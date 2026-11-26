La foto sobre el equilibrio de fuerzas en la Cámara de Representantes luego de la prolongada interpelación a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg , culminada en la madrugada del miércoles, puede convertirse en película. Toda la oposición unida volvió a declarar insatisfactorias las explicaciones de la jerarca , tal como había pasado 20 días atrás con el titular de Trabajo, Juan Castillo. Y a esto se sumó, ya sin el respaldo de Cabildo Abierto, la presentación de una moción de censura, inicialmente impulsada por el diputado Gustavo Salle, de Identidad Soberana. No será la última vez que esto pase, adelantó el legislador a Búsqueda .

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

La Cámara Baja deberá reunirse ahora para aprobar o no esta moción. La fecha más probable al día de hoy para que esto ocurra es el miércoles 9 de diciembre, más allá de que la intención del Frente Amplio es que se realice la próxima semana. Para los partidos opositores integrantes de la coalición republicana —Nacional, Colorado e Independiente—, que valoraron positivamente el desarrollo y el resultado de la interpelación, el gobierno deberá tomar nota de lo que consideran la falta de apoyo parlamentario a Lustemberg. Dan como un hecho que no estarán las manos alzadas suficientes para censurarla en Diputados, ya que no esperan que los dos representantes de Cabildo los acompañen. En la Asamblea General, instancia legislativa definitiva para este tipo de procesos, la oposición no tiene los votos suficientes.

El desenlace de la jornada, que giró en torno a la actuación de la ministra en el caso de la anestesista Inés Miralles, condenada por homicidio culposo tras el fallecimiento de la pediatra Soledad Barrera, causó preocupación en el Frente Amplio, aunque no sorpresa. “No nos llamó la atención. Lo mismo había pasado con (Juan) Castillo. De ahora en más es esperable que este tipo de cosas pasen”, dijo a Búsqueda el coordinador de la bancada oficialista de Diputados, Alejandro Zavala. Para el legislador, desde el punto de vista político la interpelación “no generó nada nuevo que no se haya dicho antes”, aunque admitió que quizá sí pueda haber impactado en la opinión pública. “Habrá que esperar una nueva medición de popularidad”, agregó.

La satisfacción en la oposición no ocultó miradas de reojo, sobre todo en aquellos partidos por fuera del paraguas coalicionista. El diputado colorado Walter Verri, uno de los coordinadores de su bancada, al tiempo que celebró “la muy buena actuación” del miembro interpelante, el nacionalista Federico Casaretto, y “las muy malas explicaciones” de la ministra, lamentó que Cabildo Abierto “haya terminado siendo de nuevo la rueda de auxilio del Frente”, al no acompañar una moción de censura. Su par blanco Pablo Abdala se expresó de manera similar: “El Frente y Cabildo ya son una nueva coalición parlamentaria con agenda pactada. Aunque votó (la moción de explicaciones ‘notoriamente insuficientes y ostensiblemente insatisfactorias’ por parte de Lustemberg) con nosotros, también interpretamos que terminó siendo funcional al partido de gobierno porque no apoya la censura y así enjuaga su conciencia”.

Consultado por Búsqueda , el diputado cabildante Álvaro Perrone no quiso opinar sobre su postura ante la moción de censura, la que ya es descontada como negativa por el resto del arco político. “Es una decisión difícil porque es un caso doloroso. Y hay un aprovechamiento político de la situación”, afirmó, en referencia a sus pares de la oposición. Defendió la postura de su partido de “ir al tema de fondo en la interpelación” y la propuesta al Poder Ejecutivo de la firma de dos decretos: uno de ellos obliga al Ministerio de Salud Pública (MSP) a remitir anualmente al Parlamento un informe sobre sanciones “a profesionales de la salud” aplicadas durante “el año civil inmediato anterior”, más las “modificaciones que hubieran experimentado” y el establecimiento de un protocolo de control aleatorio de consumo de sustancias para todo el personal del sistema de salud. Según dijo, el gobierno estaría afín a su rúbrica. También había presentado un proyecto de ley para eliminar el “beneficio desmedido” de la prisión nocturna o la libertad a prueba para sentencias como la que recibió Miralles en diciembre de 2025 por su participación como anestesista en una intervención quirúrgica de vesícula a la que se sometió Barrera en octubre de 2023. La pediatra, que quedó en estado vegetativo, murió 10 meses después.

Perrone apuntó sus dardos a otra “coalición” parlamentaria: “Cuidado con la puerta que se está abriendo para las mociones de censura. Salle encontró un juguete muy peligroso y va a terminar embretando a la coalición republicana”.

Diputado de Identidad Soberana Gustavo Salle. Javier Calvelo, adhocFotos

Salle, según reconocieron diputados coalicionistas, se “cortó solo” con una “inesperada” moción de censura, algo que los principales partidos de la oposición todavía no tenían definido. Su iniciativa fue el empujón que derivó en una redacción conjunta. “No nos sentimos conminados a nada. No fue producto de una transacción ni una agenda bilateral alguna, sino apenas de una coyuntura a la que se nos adelantó”, señaló el independiente Gerardo Sotelo.

Zavala, del Frente Amplio, consideró que “se abrió una puerta”. Puerta que, se apresuró a decir, solo se abriría para enseguida cerrarse. “Cualquier moción de este tipo es una pérdida de tiempo del trabajo parlamentario. No hay votos para que ningún ministro sea censurado. Y Lustemberg tiene el respaldo de la bancada y del presidente (Yamandú Orsi)”, afirmó.

Gustavo Salle, quien este jueves de mañana viajaba a Punta Cana, invitado “por el youtuber Pedro Buerbaum”, un empresario y creador de contenido ultraliberal y antisistema, “para hablar de geopolítica”, dijo a Búsqueda que la moción de censura a Lustemberg no fue más que la primera de muchas. “Estamos en manos de un imperialismo yanquisionista al cual, en los temas estructurales, el Frente Amplio y todos los partidos de la oposición menos Identidad Soberana acatan y votan. En las cosas más pequeñas y domésticas necesitan pelearse para alimentar el circo electoral. En estos casos, nuestra actitud va a ser pedir la cabeza de un ministro, porque para nosotros este gobierno es horroroso. Cada ministro que venga, vamos a pedir que lo echen”, monologó. Descartó pedir cualquier “reciprocidad” a la oposición por su postura contra los secretarios de Estado: “Ellos también quieren, como el Frente Amplio, al modelo narcoforestalcelulósico”.

Entre “mentiras” y “hechos nuevos”

En la interpelación, iniciada en la mañana del martes 24, el foco de Casaretto estuvo en demostrar lo que catalogó como “mentiras” y “ocultamientos” de la ministra y su equipo, en el proceso en el que redujo la inhabilitación de cinco a tres años para Miralles, en octubre de 2025, contradiciendo un dictamen de la Comisión Honoraria de Salud Pública.

El nacionalista formuló 34 preguntas. Con las primeras 14 pretendió dejar en evidencia que no se había tenido lo suficientemente en cuenta la opinión de los miembros de esa comisión al momento de analizar la reducción de esa sanción y que Lustemberg no había mantenido con ellos un intercambio previo ni posterior. Las últimas 15 fueron acerca del proceso en términos generales: el asesoramiento del exdirector de Jurídica Martín Esposto, si la había “inducido a error” como afirmó el presidente Orsi días atrás, y otros aspectos, como las decisiones de dar vista o no a Miralles respecto a lo resuelto y el hecho de haber contestado fuera de plazo en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA). Además, Casaretto quiso saber si la ministra se había comunicado o no con la familia de Barrera.

A su turno, Lustemberg rechazó las acusaciones. “No voy a permitir que, por más que tengamos disensos, se me califique con algunos términos. Yo les digo: no miento. Siempre coloqué la ética por encima de lo político, muchas veces sin medir el costo de esas decisiones”, dijo, y agregó: “Nada de lo que explique hoy pretende disminuir el dolor de la madre y las responsabilidades del caso”.

La ministra puso énfasis en demostar que su cambio de criterio sobre la extensión de la sanción entre octubre de 2025 y noviembre de 2026 había respondido a la aparición de “hechos nuevos”. Las tres circunstancias que no estaban, según la ministra, al momento de la resolución fueron: la condena penal (incluidas las pericias y probanzas diligenciadas bajo esa órbita, que habían sido prueba reservada para el MSP), el acuerdo alcanzado por Barrera y Miralles en la Justicia civil, y la investigación de la mutualista Universal, donde la anestesista también trabajaba.

Sin perjuicio de las explicaciones esbozadas, la jerarca admitió una posible equivocación en la polémica resolución en la que redujo la sanción: “Reconozco que el error pudo consistir en no haber desarrollado los argumentos con el grado de profundidad que hubiera correspondido. Y en ese sentido puedo admitir que la resolución objeto del recurso no haya sido suficientemente motivada. Y no tengo inconveniente en reconocerlo en este y en cualquier otro ámbito”.

Sin embargo, advirtió: “De ninguna manera puede considerarse excepcional el reconsiderar una situación, sobre todo a la luz de elementos nuevos”. Consideró que “las decisiones se toman siempre dentro de un contexto” y que por ende “es sano poder volver sobre los propios pasos y cambiar una decisión”.

En el final de su intervención de aproximadamente una hora, Lustemberg cuestionó la validez de “tomar un caso tan doloroso como este como bandera de escarnio público y de mediatización exacerbada, que traspasó cualquier límite que podía resultar razonable”.

La jerarca dijo haber vivido momentos “muy difíciles” en todo este caso. “Hoy no soy la misma persona que cuando todo empezó. He escuchado, he aprendido y he podido revisar mis propias decisiones. Y tengo más claro que nunca que una autoridad debe ser capaz de explicar lo que hizo, reconocer lo que pudo hacerse mejor y actuar en consecuencia”, indicó, agregando que eso “no puede quedar reducido únicamente a una reflexión personal”, sino traducirse en cambios “para que el sistema responda mejor”.

El miembro interpelante, el diputado nacionalista Federico Casaretto. Mauricio Zina, adhocFotos

Segundas partes

Casaretto dispuso de media hora para contestar los dichos de la ministra. “Sigue faltándole el respeto al Parlamento”, aseguró, e insistió con acusar a la ministra de decir falsedades. “No es suficiente decir ‘yo no miento’. Que explique por qué dijo que había visos de forma cuando no había”. Para él, la gestión de Lustemberg está “finiquitada”.

El nacionalista prosiguió: “Hoy muestran antecedentes, cuando un mes antes dijeron que no tenían estudio de antecedentes. Mintió al decir que había hablado con la familia y hoy no dijo nada de eso”. En ese momento, Néstor Núñez, el padrastro de Soledad Barrera, presente en las barras, hizo un gesto irónico y negó con su cabeza. “Sigue insistiendo con que hay elementos nuevos, cuando Jurídica de Presidencia le dice que no hay”, cuestionó el diputado.

Y continuó: “¿Saben por qué se va la ministra? No, acá nadie va a voltear una ministra, tienen las mayorías y las van a ejercer. Se tiene que ir porque acaba de contradecir lo que dijo Presidencia”. Para Casaretto, la última resolución demuestra que “el presidente le bajó el dedo; le dijo ‘hiciste todo mal durante un año’”, y Lustemberg “la firmó porque, si no, se tenía que ir”. “¿Es tanto el amor al sillón, que hace esto?”, planteó.

A su turno, la ministra decidió no agregar nada más. “Quiero escuchar lo que tienen para decir los legisladores”, se limitó a comentar.

Según se hablara desde el Frente Amplio o desde la oposición, las intervenciones se repitieron a lo largo de más de 16 horas: la ministra miente, el gobierno puede corregir un error, el ministerio no mostró empatía con una madre, la oposición está haciendo un uso político de la tragedia, la gente ya no confía en el sistema de salud, se está atacando a la confianza del sistema de salud, la ministra se tiene que ir, la ministra está recuperando al sistema sanitario. Cada parte terminó convencida de haber salido airosa.