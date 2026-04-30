Frases de la semana

“Para aventar cualquier tipo de especulación, lo primero que voy a aclarar es que no está en nuestro espíritu (...) la propuesta de eliminar o estatizar las AFAP”. (Presidente Yamandú Orsi al referirse en conferencia de prensa a los resultados y recomendaciones del Diálogo Social sobre el sistema de seguridad social, martes 28)

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“Todos transitaron la oposición y la gestión; deberían tener la madurez de no hacer promesas difíciles de cumplir”. (Exdirigente sindical Richard Read, entrevistado por Crónicas, viernes 24)

Oficialismo Eugenia Villar tuvo una salida “elegante” y “anunciada” del Ministerio de Industria, que contó con el aval de Cosse

“No es solo una cuestión de asequibilidad, sino también de seguridad económica. En otras palabras, si hablamos de independencia europea, este es el momento de electrificar Europa”. (Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que alentó a la comunidad europea a invertir 95.000 millones de euros para impulsar “el cambio hacia la electricidad”, miércoles 29)

“Hoy la pelea es entre las autoridades, la lucha es por egos, con varias renuncias, la dirección general de salud a la deriva, y la gente lo sufre”. (Diputado blanco y exsubsecretario del MSP, José Luis Satdjian, sobre las renuncias de tres jerarcas en el Ministerio de Salud Pública y ASSE, red social X, martes 28)

“Sin duda tendría que haber una investigación parlamentaria sobre esto”. (Senador del Frente Amplio, Daniel Caggiani, sobre algunos aspectos de la gestión del gobierno pasado en ASSE que motivaron una denuncia penal de parte del actual directorio del prestador de salud, rueda de prensa, sábado 25)

“Caso ASSE: dirigentes nacionalistas dicen que no ocultan nada y en la interna surgen críticas porque no ocultan nada”. (De la sección de humor de la diaria, martes 28)

“No me vengan con que (Gabriel) Oddone es el salvador del Frente Amplio. Es tan cómplice como el resto del Frente Amplio. Tan cómplice de los comunistas, porque no solo nos mintió en campaña, nos mintió el año pasado cuando fue al Parlamento y nos dibujó una realidad mágica. (…) No corre más eso del policía bueno y policía malo. Son todos malos, son todos cómplices y tienen que hacerse cargo”. (Diputado del Partido Nacional, Juan Martín Rodríguez, durante un congreso de la lista 71 en el que fue electo presidente del sector, sábado 25)

“Es el típico ejemplo de lo que no se debe hacer”. (Ministro de Economía, Gabriel Oddone, en referencia a los “topeos de gastos” aplicados por gobiernos anteriores, El País, viernes 24)

“Es una señal de alerta muy grande”. (Dirigente de la Federación Nacional de Profesores, Ramiro Araujo, responsable de salud laboral en Salto, luego de que una alumna del Liceo 3 de ese departamento ingresara con un arma de aire comprimido a clase, la diaria, martes 28)

“No te puedo decir cómo estoy, porque ni yo sé cómo estoy. Nos decidimos a venir a este país para salir adelante. Él reunió dinero y llegamos aquí”. (Claudia, pareja de un repartidor de Pedidos Ya asesinado días atrás mientras trabajaba en Carrasco Norte, Subrayado, martes 28)

“Cuando hay un problema, lo peor que podemos hacer es escondernos: tenemos que salir a buscar la explicación. Nosotros con el Frente Amplio escuchamos”. (Presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, en la conferencia de prensa de lanzamiento de la gira por los 19 departamentos “El FA te escucha”, lunes 27)

“No me voy a morir sin ver realmente que Paraguay tenga la salida del mar en Uruguay”. (Expresidente Luis Lacalle Pou al participar en un conversatorio en Paraguay organizado por la empresa paraguaya Sul América Insumos Agrícolas y la uruguaya Proquimur, agencia EFE, martes 28)

“Dado que atraviesa un momento diferente, este tema se volverá a discutir”. (Vicepresidente brasileño, Geraldo Alckmin, en referencia a la posibilidad de que Venezuela retorne al Mercosur, la diaria, viernes 24)

“Para cerrar, a 40 años de su muerte, es imposible no recordar al gran escritor argentino Jorge Luis Bórgeres (sic)”. (Leonardo Cifelli, secretario de Cultura de Argentina en el discurso inaugural de la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, viernes 24)

“Se acabó el señor bueno”. (Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una publicación en la red social Truth Social en la que criticó a Irán por “no ser capaz de organizarse” y firmar “un acuerdo no nuclear”, miércoles 29)

“Estados Unidos ya no está en condiciones de dictar su política a las naciones independientes”. (Viceministro de Defensa iraní, Reza Talaei-Nik, en declaraciones a la televisión estatal de ese país, martes 28)

“Nunca en mi vida me convertí en una voz oficial, en ningún laburo. El día que me digan que tengo que serlo, me iré a otro lado”. (Periodista deportiva Diego Muñoz, entrevistado por El Observador, sábado 25)

“¿Cuál es la diferencia entre una vaca con un código de trazabilidad en la oreja y un ser humano con un celular pegado a la mano?”. (Periodista argentino Alejando Fantino, en una columna en El Observador, viernes 24)

“Iban pasando las fechas, y nos veíamos ahí arriba, semana a semana. Y jodíamos con que nos mandábamos la tabla en el grupo de WhatsApp. Y decíamos, ‘bueno, una semanita más ahí arriba’. Y ya la habíamos tomado como cábala: una semanita más ahí arriba”. (Futbolista José Rulo Varela, uno de los capitanes de Racing, club que se consagró campeón del Torneo Apertura, El Observador, lunes 27)