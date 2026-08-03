Colegio Médico desestima denuncia contra la ministra Lustemberg por no tener “narración clara y precisa” de los hechos a analizar

El Tribunal de Ética Médica del Colegio Médico del Uruguay (CMU) rechazó nuevamente la denuncia contra la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, presentada por Rosario Barrera, la madre de la pediatra Soledad Barrera, quien falleciera tras una mala praxis.
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Miralles fue inhabilitada por cinco años para el ejercicio médico por la Comisión Honoraria de Salud Pública en diciembre de 2024. Sin embargo, en octubre del año siguiente, la ministra Lustemberg rebajó esa sanción a tres años.
Esto desencadenó la renuncia de 11 de los 13 miembros de la comisión y la mayor crisis política para la ministra en lo que va de su gestión, tanto que los diputados nacionalistas Federico Casaretto y José Luis Satdjian pidieron su renuncia o destitución.
El Tribunal de Ética del Colegio Médico resolvió, el viernes 31 de julio, desestimar una denuncia contra Lustemberg por ese caso. En sus considerandos estimó que para que este entienda en el caso “debe indicarse con precisión cuál o cuáles hechos son los que, a juicio de la denunciante, implicarían apartamientos deontológicos”. A su vez, precisa que “todo lo que atañe a la vía administrativa en cuanto tal” le es ajeno. A su vez, se pide que la denuncia contenga “la narración clara y precisa” de los hechos que se pide sean analizados, lo que a su juicio no pasa en el documento presentado por Barrera. Sobre el final, indica a la madre de la víctima que dé “cumplimiento a los requisitos establecidos, identificando con precisión los hechos concretos” que a su criterio configuran la falta ética en caso de volver a denunciar.
No es la primera vez que Rosario Barrera presentaba una denuncia contra Lustemberg en este tribunal. Ya lo había intentado en mayo. Sin embargo, esta última acción fue desestimada por “no seguir los mecanismos formales y burocráticos correspondientes”, según dijeron entonces a Búsqueda fuentes de esa corporación.
Durante su comparecencia ante la Comisión de Salud de Diputados en junio, la ministra fundamentó su decisión de reducir la pena en que Miralles había presentado recursos de revocación y jerárquico contra la resolución de la Comisión Honoraria de Salud Pública. La anestesista implicada planteó “gravísimas irregularidades formales y sustanciales”, en referencia a la inhabilitación de ejercer su profesión “sin pruebas concluyentes en base a una investigación privada y sin intervención de un perito anestesiólogo”. También habló de una “grave violación de la garantía de defensa”, porque lo que fue iniciado como una denuncia contra la mutualista SMI luego se convirtió en un expediente contra ella. Miralles, según Lustemberg, apuntó a una “indebida fundamentación del fallo”.