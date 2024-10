Las papeletas para los plebiscitos: qué se vota con la blanca y qué con la amarilla

En las elecciones del 27 de octubre , los ciudadanos habilitados no solo elegirán al presidente y a los legisladores, sino que también podrán votar los plebiscitos sobre cambios a la seguridad social, promovido por el PIT-CNT , y sobre los allanamientos nocturnos , respaldado por el oficialismo.

Solo habrá hojas con el voto por el Sí a los proyectos de reforma constitucional. No habrá hojas con el voto por el No. La expresión de voluntad contraria a la aprobación de las reformas propuestas se expresa no votando el Sí.