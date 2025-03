Candidato colorado para Salto de la Coalición Republicana a la espera de lo que hará su rival en la interna

El Partido Colorado no tendrá días fáciles de acá a las elecciones departamentales del 11 de mayo. Algunos discursos fuertes durante la Convención Nacional del último sábado 8 lo confirmaron. Así será tanto cuando participen bajo el lema propio como cuando lo hagan bajo el abanico de la Coalición Republicana. Lo que ocurre en Salto es un ejemplo.

Salto es uno de los tres departamentos en los que se habilitó el uso del lema Coalición Republicana (CR), junto con Montevideo y Canelones. También fue uno de los primeros en los que el Partido Colorado definió su candidato a la intendencia. La postulación de Marcelo Malaquina, aliado del senador Andrés Ojeda, secretario general de la colectividad y excandidato a la presidencia en octubre, fue aprobada por unanimidad en una Convención Departamental realizada en setiembre, a la que no asistieron los representantes que responden a Germán Coutinho, el otro hombre fuerte del lema en ese distrito, cercano al senador Pedro Bordaberry.

“En Salto la Coalición Republicana era algo necesario; si no, seguía ganando el Frente Amplio”, dijo a Búsqueda Malaquina —hijo del tres veces intendente de Salto Eduardo Malaquina—. El otro candidato de la CR es Carlos Albisu del Partido Nacional, expresidente de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, a la que renunció tras denuncias de clientelismo político .

Malaquina agregó que está “a la espera” de lo que hará Coutinho, líder de Vamos Salto, senador suplente y exintendente de Salto, cuyo nombre también suena para ocupar uno de los cargos que el gobierno ofreció a la oposición. “Todos los dirigentes de su sector con los que me comuniqué me dicen lo mismo: que están aguardando saber qué va a hacer. No sabemos si nos apoyará, si apoyará a Albisu o si armará listas espejo”; esto es: nóminas a la Junta Departamental que postulen paralelamente a ambos candidatos. Su dificultad radica en que hay que tener decenas de dirigentes a los que les dé lo mismo seguir a un postulante que a otro.