    jueves 21 de agosto de 2025

    Colorados presentan firmas para una convención que sancione a quienes acordaron fuera de la orgánica

    Se trata de cinco dirigentes de Maldonado, Paysandú y Rocha que acordaron con el Partido Nacional para las últimas elecciones departamentales de mayo

    Sala de la Convención Nacional del Partido Colorado.

    Sala de la Convención Nacional del Partido Colorado.

    FOTO

    Leonel García
    Búsqueda | Leonel García
    Por Leonel García

    Este jueves 21 se presentan 62 firmas de convencionales en el Partido Colorado para que se reúna su Convención Nacional a tratar temas disciplinarios. Estos refieren a los informes que la Comisión de Disciplina colorada realizó sobre cinco dirigentes que concretaron acuerdos con los blancos por fuera de la orgánica durante las últimas elecciones departamentales.

    Estos dirigentes son Eduardo Huevo Píriz, de Rocha; Juan Carlos Carlucho Moreno y Ricardo Molinelli, de Paysandú; Fernando Álvez y Carlos Flores, de Maldonado. El primero de ellos fue uno de los candidatos a la intendencia bajo el lema Partido Nacional, mientras que los otros cuatro expresaron apoyo a distintos candidatos blancos.

    “Hace dos meses que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) tiene esos informes y no los suelta. Lo que queremos es que los ponga a consideración de la Convención Nacional, que es a lo que está mandatado”, dijo a Búsqueda el convencional Flavio Harguindeguy, uno de los impulsores de esta iniciativa. Para convocar a esta instancia, son necesarias las firmas de al menos el 10% del total de convencionales (60 de 600).

    De acuerdo con Harguindeguy, el presidente de la Comisión de Ética y Conducta Política colorada, Federico Mazzuchelli, dijo que en todos los casos lo que se recomendó fue un “apercibimiento”, la sanción más baja prevista en la Carta Orgánica. “Es un informe no vinculante. Es la convención la que decide hacer suya la recomendación o apartarse, votando penas distintas”.

    Harguindeguy fue uno de los convencionales que también por el método de recolección de firmas logró la instalación de una Convención Nacional en marzo para llamar “a la disciplina y cohesión de los cuadros partidarios” y que apoyaran a las listas coloradas en los 16 departamentos donde no corriera la Coalición Republicana (Montevideo, Canelones y Salto).

    “No es casualidad que el CEN aguantara esto (los informes) para que no pasara nada. Por eso tuve que apelar casi a los mismos que firmaron en aquella ocasión. Acordate de lo que fue esa convención”, dijo Harguindeguy. En esa reunión del 15 de marzo hubo fuertes cuestionamientos a los senadores Andrés Ojeda y Robert Silva —hoy también integrantes del CEN— y al diputado Gabriel Gurméndez.

