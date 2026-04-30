Eugenia Villar tuvo una salida “elegante” y “anunciada” del Ministerio de Industria, que contó con el aval de Cosse

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La exjerarca tenía un notorio distanciamiento con la titular de la cartera, Fernanda Cardona , y su actividad pública había quedado totalmente relegada, en contraposición a la de la ministra, de perfil alto en la actual gestión. “Fue la crónica de una muerte anunciada”, resumió una fuente del gobierno.

El 5 de febrero, Búsqueda publicó un artículo descriptivo de cómo Villar había sido excluida de responsabilidades , mientras que Cardona, en tanto, era una ministra con alta visibilidad, además de una de las principales antagonistas dentro del gobierno de la actual vicepresidenta Carolina Cosse , a cuyo sector, La Amplia, pertenece la hoy exsubsecretaria. En el medio estaba la desconfianza de la secretaria de Estado hacia la vicepresidenta, aunque también fuentes del MIEM habían puesto en cuestión la capacidad de la viceministra de sostener la intensidad de trabajo de Cardona. “El ritmo, el vigor y la dinámica de gestión que tiene la ministra quizás no estén en sintonía con el accionar de la subsecretaria”, planteó una fuente del ministerio, que añadió en ese momento que la jerarca “basa su gestión en planes cuyo desarrollo y ejecución se controlan a diario y semanalmente, y puede ocurrir que algunos jerarcas no puedan o no quieran sostener el ritmo”.

En aquel entonces, fuentes del gobierno y de La Amplia habían confirmado a Búsqueda que la molestia por la marginación de Villar había sido trasladada a las autoridades de la Torre Ejecutiva.

De aquel tiempo hasta acá no eran pocos quienes aseguraban que el futuro de Villar en el ministerio no se iba a prolongar demasiado. La viceministra, incluso, no llegó a asumir nunca como titular de la cartera. La única vez que iba a tomar el cargo fue tras una resolución del 12 de marzo, que la designaba como ministra interina ante un viaje al exterior de Cardona, pero esa decisión fue cancelada por otra posterior, luego de que ese viaje fuera suspendido. Hasta noviembre, Villar no había tenido la posibilidad de asumir por no tener la edad mínima (30 años) y luego de cumplir años, el único momento posible fue cuando Cardona acompañó al presidente Yamandú Orsi en su gira por China a finales de enero, pero en aquel momento la entonces viceministra se encontraba de licencia, por lo que asumió provisoriamente la ministra de Transporte, Lucía Etcheverry.

Eugenia-Villar Eugenia Villar. Mauricio Zina / adhocFOTOS

El aval de Carolina Cosse

Ahora, la decisión de remover a Villar, sustituirla por el hasta entonces vicepresidente de ASSE, Daniel Olesker, y pasarla a coordinar la Secretaría de Litigio Estratégico del Estado (un espacio creado a partir de la Ley de Presupuesto cuyo trabajo es monitoreado por el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz) contó con el aval de Cosse, dijeron varias fuentes de su sector político a Búsqueda. “No se despeinó con el tema”, graficó un dirigente del sector. Se trató, de hecho, de un movimiento que venía siendo pensado desde al menos hace un mes. “Son temas consensuados”, describió otro dirigente, que valoró que los cambios le permitirán a Villar trabajar en un lugar “más cómoda y activa”, mientras que Cardona podrá continuar con alguien al lado de peso político que podrá potenciar más su trabajo. Desde el gobierno consideraron el cambio como una “salida elegante” para Villar.

A su vez, fuentes de La Amplia explicaron que dentro de parte de ese sector, Villar es percibida como una figura más cercana al hoy prosecretario del Senado, Daniel González, (a partir de su pasado común en el Frente Zelmar Michelini de la Facultad de Derecho) que a la propia Cosse.

El martes 29, el presidente Orsi sostuvo en declaraciones públicas que el cambio fue una “buena decisión” y que “vino bien”, y que Villar trabajaría en Presidencia, donde tendría una “responsabilidad” surgida de las “últimas decisiones” del gobierno, “hablando de la jurídica del Estado y en un futuro en el tema de los litigios, y también en aras de ir delineando lo que podría ser el ministerio de justicia”. Ese mismo día, el diario El Observador publicó el nuevo destino de la subsecretaria.

Daniel-Olesker Daniel Olesker. Santiago Mazzarovich / adhocFOTOS

Mientras tanto, la llegada de Olesker, una propuesta de Orsi avalada por Cardona, se tramitó de forma directa con el exministro de Desarrollo Social, y no a través del Partido Socialista, aunque contó con el beneplácito de este sector político. Olesker es una persona de confianza de Orsi, que incluso lo mencionó durante el ciclo Desayunos Candidatos de Búsqueda como uno de sus principales referentes a la hora de consultar temas económicos.

“Me voy exitoso de un directorio que puso a ASSE en el camino de una empresa pública competitiva, productiva y social. Me voy porque el gobierno y, en particular, Yamandú y Fernanda me necesitan y me gusta esta nueva tarea. Es un reconocimiento a mí, a mi trayectoria, a mi trabajo en el Cuesta Duarte, en los gobiernos, en la academia”, dijo Olesker en declaraciones a Búsqueda.

En tanto, Marcela Cuadrado, hoy vocal del directorio de ASSE, pasará a ocupar la vicepresidencia; el cargo de esta última será para Carlos Valli, actualmente director departamental del Ministerio de Salud Pública en Montevideo.