoca mucho dolor porque a nosotros los judíos, a mis familiares los hicieron jabón”, señaló Brechner. “A mis tíos y a mis abuelos los hicieron jabón”. (Miguel Brechner, creador del Plan Ceibal durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez, al criticar las alusiones y “alegorías” vinculadas al Holocausto judío en el libreto de Doña Bastarda, Subrayado, domingo 25)

“Ningún genocidio empieza con cámaras de gas: empieza con palabras, con discursos que señalan al otro como amenaza, con la deshumanización progresiva, con leyes que excluyen, con una sociedad que naturaliza el silencio”. (Diputada frenteamplista Margarita Libschitz durante la sesión de la Comisión Permanente del Parlamento con motivo del Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, martes 27)

“Tenemos una sábana muy corta”. (Vicepresidente del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay, Mauricio Fuentes, entrevistado por Brecha, viernes 23)

“Por lo tanto, no cuentan ni con el conocimiento específico (formación pedagógico-didáctica) ni con la confianza del pueblo para involucrarse en la educación de menores”. (Comunicado de la Federación Uruguaya de Magisterio que cuestiona el convenio firmado entre el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente y el Ministerio de Defensa, martes 27)

“Desde el 3 de enero el mundo es más peligroso. No puede predominar la ley del más poderoso. Los peligros de un enfrentamiento nuclear se ciernen para toda la humanidad”. (Presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, sobre la detención de Nicolás Maduro en Caracas por parte de Estados Unidos, rueda de prensa, lunes 26)

“Tendría que enseñarse candombe en todas las escuelas, pienso”. (Bailarina y coreógrafa Laura Alonsopérez, esposa del presidente Yamandú Orsi, al participar del Desfile Inaugural de Carnaval, Subrayado, jueves 22)

“Todo parece evidenciar que la causa principal, el origen de toda esta tragedia, ha sido la rotura, no tanto del carril, como de una soldadura”. (Experto que preside la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, Iñaki Barrón, sobre la causa del siniestro de la localidad española de Adamuz que dejó 45 víctimas fatales, El País de Madrid, lunes 26)

“Me gusta la gente que me lee: la monstrua, la mujer barbuda, la feminista, la negra, la marrón, el marica”. (Escritora peruana Gabriela Wiener, entrevistada por la diaria, viernes 23)