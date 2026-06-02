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    Yamandú Orsi donará su camioneta a la ANEP

    El mandatario informó que cederá el vehículo que compró con descuento el año pasado para intentar terminar con la controversia que provocó el tema

    Presidente de la República Yamandú Orsi.

    Presidente de la República Yamandú Orsi.

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    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    En un intercambio con periodistas de prensa escrita —entre ellos Búsqueda—, el mandatario mostró documentación vinculada al acuerdo con la automotora Oliva y a la forma en que abonó el vehículo. Además, comunicó su resolución de donar la camioneta, que compró pocos días antes de asumir la presidencia a un precio de US$ 54.000 cuando el valor de mercado rondaba los US$ 79.000.

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    El descuento obtenido por el entonces presidente electo —que quedó en evidencia en una factura que Presidencia envió en respuesta a una consulta de la periodista Patricia Madrid, del programa Así nos va— desató un debate sobre la conveniencia ética del beneficio. En particular, debido a que, pocos días después de la compra, Orsi utilizó en la ceremonia de asunción presidencial un coche eléctrico Hyundai de la misma automotora.

    Usará coche oficial

    Ante esto, y luego de una semana en la que el tema ocupó el centro de la agenda mediática, Orsi resolvió donarla para dar por terminados los cuestionamientos. La camioneta será cedida a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) para que se use en el transporte de estudiantes. Tras ello, el mandatario pasará a utilizar exclusivamente el vehículo oficial de Presidencia.

    En el diálogo con los periodistas el presidente explicó que esperaba así disipar todas las dudas que generó la transacción, aunque insistió en que él entendía que había actuado de forma correcta. Así lo expresó también en un video difundido el lunes 1 por Presidencia, donde Orsi dijo que no “hubo algún otro interés ni negociación que la oportunidad de moverme en un automóvil seguro”, a un “precio razonable”.

    “Si algún organismo de contralor considera que cometí un error, me haré cargo. Y si se entiende que debo pagar la diferencia entre el costo real y el valor actual de mercado, lo haré sin más demora”, añadió el mandatario en el mensaje.

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