Presidente del BID: Uruguay tiene “oportunidad única” de transformar su estabilidad en “más crecimiento”

La Estrategia País 2026-2030 acordada por el gobierno y el organismo encabezado por el brasileño Ilan Goldfajn fija como “pilares” la innovación y el clima de negocios; la seguridad y el bienestar, y la movilidad y los servicios básicos

El presidente del BID y el mandatario Yamandú Orsi, en Torre Ejecutiva.

Apenas unos días después del mensaje de respaldo que dio la jefa del Fondo Monetario Internacional (FMI) de visita al país, el gobierno recibió este lunes 3 el apoyo del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn,

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El brasileño mantuvo conversaciones con el presidente Yamandú Orsi y con los ministros Gabriel Oddone (Economía) y Carlos Negro (Interior).

“Uruguay tiene una oportunidad única para transformar su estabilidad institucional y macroeconómica en una plataforma para generar más crecimiento y empleo”, señaló.

En su cuenta en la red social X, agregó que el Grupo BID “está listo para acompañar esta nueva etapa” de trabajo conjunto con el país con US$ 5.000 millones en apoyo hasta 2030 con el fin de acelerar inversiones para respaldar la innovación y la competitividad, así como para fortalecer la seguridad ciudadana y el bienestar de la población, expresó el máximo funcionario del organismo.

El objetivo principal de la visita fue presentar la Estrategia País 2026-2030, acordada con el gobierno y aprobada por el directorio del BID.