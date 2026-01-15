Blancos alertan por “llamativa alianza estratégica” entre China y Uruguay en defensa, en el actual contexto geopolítico

El inminente arribo de un barco sanitario de la Armada de China con 378 efectivos para realizar una “escala técnica” en el Puerto de Montevideo llamó la atención de parte de la oposición. Legisladores de la coalición lo ven como un eslabón más de una cadena que incluye la visita del presidente Yamandú Orsi al gigante asiático prevista para inicios de febrero.

Al presidente de la Comisión de Defensa de Diputados, Gabriel Gianoli, le sorprende la “interacción que empezó a tener el gobierno con China” en el actual contexto geopolítico, y advirtió que la reciente estadía en suelo oriental de ocho efectivos chinos se concretó sin el permiso parlamentario que exige la Constitución de la República.

Si bien las relaciones diplomáticas entre China y Uruguay ya llevan más de tres décadas, el diputado blanco entiende que es “llamativa” la “alianza estratégica” en materia de defensa, que, a su entender, se afianzó recientemente.

Gianoli enumeró tres movimientos que sostienen su lectura. El primero: la visita en setiembre de la ministra de Defensa, Sandra Lazo , a China, en particular al astillero que ofertó patrullas oceánicas a Uruguay —donde, según informó El Observador, pidió disculpas por la “desprolijidad” con que el gobierno anterior tramitó el tema—. El segundo: el arribo en enero a suelo uruguayo de ocho efectivos chinos sin aprobación parlamentaria. El tercero: el desembarco, el próximo martes 20, en el Puerto de Montevideo, del buque hospital de la Armada del Ejército Popular de Liberación de China Silk Road Ark (arca de la ruta de la seda) con una tripulación de casi 400 efectivos, cuya habilitación votará el Parlamento este jueves 15.

Además, Orsi visitará al gigante asiático entre el 3 y el 7 de febrero. “En este momento, en el contexto mundial, que nosotros estemos profundizando el vínculo con China no deja de ser llamativo”, dijo Gianoli a Búsqueda .

Por su parte, el senador blanco Sergio Botana, que integra la Comisión de Defensa del Senado, nota un acercamiento “peligroso” entre China y Uruguay en asuntos de seguridad. “Nosotros tenemos lado en esa materia: somos de Occidente”, dijo a Búsqueda. “No podemos andar mareando con culturas ajenas y mucho menos cuando no son de países democráticos. Son gobiernos totalitarios, que por más que tengan mercados, no ejercen la democracia, por lo cual tenemos que trabajar con respeto, pero con cuidado”, aseguró. A su vez, Botana ve en el gobierno una “propensión” a querer comprar las patrullas oceánicas a China —mientras intenta rescindir el actual contrato con el astillero español Cardama— y advirtió sobre las sospechas de espionaje que ha generado el submarino chino Fendouzhe, cuyo arribo a Chile está previsto para el sábado 17.

En este marco, Gianoli puso el foco en el ingreso a suelo oriental de ocho militares de la Fuerza Aérea de China, cuya estadía no contó con permiso parlamentario. La Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) informó en sus redes sociales, el lunes 5, que los trasladó a la Antártida “con el objetivo de realizar una aproximación inicial a las operaciones antárticas, adquiriendo experiencia en el entorno, los procedimientos y las particularidades logísticas propias de la región”. El arribo a Uruguay, sostuvo Gianoli, incumplió con el inciso 11 del artículo 85 de la Constitución, que establece que le compete a la Asamblea General “permitir o prohibir que entren tropas extranjeras en el territorio de la República”, con la excepción de “las fuerzas que entran al sólo efecto de rendir honores, cuya entrada será autorizada por el Poder Ejecutivo”. El diputado blanco expresó que “hace tiempo que el Frente Amplio viene interpretando la Constitución“.

China 3 Militares chinos suben al Hércules que los traslada a la Antártida. Fuerza Aérea Uruguaya

Hay un antecedente cercano sobre el ingreso de tropas extranjeras. La ministra de Defensa fue convocada en setiembre a la Comisión de Defensa del Senado para explicar por qué entraron a territorio uruguayo sin venia parlamentaria seis marines estadounidenses. Lazo dijo que fue “un intercambio” y que ingresaron ”sin armamento”, por lo que no se requería venia. Su respuesta no conformó a la oposición, que señaló que la Constitución no alude al porte de armas.

Aquella misión estadounidense generó no solo la crítica del Partido Nacional, sino también del PIT-CNT. La central sindical declaró que “el ingreso de Fuerzas Armadas extranjeras en el territorio nacional no puede ocurrir al margen de los mecanismos de control institucional establecidos”, porque se trata de una cuestión de “soberanía nacional”.

Los efectivos chinos que el lunes 5 partieron desde Uruguay a la Antártida no estaban armados, informó la Dirección de Comunicación Institucional de la FAU a Búsqueda. El Tratado Antártico prohíbe, en su primer artículo, “toda medida de carácter militar”, como maniobras militares o “ensayos de toda clase de armas”. Permite únicamente “el empleo de personal o equipo militares para investigaciones científicas o para cualquier otro fin pacífico”.

La misión y el contexto

La misión de las fuerzas aéreas de China y Uruguay en la Antártida se da en un contexto continental y mundial en ebullición. Tras la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos, el mandatario norteamericano, Donald Trump, lanzó amenazas contra Cuba, Colombia y Groenlandia, nación que integra el Reino de Dinamarca. “Si no tomamos Groenlandia, Rusia o China lo harán, y no voy a permitir que eso suceda”, dijo Trump el domingo 11.

La portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning, respondió que “Estados Unidos no debe utilizar a otros países como excusa para perseguir sus propios intereses egoístas”. Y agregó que “las actividades de China en el Ártico tienen como objetivo promover la paz, la estabilidad y el desarrollo sostenible de la región, y se ajustan al derecho internacional”.

Mientras China y Estados Unidos cruzan acusaciones por sus actividades cerca del Polo Norte, la FAU coopera con la Fuerza Aérea China cerca del Polo Sur. La delegación china está integrada por cuatro pilotos, un ingeniero, un traductor, el agregado de Defensa chino acreditado en Uruguay y su oficial ayudante. Los ocho efectivos partieron desde Uruguay en un avión Hércules el lunes 5 con destino al aeródromo antártico Teniente Rodolfo Marsh Martin, que pertenece a Chile, y desde allí viajaron a la Base Gran Muralla, de China, ubicada en la isla Rey Jorge o 25 de Mayo, donde también funciona la Base Científica Antártica Artigas.

La actividad se desarrolló entre los días 5 y 9, lapso en el que se realizó “un intercambio de experiencias y se brindaron explicaciones sobre los procedimientos y la forma de operación de la FAU en el ámbito antártico”, informó la Dirección de Comunicación de la fuerza. Durante este tiempo, un oficial de la FAU permaneció en la base antártica china para propiciar “el intercambio técnico y profesional”. En la respuesta a Búsqueda, la FAU destacó que la instancia tuvo carácter exclusivamente formativo y de cooperación, y estuvo orientada al “intercambio de conocimientos y buenas prácticas”, pero no implicó tareas operativas conjuntas ni actividades en la base antártica uruguaya.

China 2 Los pasajeros del Hércules que partieron el 5 de enero desde Uruguay hacia la Antártida. Fuerza Aérea Uruguaya

La FAU publicó en redes sociales que ”esta instancia se enmarca en una proyección a futuro, orientada a la posible participación en operaciones en la Isla Rey Jorge / 25 de Mayo, fortaleciendo el intercambio de conocimientos y la cooperación en el ámbito antártico”.

El presidente de la Comisión de Defensa de Diputados se preguntó si “en estos momentos es lo más conveniente” que Uruguay empiece “estas cuestiones de cooperación”.

La visita de Orsi

A los tres episodios que vinculan a China y Uruguay en materia de defensa listados por Gianoli podría sumarse un cuarto: la visita, en noviembre de 2025, de una delegación del Ministerio de Defensa de China a Uruguay con el propósito de participar en “una serie de actividades de cooperación académica y estratégica orientadas a fortalecer el intercambio institucional entre ambos países en materia de defensa, seguridad internacional y formación profesional”.

El Ministerio de Defensa Nacional (MDN) informó sobre esta visita, pero no lo hizo, advirtió el diputado blanco, sobre el arribo de los ocho militares chinos este mes. Para Gianoli, ”pasó por abajo del radar” del ministerio. Sin embargo, desde la FAU dijeron a Búsqueda que la solicitud de asesoramiento fue canalizada a través del MDN.

El Partido Nacional tiene bajo la lupa este vínculo en defensa entre la potencia asiática y Uruguay. El 10 de diciembre, durante la interpelación a Lazo por la decisión de Orsi de rescindir la compra de dos patrullas oceánicas al astillero español Cardama, García sugirió que existe interés del Frente Amplio y del actual gobierno en comprar barcos a China. Cuando Uruguay llamó a licitación para adquirir las embarcaciones, un astillero del país asiático presentó una oferta y logró la mejor calificación técnica, pero el negocio no se concretó. El exministro de Defensa señaló durante la interpelación que “el plan” del Frente Amplio estaba “maquiavélicamente, minuciosamente pergeñado para destruir” la compra a Cardama “o cualquier compra”. Inmediatamente aclaró: “Había una compra, que era la de China, que no estaban dispuestos a dejarla de lado”. El senador destacó que “valía el doble” que lo que ofertó Cardama, por lo que el gobierno de Luis Lacalle Pou “no podía aceptarlo, porque excedía ampliamente” lo que estaba dispuesto a pagar. García agregó que el Frente Amplio usaba como “guión“ las críticas de la empresa china al gobierno por desestimar su oferta. “¡Estaban guionados por China!“, expresó en el Senado.

Legisladores nacionalistas están expectantes por la visita de Orsi a China. “Capaz que nos llevamos alguna sorpresa vinculada a la defensa”, dijo Gianoli. Otro parlamentario blanco recordó, en diálogo con Búsqueda, que Infodefensa, un portal especializado, publicó el lunes 12 que, “según ha trascendido en fuentes extraoficiales, el gobierno de Uruguay se encuentra negociando“ con China “la posible transferencia de dos buques de patrulla, de menor desplazamiento” que las patrullas oceánicas compradas a Cardama, “acuerdo que se firmaría durante la visita del presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, al país asiático, en febrero de este año”.

Parlamento vota ingreso de buque hospital y tripulación

El Poder Ejecutivo remitió a la Asamblea General un proyecto de ley para autorizar el ingreso al país del buque hospital de la Armada del Ejército Popular de Liberación de China Silk Road Ark y su tripulación, compuesta por 378 efectivos, a los efectos de realizar “una escala técnica” en el Puerto de Montevideo entre el martes 20 y el sábado 24.

La iniciativa fue firmada el 23 de diciembre por Orsi, Lazo, el ministro del Interior, Carlos Negro, y el canciller, Mario Lubetkin. El texto, al que accedió Búsqueda, aclara que la escala se da para el “reabastecimiento, mantenimiento de equipos médicos y descanso de la tripulación”. El Senado fue convocado a sesionar este jueves 15 a la hora 10 para tratar este asunto y Diputados, dos horas después.