Ministro Gabriel Oddone alerta que problemas sociales son una “bomba de tiempo” y defiende cambios impositivos

El ministro de Economía anunció que se presentarán ajustes al impuesto mínimo complementario doméstico con el fin de salvaguardar la neutralidad para las empresas que operan en las zonas francas

En un contexto externo “impredecible”, Uruguay es como “la aldea de Asterix”, con relativa calma, pero es necesario tener “cuidado”, reflexionó el ministro de Economía, Gabriel Oddone, al disertar este martes en un evento organizado por la fundación Disciplinas Aplicadas al Trabajo.

“Tenemos una serie de desafíos. Uruguay hace 10 años que crece a una tasa promedio de 1% anual” y su consecuencia es que, si bien el país tiene una sociedad “cohesionada”, esta “excluye” de manera sistemática “a, aproximadamente, entre un 20% y un 25% de la población”, afirmó.

“Por razones de justicia —al menos yo lo pienso así—, porque esos niños y adolescentes no tienen nada que ver con las condiciones de vida, no tomaron decisiones, pero también por razones de conveniencia, eso es una bomba de tiempo para esta sociedad. Es una bomba de tiempo. Si nosotros no logramos incluir de una manera más racional y mucho más generosa a ese grupo de población, la sociedad uruguaya, con sus atributos, tardará más o tardará menos, pero se va a descohesionar y las ventajas que tenemos se van a ver fragilizadas”, añadió.

“Nos está creciendo un problema social, no estamos atacando los problemas de educación” en los hogares de bajos ingresos y no se está atacando la situación de inseguridad pública, reflexionó.

“Estamos todos de acuerdo” y “el problema es cómo” actuar, afirmó el ministro. Sostuvo que el gobierno pretende introducir “cambios”, lo que supone “tocar intereses”.