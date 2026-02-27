Ministerio de Economía anuncia cumplimiento de metas fiscales en 2025 y ratifica objetivos para 2026

El resultado fiscal estructural fue de 3,9% del PIB el año pasado, levemente inferior al del 2024

Haciendo balance de un año cargado de debates por temas fiscales —tanto del lado del gasto como de los ingresos tributarios—, el Ministerio de Economía (MEF) informó este viernes 27 que el gobierno cumplió con las metas fijadas en 2025. También ratificó los objetivos relacionados con las finanzas públicas para el presente año.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

En una conferencia encabezada por el ministro Gabriel Oddone, las autoridades destacaron que el déficit fiscal el año pasado cerró “en línea con lo esperado”: el resultado del gobierno central y el Banco de Previsión Social —el perímetro abarcado por la regla fiscal— fue negativo en el equivalente a 4,1% del Producto Interno Bruto (PIB), tal como estaba previsto en las proyecciones del MEF.

A su vez, el déficit del conjunto del sector público fue de 4,7% del PIB, levemente por encima de lo previsto (4,6%).

Las autoridades ministeriales se refirieron al resultado fiscal estructural —corregido por el ciclo económico y partidas extraordinarias de gastos e ingresos— como una medición que refleja mejor la situación de las finanzas públicas. En ese sentido, informaron que fue de 3,9% del PIB, en línea con la meta y levemente menor al de 2024 (4,0%).

Destacaron también que se cumplió la meta de endeudamiento público neto; fue de US$ 3.079 millones, por debajo de los US$ 3.450 millones establecidos como tope legal.