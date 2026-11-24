Cristina Lustemberg se acomodó en su despacho en el segundo piso del Ministerio de Salud Pública y abrió un documento que contenía lo que a la postre sería su desafío político más grande.

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El documento era un escrito del estudio Delpiazzo Abogados que pretendía impugnar la resolución N° 10 de 2024 de la Comisión de Salud Pública, que inhabilitaba a la doctora Inés Miralles para el ejercicio de la profesión por un periodo de cinco años, “debiendo la misma someterse a una revaluación profesional por parte de la Unidad Académica de Anestesiología de la Udelar (Universidad de la República)” al término del plazo estipulado.

Ya desde el segundo párrafo el escrito anticipaba “gravísimas irregularidades formales y sustanciales” en el expediente. Desde el principio, también, advertía que no quedaba claro si era una decisión tomada o si estaba en su poder formular descargos.

“En cualquiera de los dos casos, no es necesario aclarar que el acto dictado me produce un profundo agravio en tanto soy una madre separada, a cargo de dos menores, a la que se le priva de la posibilidad de hacer lo único que sabe hacer durante cinco años”, alegaba Miralles, y agregaba que la resolución se basaba en “conclusiones temerarias, infundadas, carentes de valor probatorio alguno y hasta contradictorias, a las que no ha podido llegar ni siquiera la justicia penal”.

En ese momento todavía no se había producido la sentencia que en diciembre de ese 2025 la encontraría responsable de un delito de homicidio culpable y la condenaría, mediante proceso abreviado, a dos años de prisión sustituidos por dos horas semanales de servicios comunitarios durante 10 meses, arresto domiciliario de 22 a 6 horas por ocho meses, e inhabilitación para ejercer la medicina por los dos años de pena establecidos, “sin perjuicio de las sanciones que el Ministerio de Salud Pública aplique o haya aplicado”.

De acuerdo con el criterio de la Justicia Penal, entonces, Miralles podría volver a trabajar como anestesista en diciembre de 2027, a menos que el MSP resolviera una sanción más extensa.

El castigo administrativo sobre la anestesista, la reducción dispuesta por Lustemberg y su posterior marcha atrás están ahora en el centro de la discusión política. La ministra enfrenta este martes una interpelación en la que desde la oposición pedirán su censura.

Los antecedentes

Después de recibir el expediente, Lustemberg pidió asesoramiento formal al entonces jefe de Jurídica, el abogado Martín Esposto, y una revisión del expediente al doctor Martín Rebella, su asesor médico.

Entonces comenzaron a aparecer observaciones que indicaban varios problemas respecto a lo actuado por la comisión. Para empezar, todo el análisis se basaba en la investigación que había hecho el SMI, mutualista donde había ocurrido la (entonces) presunta mala praxis y que era parte interesada, porque también había sido denunciada por la muerte de Soledad Barrera.

Decía Miralles: “Quiero dejar en claro que comprendo perfectamente el dolor de la madre de Soledad. La tristeza por lo sucedido me acompaña a mí también desde el primer día. Pero también creo que, en estos casos, como sucede habitualmente, se termina cortando por el lado más fino. Adviértase que este expediente, que comienza como una denuncia contra el SMI, termina sin sanción ni reproche alguno hacia la institución, y únicamente con una gravísima sanción hacia mi persona”.

La anestesista explicitaba que la resolución se producía “sin pruebas concluyentes y en base a una investigación privada que no hizo el MSP sino el SMI”. “Todo ello, además, sin que se me haya citado a declarar nunca ante este ministerio, sin que exista una sola pericia de un anestesista y apoyándose únicamente en un informe de la doctora Nicodela”.

“El solo hecho de que el expediente se sustente en una investigación hecha por el denunciado y no en una investigación de la propia comisión ya sería motivo suficiente para la nulidad de todo lo actuado. Sin embargo, a dicha inexplicable irregularidad, se adiciona que la comisión ni siquiera consideró la solicitud de pericia del único informe que elaboró”, planteaba Miralles a través de sus abogados.

Revisaron el escrito de la Comisión de Salud Pública, y buena parte de esto se verificaba. Incluso la médica legista Magela Nicodela advertía expresamente: “Corresponde a un especialista en anestesiología evaluar si la conducta de la doctora Miralles (...) se adecuó a las pautas de la especialidad”.

Se buscaron antecedentes para evaluar si la sanción era acorde a situaciones semejantes. Encontraron que en las últimas había entendido el Tribunal de Ética Médica (TEM) del Colegio Médico, que tiene potestades legales para resolver sanciones, y que las inhabilitaciones habían sido por lo general de meses. Ninguna superaba el año, incluso en casos de muerte del paciente.

Se vio, también, que en dos ocasiones los ministros de Salud anteriores, Karina Rando y Daniel Salinas, habían rebajado las sanciones definidas por el TEM, con argumentos relacionados a la posible arbitrariedad y discrecionalidad del quantum sancionatorio. No era nueva la falta de certezas en los parámetros para definir los tiempos de inhabilitación.

Parte del análisis radicó en que, desde que se creó el Colegio Médico, en 2009, se generó una superposición de roles entre el TEM y la Comisión de Salud Pública, logrando el primero una mayor claridad normativa y de procedimiento a la hora de juzgar las situaciones de mala praxis o desvíos del Código de Ética.

Otro elemento que estuvo sobre la mesa fue que uno de los integrantes de la comisión, el intensivista (hoy retirado) Juan Carlos Berreta, trabajaba en SMI, con lo cual hubo quienes sostuvieron que debía haberse abstenido de la decisión. Si eso trascendía, era razonable que pesara en contra de la resolución de la comisión.

Había en aquel entonces aspectos discutibles también respecto a la configuración de la mala praxis por parte de Miralles. Uno de los principios que siempre se cita es que, para que se configure, debe haber causalidad: es decir, que lo realizado por el médico genere una consecuencia en el paciente. En la muerte de Barrera esto no surgía con suficiente claridad porque la primera resonancia después de la intervención fallida había sido normal (la segunda no).

Se consideró, también, llamativo que se le diera a la Unidad Académica de Anestesiología la potestad explícita de evaluar a la acusada e impedirle ejercer al término de los cinco años. No encontraron antecedentes de un extremo así.

En aquel momento, cuando todavía faltaban 12 meses para que la Justicia la considerara culpable (y Miralles admitiera su culpa), Lustemberg y sus asesores visualizaron que algunas de las supuestas irregularidades señaladas por la defensa de la anestesista podrían tener asidero y que mantener el quantum de la sanción los conduciría a una derrota probable en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), según dijeron a Búsqueda fuentes del MSP.

Así fue que se llegó a una decisión.

Una decisión que, según las fuentes, pretendió mantener un equilibrio entre la necesidad de sancionar correctamente y evitar una derrota en la Justicia administrativa. Una decisión que, se vería después, tendría un alto costo.

La polémica resolución

En octubre, el MSP emitió la polémica resolución que rebaja de cinco a tres años el plazo de inhabilitación. Allí se repasan los argumentos de Miralles y se rebaten varios de ellos, especialmente la supuesta falta de garantías y el debido proceso.

También se sostiene el apartamiento de las debidas prácticas médicas en el accionar de Miralles en cuatro aspectos: la extubación de la paciente, la demora en reintubarla y llevarla a CTI, su ausencia para ir al baño dejando a Barrera “sin vigilancia por un tiempo indeterminado, y sin dejar a otro profesional capacitado al cuidado de la paciente y al control de la anestesia”, y el registro tardío (cinco días después) en la historia clínica.

A su vez, se cataloga el análisis de la Comisión de Salud Pública como “correcto, profesional y tomando en consideración todos los elementos de prueba”, y se resalta al “calificado equipo de profesionales”, de “notoria competencia e idoneidad”, que había evaluado el caso.

Sin embargo, y “si bien no existen objeciones al proceder de la CSP, el quantum sancionatorio aparece como desproporcionado”, se afirmó en la resolución.

También se consideró que “sin perder de vista el accionar culpable de la recurrente, el hecho de aplicar una sanción por ese periodo de tiempo podría ocasionar que se esté inmerso en la hipótesis del exceso de poder”.

“No se explicitó con claridad la sanción a aplicar; es decir, no se puede hablar de falta de motivación en el accionar, pero sí de falta de motivación suficiente para imponer una sanción tan gravosa”, valoró la ministra sobre la decisión de la comisión.

Una vez redactada la resolución, la jerarca citó a toda la Comisión de Salud Pública para explicar su postura.

A los dos meses, Miralles fue condenada por homicidio culpable. Reconoció sus errores en el procedimiento asistencial, pero nunca admitió su adicción al fentanilo (y nunca se le pudo probar, en ninguna institución).

Cuatro meses después del fallo judicial, en abril de este año, 11 de los 13 miembros de la comisión (honorarios) presentaron su renuncia. La ministra se sorprendió: ya habían pasado seis meses de la resolución.

En junio, Lustemberg compareció a la Comisión de Salud del Senado para explicar los motivos para la reducción de la sanción, acusada de favorecer a Miralles y de falta de sensibilidad con la familia de la fallecida. Dijo que se había basado en criterios jurídicos y antecedentes, y negó haber actuado fuera de las normas.

Hace dos semanas, el presidente Yamandú Orsi decidió, en acuerdo con Lustemberg y ante un recurso de la madre de Barrera, decidió restablecer la sanción de cinco años, tal como había indicado inicialmente la Comisión de Salud Pública. El mandatario declaró que antes habían sido “inducidos a error”. La oposición anunció una interpelación. La madre de Barrera advirtió que iría por los 10 años de inhabilitación, el máximo que prevé la normativa del Colegio Médico. Miralles volvió a impugnar la resolución por vicios de forma. Como consecuencia de todo el episodio, el abogado Martín Esposto renunció a su cargo como director de Jurídica del MSP.

La oposición quiere también la renuncia de la ministra. Consideran que la marcha atrás en la sanción desautorizó y dejó en falsa escuadra a la secretaria de Estado al rescindir una resolución que le había provocado una crisis política en su cartera y que había defendido reiteradas veces en el Parlamento. “Que una ministra termine firmando una resolución con el presidente que contradice todo lo que sostuvo en estos meses, pese a toda la información que le brindamos en el Parlamento, es inaceptable. Si yo fuera ministro y el presidente me pide que yo firme una resolución que contradice lo que yo generé, que fue un problema para el gobierno, yo tendría que dar un paso al costado”, dijo la semana passada el diputado Federico Casaretto, que este martes interpelará a la ministra.

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*En una primera versión de esta nota Búsqueda informó por error que la ministra Cristina Lustemberg analizó el expediente del caso Miralles el 14 de enero de 2025. Esa fecha, en realidad, corresponde al día en que fue presentado el recurso ante el MSP.