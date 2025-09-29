  • Cotizaciones
    lunes 29 de septiembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Ministro Gabriel Oddone alerta que problemas sociales son una “bomba de tiempo” y defiende cambios impositivos

    El ministro de Economía anunció que se presentarán ajustes al impuesto mínimo complementario doméstico con el fin de salvaguardar la neutralidad para las empresas que operan en las zonas francas

    Ministro de Economía, Gabriel Oddone.

    Ministro de Economía, Gabriel Oddone.

    FOTO

    MEF
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    En un contexto externo “impredecible”, Uruguay es como “la aldea de Asterix”, con relativa calma, pero es necesario tener “cuidado”, reflexionó el ministro de Economía, Gabriel Oddone, al disertar este martes en un evento organizado por la fundación Disciplinas Aplicadas al Trabajo.

    “Tenemos una serie de desafíos. Uruguay hace 10 años que crece a una tasa promedio de 1% anual” y su consecuencia es que, si bien el país tiene una sociedad “cohesionada”, esta “excluye” de manera sistemática “a, aproximadamente, entre un 20% y un 25% de la población”, afirmó.

    Leé además

    El Presupuesto 2025–2029 introduce el Impuesto Mínimo Complementario Doméstico, alineado con la OCDE.
    Ley de Presupuesto

    Impuesto complementario doméstico: es “una gran duda” si Uruguay seguirá atrayendo inversiones

    Por Iara Zinno
    colorados se embanderan en defensa de las zonas francas y blancos difieren en su interna por impuesto al agro
    Parlamento

    Colorados se embanderan en defensa de las zonas francas y blancos difieren en su interna por impuesto al agro

    Por Nicolás Delgado

    “Por razones de justicia —al menos yo lo pienso así—, porque esos niños y adolescentes no tienen nada que ver con las condiciones de vida, no tomaron decisiones, pero también por razones de conveniencia, eso es una bomba de tiempo para esta sociedad. Es una bomba de tiempo. Si nosotros no logramos incluir de una manera más racional y mucho más generosa a ese grupo de población, la sociedad uruguaya, con sus atributos, tardará más o tardará menos, pero se va a descohesionar y las ventajas que tenemos se van a ver fragilizadas”, añadió.

    “Nos está creciendo un problema social, no estamos atacando los problemas de educación” en los hogares de bajos ingresos y no se está atacando la situación de inseguridad pública, reflexionó.

    “Estamos todos de acuerdo” y “el problema es cómo” actuar, afirmó el ministro. Sostuvo que el gobierno pretende introducir “cambios”, lo que supone “tocar intereses”.

    Cambios al Presupuesto

    En ese sentido, defendió la propuesta del Poder Ejecutivo de adoptar el impuesto mínimo complementario doméstico y anunció que, en acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), mañana se llevará al Parlamento una modificación del proyecto de Presupuesto para que el efecto del tributo les resulte “neutro” a las empresas alcanzadas que operan desde las zonas francas uruguayas.

    Reconoció que las “partes interesadas están de punta” con este tipo de modificaciones, pero justificó en llevarlas adelante en la necesidad de “ser más audaces”. Cuestionó a quienes, desde el sistema político, se han referido a los cambios impositivos propuestos en el Presupuesto como medidas kirchneristas, y recalcó que al presidente Yamandú Orsi le interesa preservar el clima de negocios y la atracción de inversiones.

    Selección semanal
    PIT-CNT

    Surgen “matices” entre dirigentes del PIT-CNT tras el informe en el Parlamento sobre el Presupuesto

    Por Redacción Búsqueda
    Parlamento

    Negociaciones para designar cargos en la Justicia “están trancadas” en el Parlamento

    Por Victoria Fernández
    Parlamento y Justicia

    Blancos ampliarán denuncia por compra de María Dolores, mientras Salle estima que la investigación se archivará

    Por Redacción Búsqueda
    Latu

    El Latu buscará aumentar “ingresos genuinos” con foco en el cliente y ser un “referente” en innovación

    Te Puede Interesar

    Luis Mendoza y Nicolás Martinelli en 2024, durante una recorrida por exComcar; la Policía Nacional investiga si fueron amenazados por el mismo grupo criminal que atacó a Mónica Ferrero. 

    Uno de los sospechosos de atentar contra Mónica Ferrero había amenazado de muerte a Nicolás Martinelli

    Por Redacción Búsqueda
    Ministro de Economía, Gabriel Oddone.

    Ministro Gabriel Oddone alerta que problemas sociales son una “bomba de tiempo” y defiende cambios impositivos

    Por Redacción Búsqueda
    Yamandú Orsi durante la conferencia de prensa en Torre Ejecutiva.

    Orsi pide al Parlamento que acelere proyecto de ley sobre lavado de activos porque es donde “hay que golpear”

    Por Redacción Búsqueda
    Alejandro Sánchez, secretario de Presidencia, y Jorge Díaz, prosecretario, en Comisión de Presupuestos de Diputados.

    Parlamento pone foco en contratos a ONG y Presidencia atribuye a un “error” la quita de fondos a Fundación A Ganar

    Por Nicolás Delgado