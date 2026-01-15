  • Cotizaciones
    jueves 15 de enero de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Presidencia declaró “reservados” los informes del grupo asesor para reformar el CPP

    La medida se tomó a raíz de un pedido de acceso presentado por el diputado colorado Gabriel Gurméndez

    Fachada de la Torre Ejecutiva, durante la visita a Uruguay del presidente ecuatoriano Daniel Noboa.&nbsp;

    Fachada de la Torre Ejecutiva, durante la visita a Uruguay del presidente ecuatoriano Daniel Noboa. 

    FOTO

    Mauricio Zina / adhocFOTOS
    Búsqueda | Santiago Sánchez
    Por Santiago Sánchez

    A través de la resolución P/312 del 30 de diciembre, Presidencia de la República declaró “reservados” todos los informes elaborados por el Grupo Asesor Técnico que se creó en la órbita de ese organismo “para el análisis, evaluación y estudio de eventuales modificaciones del Código del Proceso Penal (CPP), hasta que sean entregados y considerados por el Poder Ejecutivo”.

    La información había sido solicitada por el diputado colorado Gabriel Gurméndez a través de un pedido de acceso a la información pública. El legislador requirió, entre otras cosas, una copia del “resultado de la actuación del grupo a la fecha, acompañado de los documentos respectivos que lo sustentan”. También solicitó el texto del anteproyecto de ley para modificar el código elaborado por el grupo asesor, en caso de que la propuesta ya existiera.

    Leé además

    Vicecanciller Valeria Csukasi junto al presidente Yamandú Orsi.
    Presidencia

    El gobierno anuncia diálogo multipartidario en política exterior mientras enfrenta críticas opositoras

    Por Redacción Búsqueda
    Luis Lacalle Pou durante el acto de la Asamblea General del Parlamento en el Palacio Legislativo.
    Rendición de cuentas

    El balance de gestión del 2 de marzo, una fecha en disputa entre la oposición y el oficialismo

    Por  Federico Castillo  y Santiago Sánchez

    Para declarar la reserva de la información, Presidencia argumentó que los informes elaborados por dicho grupo aún no fueron “entregados al Poder Ejecutivo a los efectos de su consideración”. Así, se amparó en el literal G del artículo 9 de la Ley de Acceso a la Información Pública (N° 18.381), que habilita a calificar como “reservada” documentación capaz de “afectar la provisión libre y franca de asesoramientos, opiniones o recomendaciones que formen parte del proceso deliberativo de los sujetos obligados hasta que sea adoptada la decisión respectiva, la cual deberá estar documentada”.

    Selección semanal
    Venezuela

    Sistema político otra vez dividido por situación en Venezuela

    Por Redacción Búsqueda
    Entrevista

    “Hay que dar vuelta la página y generar opciones nuevas dentro del Partido Nacional”, dice Alejo Umpiérrez

    Por Federico Castillo
    Mercosur

    UE-Mercosur: el gobierno buscará ratificación rápida en Uruguay y cree que en Europa “no será sencilla”

    Por Redacción Búsqueda
    Venezuela

    Vaivenes discursivos en la oposición sobre la situación en Venezuela

    Por Federico Castillo

    Te Puede Interesar

    Fachada de la DGI.

    Impuestos: recaudación de la DGI bajó en diciembre pero creció 2,7% real en todo 2025

    Por Redacción Búsqueda
    Donald Trump.

    Estados Unidos congela trámites de visado de inmigración y la medida alcanza a ciudadanos uruguayos

    Por  RFI  y Redacción Búsqueda
    Detalles patrios en cintos anchos.

    Tendencias: lo que se usa en el este, desde accesorios con símbolos patrios a 'mesh hats'

    Por Belén Riguetti Aparicio
    Sede del Ministerio de Economía, en Colonia y Paraguay.

    Tres centros de análisis contrastan su balance sobre la economía; desafío de 2026 será lograr crecer más

    Por Ismael Grau