Los temas planteados por la Iglesia católica a Yamandú Orsi: salud, vivienda, seguridad, aborto y eutanasia

Horas después de que el proyecto de ley fuera presentado en el Parlamento, el cardenal Daniel Sturla, arzbobispo de Montevideo, calificó como “un error” que los legisladores insistan con la iniciativa. “Es una macana porque, además, ya salió una buena ley de cuidados paliativos y lo que tendríamos que estar haciendo todos los uruguayos es ver cómo se reglamenta esa ley para que a ninguna persona le falten los cuidados. Se está jugando con un tema que para nosotros, uruguayos, es fundamental, dada también la realidad de nuestro país, que es defender siempre la vida”, dijo entrevistado en radio Monte Carlo.

La presencia más activa de la Iglesia católica

A partir de la campaña electoral presidencial de 2024, la Iglesia católica decidió incrementar su participación en la vida política del país. Lo hizo a través de Iglesia en Diálogo, un grupo integrado por miembros de diversas organizaciones católicas que mantiene reuniones con actores sociales sobre temas clave para la sociedad uruguaya. Con motivo de las elecciones nacionales de octubre, la Arquidiócesis de Montevideo organizó encuentros con los candidatos Yamandú Orsi, Álvaro Delgado, Andrés Ojeda, Guido Manini Ríos y Pablo Mieres.

Liderados por Sturla, quien recibió a los candidatos en el Arzobispado, entregaron un documento de 13 páginas y mostraron un video para remarcar la importancia “fundacional” de la Iglesia en Uruguay mediante iniciativas relacionadas con educación formal, salud, discapacidad, vivienda, adicciones, situación de calle, inserción laboral, cárceles, alimentación, hogares y atención a niños, mujeres y mayores. “Los invitados quedaron sorprendidos de la calidad y cantidad de obras que lleva adelante la Iglesia. Varios de los participantes indicaron también como falta dar a conocer por parte de la Iglesia lo que realiza”, afirmó Sturla el 9 de marzo en una de las conclusiones de su Carta Anual a los católicos, una memoria de lo realizado el año pasado y de los objetivos para 2025.

Los mismos encuentros se llevarán adelante ahora con los candidatos a la Intendencia de Montevideo. Los primeros en conversar con Sturla fueron Martín Lema, del Partido Nacional, y Salvador Schelotto, del Frente Amplio. “Hablamos de lo patrimonial, lo cultural y de la cantidad de obras sociales que viene haciendo la Iglesia en Montevideo y que es importante conocerlas para saber cómo nos complementamos”, sostuvo Lema tras su reunión el 14 de marzo.

Martín Lema, candidato a la Intendencia de Montevideo, se reunió la semana pasada con el cardenal Daniel Sturla

La “oración interreligiosa por la patria” a la que asistió Orsi en la Catedral de Montevideo fue destacada por el equipo de Comunicación de Presidencia de la República, que publicó un artículo sobre el evento en su web institucional. “En la ocasión, el presidente aseguró que estará en contacto con las distintas congregaciones o credos, dispuesto a facilitar espacios de diálogo”, indica la nota, que cita una de las declaraciones de Orsi en la rueda de prensa posterior a la ceremonia: “Son mensajes fuertes de esperanza, cargados de fe y de religiosidad, pero también de responsabilidad de hacer las cosas bien por el pueblo”.

Al día siguiente, el presidente acudió al 40° aniversario de la Universidad Católica del Uruguay, donde además dio un breve discurso de poco más de cinco minutos.

El artículo publicado por Presidencia provocó la crítica de algunos legisladores por supuestamente vulnerar el artículo 5° de la Constitución de la República, que consagra la laicidad. “El presidente tiene todo el derecho a concurrir a una ceremonia religiosa como cualquier ciudadano. Lo que no corresponde es que se comunique desde los canales de Presidencia”, sostuvo el martes 18 en su cuenta de X el diputado colorado Felipe Schipani, uno de los parlamentarios que impulsa el proyecto sobre la eutanasia. También el mismo día se expresó en redes sociales el diputado Sotelo. “Si quienes concurrieron fueron los ciudadanos que ocupan esos cargos a título personal, no habría objeción para hacerles, pero no debió comunicarse desde la página oficial de Presidencia como un acto del presidente. Que cada integrante del gobierno le rece al dios que se le antoje o a ninguno, pero tiene prohibido convertir sus creencias en actos de gobierno”, indicó.

Quien ya se había referido al tema fue Granados, pastor de la Iglesia evangélica del Río de la Plata, que en la actividad del lunes fue uno de los tres oradores, junto con el rabino Dolinsky y el obispo Bodeant. “La presencia de un presidente en una iglesia con religiosos no es muy común en Uruguay, sí en Argentina. Pero lo logramos y creo que es importante que la Iglesia y el Estado, aún en ámbitos separados, tengan una mirada hacia un mismo norte, de caridad, servicio, amor y justicia, porque en todas esas cosas no nos diferenciamos mucho”, sostuvo al canal de YouTube de la Iglesia católica de Montevideo.