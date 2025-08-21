  • Cotizaciones
    Licencia de la presidenta de UTE ambienta dudas sobre su continuidad en el cargo

    El pedido de licencia y la falta de una fecha de retorno concreta provoca incertidumbre en la interna de la empresa estatal

    Andrea Cabrera, presidenta de UTE.

    Andrea Cabrera, presidenta de UTE.

    FOTO

    UTE
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Andrea Cabrera, quien asumió la presidencia de UTE a fines de marzo de este año, solicitó licencia médica el 11 de agosto por temas de estrés laboral, y en conversaciones con integrantes del gobierno puso en duda su continuidad en el cargo.

    No presentó una renuncia formal, pero en ese momento dio a entender que no había marcha atrás, relataron fuentes a Búsqueda.

    Leé además

    En 2024 la generación eléctrica fue 99% con fuentes renovables
    Energía

    UTE: informe cuestiona que crecientes bonificaciones quitan “transparencia” a su política tarifaria

    Por Redacción Búsqueda
    Las relaciones en el Directorio de UTE se tensaron en las últimas semanas por diferencias sobre algunos contratos
    Empresas estatales

    Polémica en UTE: no renovó un contrato que negoció el directorio anterior por considerarlo “entreguista”

    Por Catalina Misson

    El viernes 15, en un grupo de WhatsApp de la Asociación de Profesionales y Mandos Medios de UTE (Aprom-UTE) uno de los integrantes escribió: “Por estas horas se habla de la renuncia de la presidenta de UTE. Aún no tenemos confirmación de que se haya oficializado”.

    Todavía de licencia, la jerarca transmitió en los últimos días que su regreso a la presidencia de UTE no estaba descartado, precisaron los informantes.

    Cabrera es funcionaria de carrera de la empresa desde hace 32 años y antes de asumir el cargo era asesora de la gerencia general.

    Roberto Bentancor, con cargo efectivo en la presidencia del ente, confirmó a Búsqueda que cubrirá las responsabilidades de Cabrera mientras tanto.

