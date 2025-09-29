  • Cotizaciones
    lunes 29 de septiembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Orsi pide al Parlamento que acelere proyecto de ley sobre lavado de activos porque es donde “hay que golpear”

    En conferencia de prensa tras el atentado en el domicilio de la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, el mandatario anunció que mantendrá una reunión con representantes de los partidos políticos para informarles la situación

    Yamandú Orsi durante la conferencia de prensa en Torre Ejecutiva.

    Yamandú Orsi durante la conferencia de prensa en Torre Ejecutiva.

    FOTO

    Mauricio Zina / adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    La conferencia de prensa se realizó luego de una reunión entre Orsi, Ferrero y los ministros de Interior, Carlos Negro, y de Defensa, Sandra Lazo. El domingo 28 Ferrero fue víctima de un atentado en su domicilio. Sobre las 5 de la mañana, dos personas ingresaron al patio de su casa, efectuaron disparos y detonaron una granada.

    Leé además

    el oficialismo decidio dejar sin efecto la propuesta de quitar control del bcu sobre cambios y los cofres fort
    Ley de Presupuesto

    El oficialismo decidió dejar sin efecto la propuesta de quitar control del BCU sobre cambios y los cofres fort

    Por Guillermo Draper
    Fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero
    Seguridad

    Atentado a Ferrero: el sistema político advierte ataque a la “institucionalidad”

    Por Redacción Búsqueda

    El mandatario se solidarizó con el trabajo de la fiscal y dijo que “se repite un patrón en el accionar del narcotráfico”, haciendo referencia a la amenaza que recibió Ferrero luego de otro atentado ocurrido en 2020, que se produjo con una granada militar en la Brigada Antidrogas.

    “Les pido a las bancadas de los partidos políticos que aceleren el tratamiento de la ley de lavado remitida hace ya un tiempo y que se dé la discusión profunda, porque creemos que por ahí hay que golpear y ser más eficientes”, sostuvo Orsi. “Si solo operamos sobre quienes materializan las acciones y no analizamos cómo se resuelve el tema del tráfico, el traslado o el blanqueo de dineros, estamos quedándonos sin una pata fundamental”, agregó.

    Orsi anunció que “se activarán respuestas concretas y operativos en aquellos barrios donde existan vínculos o indicios concretos que se vinculen con este atentado”. Además sostuvo que es imperativo incorporar “tecnología de punta”, un área en la que “los delincuentes parecen estar unos pasos adelante que los propios Estados”.

    El presidente también anunció que convocó a los referentes de los partidos políticos a una reunión para tener una “conversación franca y clara” sobre los avances de la investigación del caso y para recibir de primera mano sus “impresiones” de la situación. “Sería bueno que generáramos un vínculo más sistemático, pero es una expresión de deseo y no tengo una propuesta concreta sobre eso”, reflexionó. Orsi añadió que el trabajo contra el narcotráfico requiere de mucha “discreción” y explicó que por eso no haría más declaraciones.

    Selección semanal
    PIT-CNT

    Surgen “matices” entre dirigentes del PIT-CNT tras el informe en el Parlamento sobre el Presupuesto

    Por Redacción Búsqueda
    Parlamento

    Negociaciones para designar cargos en la Justicia “están trancadas” en el Parlamento

    Por Victoria Fernández
    Parlamento y Justicia

    Blancos ampliarán denuncia por compra de María Dolores, mientras Salle estima que la investigación se archivará

    Por Redacción Búsqueda
    Latu

    El Latu buscará aumentar “ingresos genuinos” con foco en el cliente y ser un “referente” en innovación

    Te Puede Interesar

    Yamandú Orsi durante la conferencia de prensa en Torre Ejecutiva.

    Orsi pide al Parlamento que acelere proyecto de ley sobre lavado de activos porque es donde “hay que golpear”

    Por Redacción Búsqueda
    Alejandro Sánchez, secretario de Presidencia, y Jorge Díaz, prosecretario, en Comisión de Presupuestos de Diputados.

    Parlamento pone foco en contratos a ONG y Presidencia atribuye a un “error” la quita de fondos a Fundación A Ganar

    Por Nicolás Delgado
    Trump y Netanyahu en la Casa Blanca, este lunes.
    Video

    Trump y Netanyahu presentan plan de paz para Gaza con rendición de Hamás y liberación inmediata de rehenes

    Por France 24
    Sede del FMI en Washington. 

    Jefe de misión del FMI recomienda “medidas de ajuste adicionales” para bajar la trayectoria de la deuda

    Por Ismael Grau