Licencia de la presidenta de UTE ambienta dudas sobre su continuidad en el cargo

Andrea Cabrera, quien asumió la presidencia de UTE a fines de marzo de este año, solicitó licencia médica el 11 de agosto por temas de estrés laboral, y en conversaciones con integrantes del gobierno puso en duda su continuidad en el cargo.
El pedido de licencia y la falta de una fecha de retorno concreta provoca incertidumbre en la interna de la empresa estatal
Andrea Cabrera, quien asumió la presidencia de UTE a fines de marzo de este año, solicitó licencia médica el 11 de agosto por temas de estrés laboral, y en conversaciones con integrantes del gobierno puso en duda su continuidad en el cargo.
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá
No presentó una renuncia formal, pero en ese momento dio a entender que no había marcha atrás, relataron fuentes a Búsqueda.
El viernes 15, en un grupo de WhatsApp de la Asociación de Profesionales y Mandos Medios de UTE (Aprom-UTE) uno de los integrantes escribió: “Por estas horas se habla de la renuncia de la presidenta de UTE. Aún no tenemos confirmación de que se haya oficializado”.
Todavía de licencia, la jerarca transmitió en los últimos días que su regreso a la presidencia de UTE no estaba descartado, precisaron los informantes.
Cabrera es funcionaria de carrera de la empresa desde hace 32 años y antes de asumir el cargo era asesora de la gerencia general.
Roberto Bentancor, con cargo efectivo en la presidencia del ente, confirmó a Búsqueda que cubrirá las responsabilidades de Cabrera mientras tanto.