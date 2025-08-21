Colorados presentan firmas para una convención que sancione a quienes acordaron fuera de la orgánica

Se trata de cinco dirigentes de Maldonado, Paysandú y Rocha que acordaron con el Partido Nacional para las últimas elecciones departamentales de mayo

Este jueves 21 se presentan 62 firmas de convencionales en el Partido Colorado para que se reúna su Convención Nacional a tratar temas disciplinarios. Estos refieren a los informes que la Comisión de Disciplina colorada realizó sobre cinco dirigentes que concretaron acuerdos con los blancos por fuera de la orgánica durante las últimas elecciones departamentales.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Estos dirigentes son Eduardo Huevo Píriz, de Rocha; Juan Carlos Carlucho Moreno y Ricardo Molinelli, de Paysandú; Fernando Álvez y Carlos Flores, de Maldonado. El primero de ellos fue uno de los candidatos a la intendencia bajo el lema Partido Nacional, mientras que los otros cuatro expresaron apoyo a distintos candidatos blancos.

“Hace dos meses que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) tiene esos informes y no los suelta. Lo que queremos es que los ponga a consideración de la Convención Nacional, que es a lo que está mandatado”, dijo a Búsqueda el convencional Flavio Harguindeguy, uno de los impulsores de esta iniciativa. Para convocar a esta instancia, son necesarias las firmas de al menos el 10% del total de convencionales (60 de 600).

De acuerdo con Harguindeguy, el presidente de la Comisión de Ética y Conducta Política colorada, Federico Mazzuchelli, dijo que en todos los casos lo que se recomendó fue un “apercibimiento”, la sanción más baja prevista en la Carta Orgánica. “Es un informe no vinculante. Es la convención la que decide hacer suya la recomendación o apartarse, votando penas distintas”.

Harguindeguy fue uno de los convencionales que también por el método de recolección de firmas logró la instalación de una Convención Nacional en marzo para llamar “a la disciplina y cohesión de los cuadros partidarios” y que apoyaran a las listas coloradas en los 16 departamentos donde no corriera la Coalición Republicana (Montevideo, Canelones y Salto).