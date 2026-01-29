Lazo pedirá al presidente del Instituto Antártico Uruguayo que renuncie al cargo de asesor de Sanidad de Defensa

El contralmirante retirado Daniel Núñez ocupa dos cargos: preside el Instituto Antártico Uruguayo (IAU) y es “asistente de Sanidad” del Ministerio de Defensa Nacional (MDN). El primero de los cargos era honorario hasta este mes y, por eso, nombrarlo como asesor fue la ”solución” que encontró el gobierno para que el presidente del IAU cobrara un salario, decisión que generó cuestionamientos de la oposición y motivó una denuncia ante la Junta de Transparencia y Ética Pública ( Jutep ).

La ministra de Defensa, Sandra Lazo, le pedirá a Núñez que presente su renuncia al cargo de “asistente de Sanidad” del MDN cuando regrese de la Antártida , lo que está previsto que ocurra en febrero. La secretaria de Estado reconoció en diálogo con Búsqueda que su designación como asesor de la cartera fue “desprolija”.

El 9 de mayo, la ministra designó a Núñez como presidente del IAU, un cargo por entonces honorario. El 2 de julio, Lazo y la presidenta de la República en ejercicio, Carolina Cosse, lo designaron —con retroactividad al 1 de mayo— como “asistente de Sanidad” del ministerio, un cargo presupuestado que estaba vacante. Buscaron así darle un salario por su desempeño antártico. Dos semanas después, la titular de la cartera explicó a Telemundo de Canal 12 que se trataba de “una solución temporal”. Y agregó: “Es la forma de no perderlo, ya que entendemos (que) es de alto valor estratégico contar con él hasta tanto resolvamos y que pueda contar con retribución” por presidir el IAU.

La respuesta de la ministra provocó la reacción de dos diputados que integran la Comisión de Defensa, el nacionalista Gabriel Gianoli y el colorado Maximiliano Campo, quienes presentaron pedidos de informes a la cartera. El plazo para que el ministerio respondiera caducó, por lo que el legislador blanco denunció este miércoles 28 ante la Jutep ambas designaciones por “posible infracción a las normas de ética pública”.

En la denuncia, a la que accedió Búsqueda , planteó que “es evidente que la finalidad del nombramiento no fue cubrir un cargo vacante de asistente de Sanidad ni prestar asesoramiento técnico en dicha materia, sino asegurar una retribución económica a quien ejerce otra función distinta”: la presidencia del IAU. Gianoli señaló que “tal proceder podría implicar un uso indebido de los recursos públicos, la violación de los principios de probidad y legalidad y la afectación de la transparencia administrativa previstos en la normativa vigente”. Además, recordó que el artículo 59 de la Constitución de la República estipula que “el funcionario existe para la función y no la función para el funcionario”.

Sandra-Lazo Sandra Lazo. Ricardo Antúnez / adhocFOTOS

Crea cargo

El Presupuesto Nacional para el período de gobierno 2025-2029, la Ley 20.446, sentó las bases para enmendar el entuerto. Su artículo 77 crea el cargo de presidente del IAU “con carácter de particular confianza”, el que tendrá como remuneración el 77% de la correspondiente a los subsecretarios de Estado, según la norma a la que remite. “Su cometido será la conducción estratégica y la representación institucional del organismo, conforme a las directrices de la política exterior, científica y ambiental del país en la materia”, expresa el Presupuesto.

A su vez, la ley elimina el cargo de asistente de Sanidad, creado por el artículo 83 de la Ley de Presupuesto Nacional del primer gobierno del Frente Amplio, una vez que quede vacante.

Lazo dijo a Búsqueda que Núñez “tiene que renunciar al cargo que no está ejerciendo, que es el de Sanidad". Aunque el artículo 3 de la Ley de Presupuesto explicita que el cargo de presidente del IAU comenzará a regir a partir del 1 de enero de 2026, la ministra remarcó que el contralmirante retirado “no está cobrando doble sueldo”. Dijo que “en eso” son “muy celosos, más en este momento“ en que tienen que contar “cada peso”.

“Estoy segura de que si no presentó la renuncia fue porque a todos se nos pasó, porque está recontra metido en la labor del Instituto Antártico. Tengo que llamar por otro tema a Núñez y le voy a plantear” a su regreso de la Antártida “que es necesario que renuncie formalmente”, añadió.

La secretaria de Estado destacó que se le está dando “relevancia” al trabajo en el IAU.

53506.jpg Base Científica Antártica Artigas. GUB

Pedidos de informes

El IAU es el órgano responsable de las actividades antárticas en las áreas científica, tecnológica y logística. Núñez asumió por primera vez como su presidente en 2016 y en febrero de 2018 se jubiló voluntariamente, antes de llegar a la edad de retiro obligatorio.

Un mes después hubo un cambio reglamentario que permitió a un retirado presidir el IAU. Hasta entonces, solo lo habían hecho oficiales de alto rango en actividad: generales o contraalmirantes. Percibían su salario en la fuerza y presidían el Instituto Antártico. Tras la modificación del reglamento, Núñez —ya jubilado— permaneció otro año en el cargo, informó Telemundo. Y, en marzo de 2019, asumió en su lugar el contralmirante retirado Manuel Burgos, que no cobró por este rol y estuvo en el cargo otro año, hasta el cambio de gobierno.

En mayo de 2025, Núñez regresó a la presidencia del IAU y dos meses después Lazo y Cosse firmaron la resolución que lo nombra asistente en Sanidad del Ministerio de Defensa. A raíz de esa designación, Gianoli planteó en julio que “estamos frente a hechos de apariencia irregular en el sentido de que se está designando a un funcionario en un cargo (asistente de Sanidad) de particular confianza que no va a desempeñar, y es solo a los efectos de que temporalmente perciba un salario”.

En un pedido de informes al ministerio, el diputado blanco solicitó “los fundamentos para la designación como asesor en Sanidad y cometidos específicos que le asignó la ministra de Defensa Nacional”, además de la “experiencia de Núñez para desempeñarse en el cargo”. También preguntó si existen otros casos en que la ministra haya utilizado este tipo de “soluciones temporales” para “pagarle a un funcionario por una tarea que no está realizando”. Por último, consultó a Lazo si puso en conocimiento a la Oficina Nacional de Servicio Civil y a Presidencia sobre “la solución temporal” por la que se le asignó un cargo a Núñez como asistente de Sanidad “para que tuviera una retribución como presidente del IAU”.

Por su parte, Campo planteó en otro pedido de informes su “preocupación” por “la duplicación de cargos”. Esto le generó interrogantes sobre “la viabilidad jurídica” y “la racionalidad administrativa” de las decisiones. El diputado colorado agregó que “esta situación plantea inquietudes significativas en cuanto a la seguridad institucional, estratégica y disciplinaria del IAU, cuya operatividad depende enteramente de personal de las Fuerzas Armadas bajo régimen activo”. Expresó que “la presencia de un presidente retirado, fuera de la disciplina militar, podría generar complejidades en la cadena de mando y en la inserción orgánica del instituto”, lo que pone “en tela de juicio”, advirtió, “la integridad de su liderazgo en una entidad de gran importancia estratégica para Uruguay en el contexto del Tratado Antártico”.

La cuestión antártica ya estuvo en el tapete a comienzos de este mes. El traslado de Uruguay a la Antártida de ocho militares chinos sin permiso parlamentario en el actual escenario geopolítico provocó la queja de Gianoli en la primera sesión de la Cámara de Representantes del año. El diputado alertó allí sobre el “poder blando” de China y la “llamativa alianza estratégica” en defensa entre la potencia asiática y Uruguay.

Al anunciar la misión junto a militares chinos, la Fuerza Aérea Uruguaya publicó en redes sociales que ”esta instancia se enmarca en una proyección a futuro, orientada a la posible participación en operaciones en la isla Rey Jorge/25 de Mayo”, donde están las bases de ambos países, ”fortaleciendo el intercambio de conocimientos y la cooperación en el ámbito antártico”. Gianoli, que preside la Comisión de Defensa de Diputados desde la pasada legislatura, se preguntó si “en estos momentos es lo más conveniente” que Uruguay empiece “estas cuestiones de cooperación” con China.