Cabildo Abierto está “dispuesto a colaborar” con el gobierno de Yamandú Orsi

Guido Manini Ríos en su despacho del anexo del Palacio Legislativo este miércoles 27

—¿Qué posición tomará Cabildo ante el gobierno del Frente Amplio? ¿Tiene sentido para usted seguir en la coalición republicana o no?

—Lo que no tiene sentido es una coalición para ser sistemáticamente oposición. No tiene sentido oponerse sistemáticamente. Yo no tengo vocación de palo en la rueda.

—¿Quiere decir que Cabildo se desmarca de la coalición?

—¡No! Cabildo Abierto no se desmarca de la coalición republicana ni está negociando nada con el Frente Amplio.

—Seguirá en la coalición, entonces…

—Vamos a estar en la coalición si es que la coalición se mantiene, pero no con un ánimo de trancar o de estar oponiéndose por el hecho de oponerse. Cuando haya soluciones a los problemas de la gente, el gobierno nos va a encontrar dispuestos a colaborar con la mano tendida. Y cuando entendamos que no es para apoyar no lo haremos, actuaremos de distinta forma. Pero insisto: no tiene sentido hacer una coalición para ser sistemáticamente oposición.

—¿Y en la Cámara de Diputados, donde los votos de Cabildo pueden ser determinantes, cómo actuarán sus representantes?

—Con total libertad de acción, como hemos actuado desde el primer momento. Analizaremos caso a caso, de acuerdo a lo que nosotros entendamos que es bueno o malo para la gente, y decidiremos en consecuencia. En algunos casos podremos coincidir con el gobierno presidido por Orsi y en otros estaremos en contra y no daremos nuestros votos.

Cabildo va a seguir defendiendo los mismos temas, que no los han acompañado ni los socios de la coalición ni el Frente Amplio. Como el tema del endeudamiento, de la política de drogas o la ideología de género. Cabildo va a seguir con esas banderas.

—¿Insistirá con la iniciativa de liberar a excamaradas que están cumpliendo su pena en la cárcel por delitos cometidos durante la última dictadura?

—Sí. Porque creo que estamos ante un proceso de venganza que se ha continuado. Cabildo entiende que es una vergüenza que, sabiendo que se está aplicando venganza y no justicia, todos miren para el costado. Muchos de los presos hoy son inocentes, y lo saben ellos, y lo sabemos nosotros, y lo saben todos. Es una vergüenza que todos asistamos a la venganza y miremos para el costado.

—Usted ha mantenido contacto frecuente con José Mujica. También ha hablado con Orsi, ¿avanzó en zonas de acuerdo?

—No, no, no… No he tenido contacto con Orsi en este período después de las elecciones de octubre. Esa noche lo llamé y lo felicité. Y punto. A partir de ahí no hablé más, hasta este domingo que volví a felicitarlo por su triunfo. Pero no es cierto que esté negociando nada con nadie.

—Desde el Frente Amplio han contactado a dirigentes cabildantes de casi todas las agrupaciones para incorporarlos a sus filas. ¿Le preocupan estos movimientos?

—Ha habido contactos en el marco de esta campaña. Una de las estrategias ha sido buscar captar gente de otros partidos, y les han hablado a varios referentes cabildantes, no solo al diputado (Martín) Sodano. Y han logrado la adhesión pública de una media docena de militantes. Pero lo tomo como parte de estrategias electorales, que en política nadie se va a sorprender. Los hechos demuestran que es un modus operandi en política, no solo del Frente Amplio.

El senador Guido Manini Ríos en su despacho del anexo del Palacio Legislativo

—¿Siente que se ha visto resentido su liderazgo en Cabildo a partir del desplome electoral y al quedar fuera del Parlamento?

—Yo creo que en Cabildo Abierto todos aceptan mi liderazgo, hasta el punto que fui candidato único. Nadie levantó una candidatura diferente en las internas. Y, tras las elecciones, no hubo diferencias con lo que pasó antes. Pudo haber algún tipo de cuestionamiento, pero no hubo discusión de mi liderazgo en Cabildo; por lo menos, abiertamente. Y si alguien lo ha hecho, fue entre cuatro paredes.

—¿Teme quedar embretado por la pérdida de fueros?

—No me preocupa. Tengo confianza en mi total inocencia, como lo dije desde el primer momento.

—A un mes de las generales, ¿qué análisis hace de los motivos de esa caída de Cabildo, del 11% al 2,4%? ¿Preveía semejante desplome en las urnas?

—Lo del 27 de octubre nos golpeó fuerte. Preveíamos una baja significativa en la votación de Cabildo comparado con el año 19, pero no que fuera tan baja. Y, claramente, fue un golpe durísimo para todos. Pensábamos que no íbamos a bajar del 5%, basados en encuestas y que uno recorre el país y ve mucha gente que se arrima al partido, pero no necesariamente aterrizaron el voto en Cabildo. Pero el 27 la realidad fue la realidad.

—Esa noche usted parafraseó a Napoleón y asumió la paternidad de la derrota.

—¿Y quién es más responsable que yo del resultado? Así como en las buenas, también.

— En sus propias filas rechazan esa lectura y descreen que la derrota haya tenido un solo padre…

—Uno puede buscar culpas en muchos… Pero, de última, mi responsabilidad es haberlos elegido como colaboradores directos en su momento. Mi responsabilidad es haberle dado lugares de destaque a gente que después no estuvo a la altura de las circunstancias. Esa puede ser una lectura. Pero, en definitiva, la última responsabilidad es mía por haberlos elegido y haberlos puesto en lugares donde después “fallaron”. ¿Para qué los puse ahí? Podrá haber mil factores, mil lecturas que uno haga. Pero yo estoy educado en una institución donde el responsable es quien tiene la decisión final.

—Horas después de su discurso, la senadora Irene Moreira compartió un audio entre los maninistas —que difundió Búsqueda—, en el que llamó a “barrer un poco la casa”, por quienes provocaron una “fractura” en el partido. ¿Coincide con ella?

—Ese fue un audio interno para la agrupación de ella, para darles ánimo a los suyos. Era un audio que no pretendía salir de la interna del sector de ella; como otros en sus agrupaciones se habrán dirigido en términos similares y habrá quedado por eso, porque no trascendió. Esto de aquí trascendió y, por supuesto, pudo no haberles gustado a quienes no pertenecen a su sector. Pero fue un audio interno que no pretendía hacerse general para todo Cabildo.

—¿Usted realmente cree que Cabildo pagó electoralmente solo por “una mala interpretación de una norma” en la actuación de Moreira como ministra de Vivienda?

—Creo que se utilizó eso ante la falta de otros casos… Y que se actuó muy diferente en otros casos de escándalos que hubo en otros partidos, claramente. Se buscó algo en lo cual no hubo corrupción ni la pérdida de un peso por parte del Estado. Y sí, hubo una mala interpretación de una norma, y nada más.

—El informe jurídico del ministerio fue más allá (afirmaba que la conducta de la ministra “no se ajustó a derecho ni a la ética" que debe guiar la actuación de quienes ejercen cargos públicos de alta responsabilidad y que actuó con “abuso y exceso de poder”).

—Pero se buscó equiparar esto a los temas más escandalosos de otros partidos para decir que Cabildo era más de lo mismo. Creo que se pagó un precio porque esa idea se logró imponer, al menos en ciertos niveles de la opinión pública. Se utilizaron todos los medios posibles para imponer esa idea y, en ciertos sectores de la sociedad, se logró. Y eso le hizo daño a Cabildo, sin lugar a dudas.

—En el último congreso de Cabildo, en julio, quedó expuesta esta “fractura” interna a la que aludía Moreira, donde el espacio encabezado por Eduardo Radaelli —excamarada y asesor político suyo— midió fuerzas. ¿Es por ahí donde sugieren “limpiar” la casa?

—En todos los partidos políticos, particularmente en sus congresos, hay apasionamiento, hay fricciones… Tal vez ese congreso no se procesó de la mejor manera o como uno hubiera querido, pero creo que no sale de lo normal. Recuerdo un congreso del Partido Colorado de hace unos años que terminó a los piñazos. ¡Y es el Partido Colorado, con 200 años de historia! Son apasionamientos del momento en medio de votaciones acaloradas que pueden darse. Me parece que se ha hecho más ola de la que se debería hacer.

—El sector de Radaelli ha sido bastante crítico con la conducción partidaria y usted advirtió a los cabildantes de la presencia de “un caballo de Troya” dentro de Cabildo el día de la presentación oficial de ese grupo. ¿Qué tanto le afecta eso?

—Las diferencias dentro de cada partido son totalmente normales. Lo que no es bueno es que se estén haciendo públicas esas diferencias antes de hablarlas en las instancias que corresponden; eso puede ser lo criticable de algunos. No me refiero en concreto a estos… (sino) a cualquier otro que en algún momento, a través de algunos medios de comunicación, hace ver diferencias con la conducción. Pero eso es normal en cualquier partido. Algunos, más civilizadamente, esconden las diferencias debajo de la alfombra y se callan la boca o no salen de los ámbitos privados. Y otros las hacen públicas. En Cabildo a veces padecemos de cierta inmadurez política y nuestras cosas se ventilan más que en otros partidos.Pero uno no puede ofenderse ni ofuscarse porque algunos no estén de acuerdo con algún tipo de resolución; es parte del juego político.

—¿A quiénes aludía cuando dijo que algunos dirigentes cabildantes, en su afán de mayor protagonismo, son capaces de cualquier cosa?

—Me refiero en general. A veces uno ve que se actúa con deslealtad y eso es lo que a uno le duele. Hemos visto gente que era referente dentro de Cabildo que se pasó, de un día para otro, a otro partido, sin chistar, sin decir “agua va”. Y algunos casos hasta buscaron micrófonos para denostar a sus compañeros del día de ayer. Esas cosas por supuesto que duelen. Pero son cosas que en la política, aparentemente, son bastante comunes.

—¿Se refiere a la deserción de la diputada Elsa Capillera, que pasó a militar por el colorado Andrés Ojeda y era una de sus candidatas para ser su compañera de fórmula?

—Es una deserción que me dolió. No sé si la que más me dolió, pero fue dolorosa.

—Un año antes renunció el también diputado Eduardo Lust y luego la diputada suplente Inés Monzillo. ¿Qué lectura hace?

—Sí, y en otros niveles de exposición pública hubo otros que actuaron de la misma manera. Por supuesto que eso nunca es bueno, sobre todo cuando uno depositó confianza y los apoyó en distintas instancias. Uno a veces piensa que esto es recíproco y, en la política, aparentemente esas reciprocidades no son obligatorias.

—¿Cuándo hará Cabildo su prometida autocrítica o mea culpa de manera orgánica?

—Ahhh… Vamos a dejar que las aguas se aquieten, que se enfríen. Arrancando el año 25 tendremos nuestro congreso, que va a ser en el mes de mayo, y, más que mea culpa, haremos una crítica profunda de todo lo actuado.

—¿Y cómo piensa recuperar el protagonismo político?

—Primero que nada, contando con la fuerza de todos aquellos que realmente quieren que Cabildo crezca y salga adelante, que son muchos, incluso gente que ha estado en algunos espacios más críticos de la conducción de Cabildo, gente que quiere ser parte del nuevo proceso de fortalecimiento del partido. Por ahí va a pasar, con el aporte de todos. Y, seguramente, también habrá quienes den un paso al costado. Pero todo ese proceso empezará después de que se aquieten las aguas.