Oposición asegura que renuncia al ámbito privado no acallará críticas a Danza, pero pone en duda continuar con la interpelación

La interpelación a la ministra de Salud, Cristina Lustemberg , en Diputados está en duda. Si bien se manejan incluso fechas posibles —el 24 o el 27 de noviembre—, el escenario que motivó esa convocatoria puede modificarse en las próximas horas, y no está claro qué actitud tomará la oposición .

Para este jueves 6 está previsto que la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) emita su dictamen sobre la situación del presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza. Desde que asumió a fines de marzo, este médico y docente universitario grado 5 ha atendido pacientes en la Asociación Española, Médica Uruguaya y la Cooperativa de Asistencia Médica de Soriano, lo que atentaría contra el artículo 200 de la Constitución. Tal como informó Búsqueda la semana pasada , en el gobierno y en la oposición se maneja que, una vez se pronuncie este organismo, Danza renuncie a sus trabajos en el sector privado.

Fuentes del Ministerio de Salud Pública (MSP) dijeron a Búsqueda que está previsto que Danza encabece una conferencia en la tarde de este jueves.

En el oficialismo prevén que la Jutep —con un directorio de tres miembros, dos del oficialismo y uno de la oposición— emitirá dos informes, uno en mayoría y otro en minoría, con diferentes valoraciones sobre la eventual incompatibilidad.

El País informó el miércoles 5 que un informe técnico elaborado por abogados de la Jutep señalan una “incompatibilidad” en la situación de Danza. Fuentes de la Jutep dijeron a Búsqueda que ese es “un insumo más” entre otros para elaborar el dictamen.

El informe técnico va en sintonía con la posición mayoritaria en el Instituto de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (Udelar), dirigido por el catedrático Jaime Sapolinski.

Triunfo

La oposición, integrada por los partidos Nacional, Colorado e Independiente, considera desde ya la eventual renuncia de Danza al sector privado como un triunfo. “Esto demuestra que hace tres meses tenemos razón”, dijo a Búsqueda el diputado colorado Felipe Schipani. Esto en referencia a que desde el 18 de agosto, cuando el programa Así nos va, de radio Carve, divulgó que el presidente de ASSE también atendía en mutualistas, ese bloque clama que la situación es inconstitucional, más allá de que el jerarca esgrimiera un informe del Estudio Delpiazzo y otro de la División Jurídica del MSP que lo avalaba. “El presidente (Yamandú Orsi), la ministra y todo el Frente Amplio sustentaban una postura equivocada”, añadió.

La divulgación de los ingresos declarados por Danza ante la Jutep (donde se reveló que por presidir ASSE percibe $ 130.000 de los $ 640.000 líquidos de ingresos mensuales que declaró), así como la superposición de horas entre sus actividades en el mayor prestador de salud del país y su trabajo como docente grado 5 a cargo de la Unidad Académica Clínica Médica 2 de la Facultad de Medicina estatal, hizo escalar la ofensiva de la oposición.

Lo que no está definido entre los legisladores de la oposición es qué actitud tomar si Danza renuncia a la actividad privada: si seguir adelante con la interpelación a Lustemberg, que fue aprobada el martes 5 en Diputados por 48 votos en contra y 47 a favor y que sería llevada adelante por el independiente Gerardo Sotelo, o desistir de ella. Hay voces, como el nacionalista Juan Martín Rodríguez, que son de la idea de mantener esa instancia parlamentaria a como dé lugar. Otros dicen que no tiene sentido, ya que el motivo del llamado —que no pasa por la gestión de Danza ni de Lustemberg— no correría más. “Si el escenario es ese, es muy probable que no se realice la interpelación”, dijo Sotelo este miércoles 5 a Fácil desviarse (Del Sol FM).

“Si vamos a una interpelación, donde no hay ninguna certeza de obtener una moción favorable, deslucimos el éxito de haberles enrostrado que había una inconstitucionalidad. Ya les pegaste una piña que los dejaste nocaut, ¿para qué dejarlos que se levanten?”, dijo a Búsqueda un legislador opositor. Otro señaló que el escenario que hoy parece como el más probable es el más favorable para los intereses opositores, ya que la permanencia de Danza al frente de ASSE “da piedra libre para seguirle pegando”.

“Sin perjuicio de que se haga la interpelación o no, Danza igual se tendría que ir de ASSE porque desde que asumió está violando la Constitución; hay una falta total de idoneidad”, dijo Schipani. Es una consideración bastante extendida. El senador nacionalista Martín Lema dijo a la prensa que mantener a Danza en ASSE es “un escándalo institucional y ético” y que el jerarca “no tiene credenciales ni credibilidad” para seguir en su cargo.

El miércoles 12 está prevista la comparecencia de las autoridades de ASSE en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado por el proyecto de Presupuesto. Como medida de protesta, la oposición —que ya en Diputados había cuestionado en duros términos su presencia— evalúa dejar vacíos sus asientos durante la sesión. “Esa posibilidad, como otras, está arriba de la mesa. Ya no lo consideramos el legítimo presidente de ASSE”, dijo a Búsqueda el senador colorado Andrés Ojeda, integrante de esa comisión.

“Estrés”

En el Frente Amplio, donde se pasó de cerrar filas en torno a Danza a una actitud más cauta, se ha repetido como un mantra la necesidad de “esperar lo que diga la Jutep” para formular declaraciones. Cuando la bancada se reunió el martes con él y la ministra Lustemberg para preparar la interpelación, el diputado Sebastián Valdomir subrayó que lo que esta respaldaba era “sobre todo” la “gestión” en ASSE y el MSP, asegurando que no se habían analizado los dilemas jurídicos y éticos del caso.

La “gestión”, que es bien valorada por el gobierno y su bancada, es algo en lo que la oposición no ha querido hincar el diente.

“Yo creo que el caso Danza debe resolverse para que el gobierno y Danza no sigan sufriendo el desgaste”, dijo la senadora Constanza Moreira ese mismo martes a Desayunos informales (Canal 12), en lo que muchos legisladores de la oposición leyeron como una “soltada de mano” de un representante del oficialismo. Cuando se le preguntó si era conveniente que Danza presida ASSE y trabaje en mutualistas a la vez, señaló que, si bien desde el punto de vista legal “aparentemente no contradice ninguna norma”, es conveniente que “una persona con responsabilidades políticas las asuma con exclusividad”.

No escapó a la oposición que en la sesión de Diputados en que se resolvió la interpelación, el único legislador frenteamplista que fundamentó su voto negativo fue Alejandro Zavala, del sector El Abrazo, el mismo que Lustemberg y Danza. Habló de la “culminación de un proceso de escarnio público” y de “maniobras mediáticas, persecuciones y agravios”. Ninguno del mayoritario Movimiento de Participación Popular (MPP) o del Partido Comunista se expresaron.

“Con lo de Danza ya no se están tragando un sapo, sino un elefante”, ironizó Schipani.

Desde el oficialismo hay voces que se dicen dispuestas a capear el temporal de la interpelación, en caso de que esta se concrete, para seguir los lineamientos de Torre Ejecutiva. “Estamos viviendo un estrés que no tiene goyete”, dijo un legislador consultado por Búsqueda.