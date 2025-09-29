Orsi pide al Parlamento que acelere proyecto de ley sobre lavado de activos porque es donde “hay que golpear”

En conferencia de prensa tras el atentado en el domicilio de la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, el mandatario anunció que mantendrá una reunión con representantes de los partidos políticos para informarles la situación

El presidente de la República, Yamandú Orsi, encabezó una conferencia de prensa este lunes 29, tras el ataque perpetrado contra la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, el domingo, en la que solicitó al Parlamento acelerar el tratamiento del proyecto de ley presentado en junio que modifica normas sobre el combate al lavado de activos.

La conferencia de prensa se realizó luego de una reunión entre Orsi, Ferrero y los ministros de Interior, Carlos Negro, y de Defensa, Sandra Lazo. El domingo 28 Ferrero fue víctima de un atentado en su domicilio. Sobre las 5 de la mañana, dos personas ingresaron al patio de su casa, efectuaron disparos y detonaron una granada.

El mandatario se solidarizó con el trabajo de la fiscal y dijo que “se repite un patrón en el accionar del narcotráfico”, haciendo referencia a la amenaza que recibió Ferrero luego de otro atentado ocurrido en 2020, que se produjo con una granada militar en la Brigada Antidrogas.

“Les pido a las bancadas de los partidos políticos que aceleren el tratamiento de la ley de lavado remitida hace ya un tiempo y que se dé la discusión profunda, porque creemos que por ahí hay que golpear y ser más eficientes”, sostuvo Orsi. “Si solo operamos sobre quienes materializan las acciones y no analizamos cómo se resuelve el tema del tráfico, el traslado o el blanqueo de dineros, estamos quedándonos sin una pata fundamental”, agregó.

Orsi anunció que “se activarán respuestas concretas y operativos en aquellos barrios donde existan vínculos o indicios concretos que se vinculen con este atentado”. Además sostuvo que es imperativo incorporar “tecnología de punta”, un área en la que “los delincuentes parecen estar unos pasos adelante que los propios Estados”.