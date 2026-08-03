Colegio Médico desestima denuncia contra la ministra Lustemberg por no tener “narración clara y precisa” de los hechos a analizar

El Tribunal de Ética del Colegio Médico dijo que no están claros los hechos que la madre de la pediatra fallecida le cuestiona a la jerarca

Rodeada de autoridades del MSP y de legisladores del Frente Amplio, la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, ofrece una conferencia de prensa luego de su comparecencia en el Parlamento.

El Tribunal de Ética Médica del Colegio Médico del Uruguay (CMU) rechazó nuevamente la denuncia contra la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, presentada por Rosario Barrera, la madre de la pediatra Soledad Barrera, quien falleciera tras una mala praxis.

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Barrera fue operada el 26 de octubre de 2023 y murió en agosto de 2024. En esa cirugía, una operación de vesícula realizada en la mutualista Servicio Médico Integral (SMI), intervino la anestesista Inés Miralles, hallada culpable por la Justicia tras un proceso abreviado que la condenó a 24 meses de libertad a prueba.

Miralles fue inhabilitada por cinco años para el ejercicio médico por la Comisión Honoraria de Salud Pública en diciembre de 2024. Sin embargo, en octubre del año siguiente, la ministra Lustemberg rebajó esa sanción a tres años.

Esto desencadenó la renuncia de 11 de los 13 miembros de la comisión y la mayor crisis política para la ministra en lo que va de su gestión, tanto que los diputados nacionalistas Federico Casaretto y José Luis Satdjian pidieron su renuncia o destitución.

El Tribunal de Ética del Colegio Médico resolvió, el viernes 31 de julio, desestimar una denuncia contra Lustemberg por ese caso. En sus considerandos estimó que para que este entienda en el caso “debe indicarse con precisión cuál o cuáles hechos son los que, a juicio de la denunciante, implicarían apartamientos deontológicos”. A su vez, precisa que “todo lo que atañe a la vía administrativa en cuanto tal” le es ajeno. A su vez, se pide que la denuncia contenga “la narración clara y precisa” de los hechos que se pide sean analizados, lo que a su juicio no pasa en el documento presentado por Barrera. Sobre el final, indica a la madre de la víctima que dé “cumplimiento a los requisitos establecidos, identificando con precisión los hechos concretos” que a su criterio configuran la falta ética en caso de volver a denunciar.