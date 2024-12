Planteo de Manini Ríos a Mujica sobre prisión domiciliaria para militares divide a Cabildo Abierto

“No concibo que, si alguien está muy enfermo y colaboró con información, la Justicia no tenga una actitud de mérito”, reflexionó el exmandatario y exguerrillero tupamaro detenido durante el régimen militar. “Si queremos que nos pasen información, no podemos tratar a todos igual. Se me ocurre que es una manera de abrir la brecha en ese candado cerrado de guardar información”, planteó en una entrevista con el programa radial En perspectiva, el lunes 2.