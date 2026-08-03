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    Presidente del BID: Uruguay tiene “oportunidad única” de transformar su estabilidad en “más crecimiento”

    La Estrategia País 2026-2030 acordada por el gobierno y el organismo encabezado por el brasileño Ilan Goldfajn fija como “pilares” la innovación y el clima de negocios; la seguridad y el bienestar, y la movilidad y los servicios básicos

    El presidente del BID y el mandatario Yamandú Orsi, en Torre Ejecutiva.

    El presidente del BID y el mandatario Yamandú Orsi, en Torre Ejecutiva.

    FOTO

    Presidencia de la República - Ignacio Turell
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    El brasileño mantuvo conversaciones con el presidente Yamandú Orsi y con los ministros Gabriel Oddone (Economía) y Carlos Negro (Interior).

    “Uruguay tiene una oportunidad única para transformar su estabilidad institucional y macroeconómica en una plataforma para generar más crecimiento y empleo”, señaló.

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    En su cuenta en la red social X, agregó que el Grupo BID “está listo para acompañar esta nueva etapa” de trabajo conjunto con el país con US$ 5.000 millones en apoyo hasta 2030 con el fin de acelerar inversiones para respaldar la innovación y la competitividad, así como para fortalecer la seguridad ciudadana y el bienestar de la población, expresó el máximo funcionario del organismo.

    El objetivo principal de la visita fue presentar la Estrategia País 2026-2030, acordada con el gobierno y aprobada por el directorio del BID.

    El documento, resumido por Búsqueda a comienzos de julio, destaca que la fortaleza institucional y macroeconómica de Uruguay convive con un crecimiento económico “moderado” en la última década —un ritmo que se mantendría en el quinquenio abarcado—, “caída de la productividad” y una “desaceleración de los avances sociales”.

    El organismo acordó con el gobierno planes y posible financiamiento para el quinquenio, como transformar al Clínicas en un “hospital digital”, Bonos de Impacto Social, el apoyo al hidrógeno verde, y acelerar el desarrollo de agrifoodtech.

    Goldfajn había estado de visita en Montevideo por última vez en setiembre de 2024.

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