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    La secretaria general de OSE, Olga Otegui, prevé jubilarse en los próximos meses

    Fue directora de Energía, subsecretaria del Ministerio de Industria y secretaria general de la Intendencia de Montevideo durante la gestión que lideró Carolina Cosse

    Olga Otegui y Carolina Cosse.

    Olga Otegui y Carolina Cosse.

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    Mauricio Zina / AdhocFotos
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    La secretaria general de OSE, Olga Otegui, tiene previsto jubilarse este año o, a más tardar, a inicios del año próximo, informaron fuentes de ese servicio descentralizado a Búsqueda. Otegui es ingeniera agrónoma e integró durante una década el círculo más cercano a la actual vicepresidenta de la República, Carolina Cosse. Aún no está definido quién la sucederá cuando deje su cargo en la Secretaría General.

    El anuncio del retiro de Otegui de la función pública llega en un momento en que OSE prepara los pliegos licitatorios para la construcción de la represa de Casupá, aunque su decisión de jubilarse no está vinculada a la gestión, sino a motivos personales, indicaron las fuentes. El secretario general del organismo “asiste en el proceso de formulación de políticas y presta servicios técnico-administrativos al directorio”, según informa el sitio web de la empresa.

    Otegui fue directora de Energía entre 2015 y 2019, cuando Cosse se desempeñó como ministra de Industria, Energía y Minería. En enero de 2019, la secretaria de Estado renunció al ministerio para dedicarse a la campaña electoral como precandidata a la presidencia de la República y entonces la ingeniera agrónoma pasó a ser subsecretaria de la cartera. Al año siguiente, tras ser electa intendenta de Montevideo, Cosse la designó como secretaria general de la comuna, cargo que ejerció hasta abril de 2025, cuando asumió como secretaria general de OSE.

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