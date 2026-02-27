  • Cotizaciones
    Ministerio de Economía anuncia cumplimiento de metas fiscales en 2025 y ratifica objetivos para 2026

    El resultado fiscal estructural fue de 3,9% del PIB el año pasado, levemente inferior al del 2024

    Ministro de Economía, Gabriel Oddone.

    Ministro de Economía, Gabriel Oddone.

    FOTO

    Mauricio Zina / adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Haciendo balance de un año cargado de debates por temas fiscales —tanto del lado del gasto como de los ingresos tributarios—, el Ministerio de Economía (MEF) informó este viernes 27 que el gobierno cumplió con las metas fijadas en 2025. También ratificó los objetivos relacionados con las finanzas públicas para el presente año.

    En una conferencia encabezada por el ministro Gabriel Oddone, las autoridades destacaron que el déficit fiscal el año pasado cerró “en línea con lo esperado”: el resultado del gobierno central y el Banco de Previsión Social —el perímetro abarcado por la regla fiscal— fue negativo en el equivalente a 4,1% del Producto Interno Bruto (PIB), tal como estaba previsto en las proyecciones del MEF.

    A su vez, el déficit del conjunto del sector público fue de 4,7% del PIB, levemente por encima de lo previsto (4,6%).

    Las autoridades ministeriales se refirieron al resultado fiscal estructural —corregido por el ciclo económico y partidas extraordinarias de gastos e ingresos— como una medición que refleja mejor la situación de las finanzas públicas. En ese sentido, informaron que fue de 3,9% del PIB, en línea con la meta y levemente menor al de 2024 (4,0%).

    Destacaron también que se cumplió la meta de endeudamiento público neto; fue de US$ 3.079 millones, por debajo de los US$ 3.450 millones establecidos como tope legal.

    Además, la deuda en relación con el PIB al cierre del año pasado bajó a 56,5% y “se consolidó por debajo del ancla” estipulada en la regla fiscal.

    “Estamos trabajando con máximo esfuerzo para cumplir con lo que proyectamos, para cumplir con las metas que establecimos y para poder generar las condiciones de desarrollo del país que hagan que el sector privado pueda tomar sus decisiones con tranquilidad, a pesar de la incertidumbre global”, señaló el ministro.

    Se mantienen las metas para el 2026

    En la conferencia, Oddone ratificó las metas fijadas para este año en el nuevo Presupuesto quinquenal.

    En el contexto de una economía uruguaya que el MEF espera que crezca 2,2% en promedio en 2026, respecto al año anterior, reafirmó como meta de resultado fiscal estructural un déficit de 4,0% del PIB; en los años siguientes bajaría a 3,5% (2027), a 3,0% (2028) y a 2,6% (2029).

