Frases de la semana

“La balacera fue realmente muy grande. Varias balas atravesaron el portón, donde del otro lado transitan permanente funcionarios y jóvenes recluidos. Nos tiene muy preocupados”. (Presidente del Sindicato Único de Trabajadores del INAU, Joselo López, luego de una balacera en la puerta de un centro del organismo por el que murió un joven internado, radio Monte Carlo, miércoles 29)

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“Al final, el que sabe, como en un avión que va a aterrizar, si hay visibilidad o no, si puede aterrizar o no, es el presidente de la República y el ministro de Economía. No es el pasajero de la fila 33 que dice: ‘Voy a aterrizar, que no pasa nada’”. (Ministro de Economía, Gabriel Oddone, explicando cómo decidió el Poder Ejecutivo desestimar la recomendación emanada del Diálogo Social respecto al cambio de rol de las AFAP, El Observador, jueves 23)

“No me gustaría tener la sensación de que ya está, que se estableció cuál es mi terreno y que tengo que escribir ahí hasta que me muera”. (Escritora uruguaya Fernanda Trías, El Observador, viernes 24)

Carolina Cosse Viajes de Cosse a la ONU en Nueva York sin difusión en web del Parlamento y redes

Cancillería El Frente Amplio le pedirá información al gobierno sobre la negociación con Estados Unidos por deportados cubanos

“Tenemos un drama en seguridad pública y enormes problemas de economía y trabajo, ¿y voy a pensar en las elecciones de 2029?”. (Senador colorado Pedro Bordaberry, al afirmar que pensar en las elecciones en este momento es una “falta de respeto”, El País, lunes 27)

“Oddone puede mover la curva de la evolución del Frente Amplio”. (Especialista en comunicación política y jefe de campañas electorales de varios líderes políticos de distintos partidos Francisco Vernazza, El País, viernes 24)

“Tiene que haber un cambio de actitud del sector empresarial”. (Presidente del Sunca, Richard Ferreira, programa radial Doble click de Del Sol FM, viernes 24)

“Yo fui director de UTE. Conozco perfectamente la situación. Conozco exactamente que no había ningún problema de relocalización y que lo que había es un trasfondo más politiquero”. (Intendente de Durazno, Felipe Algorta, sobre la posibilidad de trasladar a otro lugar la construcción de un parque solar fotovoltaico en Baygorria, la diaria Radio, jueves 23)

“El problema es la lógica del usufructo de los caminos secundarios departamentales sin dejar un peso para nada. La intendencia y los productores que viven allí tienen que estar pagando el camino que usan camiones de 40 o 50 toneladas que pasan cada 20 minutos o media hora todo el día”. (Intendente de Florida, Carlos Enciso, al considerar que es “de justicia tributaria” exigir a las empresas forestales un aporte económico para el mantenimiento de la caminería rural, Panorama informativo de la diaria Radio, martes 28)

“Es posible que estemos en el buen camino para que Argentina se una al club de los países emergentes. Ese momento va a llegar”. (Kristalina Georgieva, directora gerenta del Fondo Monetario Internacional en una conferencia de prensa en el marco de su visita a Argentina)

“No es un caso puntual. Habla de cosas que todavía se naturalizan en la sociedad”. (Panelista del programa de Canal 5 Buscadores Daniela Bouret, al referirse a la actitud de otro expanelista, que le preguntó si no le pegaban en su casa para que se callara, El Observador, viernes 24)

“¿Quién es ese tipo?”. (Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, consultado en rueda de prensa sobre su par argentino, Javier Milei, quien lo llamó “ladrón” y “presidiario” en el acto de lanzamiento de la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro, martes 28)

“Nuestra democracia, nuestras elecciones”. (Nota de la Cancillería de Nicaragua dirigida a la Cancillería de Brasil luego de que esta expresara preocupación por los dichos del presidente Daniel Ortega en cuanto a que en el país “no volverá a haber elecciones”, jueves 23)

“Entrevisté dos veces (a Daniel Ortega), allá por 1985 en Montevideo y unos años después, aproximadamente, en Managua, y las dos veces me pareció que estaba borracho”. (Periodista y exdirector de Búsqueda Danilo Arbilla en su columna semanal en El País, sábado 26)

“Durante los estados de emergencia, las Fuerzas Armadas asumirán temporalmente el liderazgo de las operaciones de seguridad y del control del orden interno, en estrecha coordinación con la Policía Nacional, hasta restablecer plenamente la autoridad del Estado y devolver esos territorios a los ciudadanos”. (Presidenta de Perú, Keiko Fujimori, durante su primer discurso ante el Congreso, en el que habló de la posibilidad de declarar estado de emergencia en varias ciudades, martes 28)

“La estrecha relación entre el presidente de la FIFA y el presidente de los Estados Unidos ha adquirido una dimensión financiera que perjudica profundamente al fútbol. Nadie tiene derecho a vender nuestro deporte”. (Expresidente de la FIFA Joseph Blatter luego de que el medio inglés The Times informara que el actual presidente, Gianni Infantino, impulsa un plan para vender participaciones comerciales de la Copa del Mundo a inversionistas privados cercanos al presidente estadounidense Donald Trump, red social X, martes 28)

“Intenta desenredar los cables del mueble de la tele y acaba agarrada a un cable submarino en el Atlántico”. (Título de un artículo del diario satírico español El Mundo Today, domingo 26)

“Me sentí honrada al saber que Nolan había leído al menos el primer verso de mi traducción de La odisea al pentámetro yámbico. En al menos una entrevista, citó mi versión del primer verso del poema. Pero me avergonzaría haber escrito cualquier parte de este guion”. (Fragmento de una crítica a la película La odisea de Christopher Nolan realizada por la académica Emily Wilson, que en 2017 se convirtió en la primera mujer en traducir al inglés la obra de Homero, y cuyo trabajo fue elogiado en entrevistas por el cineasta, London Review of Books, lunes 27)